Du học sinh Việt làm clip hài hước về cuộc sống ở Anh

Video "Where Love Starts" (Nơi tình yêu bắt đầu) của cặp hot teen JVevermind và Mie là câu chuyện tình dễ thương của đôi trẻ mới yêu với những cảm xúc e ấp, ngại ngùng, nhưng không kém phần mãnh liệt. Mie vào vai cô gái đầy những băn khoăn, lo lắng "liệu cảm xúc ấy có phải là tình yêu?". JVevermind là anh chàng lém lỉnh, lắm chiêu, muốn tạo sự lãng mạn cho người con gái mình thương.

Cố tình chậm trễ giờ hẹn, JV để bạn gái một mình lang thang trên phố, buồn, nhớ lại kỷ niệm ngày đầu hai người quen nhau. Bằng những tin nhắn mập mờ, chàng kéo nàng trở lại điểm hẹn rồi thực hiện màn tỏ tình dễ thương.

Cảnh trong "Where Love Starts" của JVevermind và hot girl Mie. Ảnh chụp màn hình.

Câu chuyện nhẹ nhàng và lãng mạn cùng những cảnh quay đẹp, nhân vật chính là cặp hot teen đình đám khiến "Where Love Starts" nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Đã có gần 15.000 người like clip này trên Facebook của JVevermind. Trên You Tube và Facebook của hot girl Mie, "Where Love Starts" cũng nhận được nhiều lượt xem, thích và bình luận khen ngợi: "Clip dễ thương quá"; "Hai bạn thật đẹp đôi"; "Chúc JVevermind và Mie có một happy ending nhé".

Chia sẻ về "Where Love Starts", JVevermind nói, đây là món quà mình muốn dành tặng tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nữ trong không khí Valentine trắng 14/3 và hậu 8/3.

Lời tỏ tình của JVevermind. Ảnh chụp màn hình.

JVevermind tên thật là Trần Đức Việt (22 tuổi), sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, ĐH Cameron (Mỹ). Anh sở hữu kênh You Tube lớn với gần 1,5 triệu người đăng ký theo dõi, còn Facebook có gần 1 triệu lượt like. Chàng du học sinh này "gây bão" trên mạng bằng những vlog với chủ đề thú vị về từ tâm sinh lý con trai, con gái đến những chuyện "sốt" trong dư luận. Hiện JVevermind được đánh giá là Vlogger hot nhất Việt Nam.

Mie tên thật là Nguyễn Hoàng My (20 tuổi), nổi lên sau giải Nhất cuộc thi Ngôi sao thời trang 2010. Năm 2012, Mie được 7 trường đại học tại Mỹ cấp học bổng. Hiện cô học chuyên ngành nghệ thuật sân khấu tại ĐH Illinois Wesleyan.

Clip tỏ tình của hot vlogger JVevermind

Minh Hiếu