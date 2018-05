Theo lời bệnh nhân, cậu được bạn cho mấy tút đạn để chế pháo. Sau khi nghe bạn hướng dẫn, cậu tự tạo quả pháo. Nhưng khi lấy viên gạch đập mạnh thì quả pháo phát nổ, đồng thời mảnh đạn văng trúng vào mắt trái.

Sự việc xảy ra vào ngày 26/1. Tú được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương trong tình trạng nặng, mắt chảy nhiều máu. Các bác sĩ chẩn đoán, cậu bị rách củng mạc (vỡ nhãn cầu).

Bác sĩ Quốc Anh khám kiểm tra mắt cho bệnh nhân. Ảnh: P.N.

Bệnh nhân được chuyển đi mổ cấp cứu, khâu giác mạc, tuy nhiên mảnh dị vật của tút đạn dài 5x6 mm vẫn nằm sâu trong hốc mắt. Các bác sĩ đang tiếp tục điều trị nội khoa và cân nhắc phẫu thuật lần 2 để lấy mảnh đạn, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết.

Bác sĩ Quốc Anh cũng nhận định, dù bệnh nhân được điều trị tích cực thì với tổn thương nặng như trên thị lực của mắt cũng giảm nghiêm trọng. Hiện mắt trái của Tú chỉ có thể phân biệt được sáng, tối chứ không thể đọc được chữ.

Các chuyên gia khuyến cáo, thời điểm trước và trong Tết là những lúc dễ xảy ra những chấn thương ở mắt do những loại đồ chơi không an toàn hoặc do bất cẩn trong lúc chơi. Đó có thể là tai nạn do chơi pháo, súng đồ chơi, cành đào chọc vào mắt... Phần lớn những chấn thương mắt đều để lại di chứng là giảm thị lực và nặng hơn là phải bỏ mắt.

Vì thế, cha mẹ cần để mắt đến trẻ mọi lúc, mọi nơi, không nên mua cho con đồ chơi có nhiều chi tiết nhọn, nhô ra hoặc có thể bắn được.

Khi bị chấn thương ở mắt thì không nên day dụi mắt, không xối rửa hay bôi thuốc gì vào mắt. Thay vào đó hãy nhúng mắt vào nước sạch khi bụi hay hóa chất lọt vào mắt. Nếu có dị vật ở mắt thì không cố rút dị vật đang cắm ở mắt ra. Đồng thời đến chuyên khoa mắt để khám.

Hải Phong

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.