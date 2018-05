Tại nhiều nước phát triển, hiện tượng này đã trở nên phổ biến và được xem như một trào lưu và gây ra nhiều hệ lụy xã hội.

Nikita và Yamato là một đôi vợ chồng trẻ người Nhật còn son rỗi. Cả hai đều có công ăn việc làm ổn định với mức lương khá cao và sở hữu một căn hộ hạng trung tại giữa thủ đô Tokyo đắt đỏ. Được như họ là niềm mơ ước của nhiều cặp đôi khác tại đất nước này, nhưng ít ai ngờ rằng phía sau cuộc sống có vẻ viên mãn kia là một sự thật đáng lo ngại: từ lâu, hai người đã không quan hệ tình dục với nhau.

Cả Nikita và Yamato đều khẳng định họ rất yêu thương nhau và đám cưới của họ chỉ mới được tổ chức cách đây hơn một năm. Trong khi đối với nhiều đôi uyên ương khác, đây đang là thời kỳ sung mãn nhất trong đời sống phòng the, thì với đôi vợ chồng này, “ngọn lửa lòng” đã sớm tắt lụi bao giờ. Nikita nhớ một cách mang máng rằng, lần gần đây nhất, cô và chồng gần gũi nhau là khoảng nửa năm trước. Còn anh chồng Yamato thì ngượng nghịu lắc đầu không nhớ nổi đã bao lâu rồi không “yêu” vợ. Tình cảm của họ dành cho nhau vẫn rất nồng nàn như thuở đang yêu, cả hai không hề có mối quan hệ “ngoài luồng” nào. Chỉ có điều, họ đã quên…sex.

Bí mật của Nikita và Yamato chỉ được phát hiện qua một cuộc điều tra xã hội của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản (Family Planning Association of Japan – FPAJ) vào tháng 9/2012. Hiệp hội này cho biết, câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ nói trên chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm trong đời sống tình dục của người Nhật trẻ tuổi trong những năm gần đây: xu hướng lười quan hệ tình dục. Kết quả khảo sát của FPAJ trên 1.306 người tuổi từ 19 đến 49 cho thấy một thực trạng đáng báo động: Khoảng 40% các cặp vợ chồng ở Nhật Bản chỉ quan hệ tình dục với nhau trung bình một lần trong một tháng. Có tới 28,2% nam giới nước này nói rằng họ không còn hứng thú với sex, còn tỷ lệ này ở nữ giới là 23,5%.

Ở các nhóm đối tượng điều tra khác, những con số thu được về hoạt động tình dục cũng đáng thất vọng: Cứ 4 người đàn ông chưa lập gia đình được hỏi thì 1 người cho biết họ đã không quan hệ tình dục trong khoảng thời gian một năm trở lại đây. Phụ nữ Nhật cũng “sắt đá” không kém khi 30% chị em trong độ tuổi 30 cũng đã nói không với sex từ nhiều tháng liên tục. Một số còn cho biết thêm rằng họ là tín đồ của chủ nghĩa độc thân.

Thật ra, hiện tượng đáng lo ngại này của giới trẻ Nhật Bản đã được các nhà xã hội học gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh từ đầu những năm 2000. Tuy nhiên, khi đó, việc này vẫn bị coi là những hiện tượng cá biệt. Chỉ đến năm 2004, khi FPAJ tiến hành cuộc khảo sát chi tiết đầu tiên về tần suất ân ái của các đôi vợ chồng nước này, thì kết quả của nó mới thu hút được được sự quan tâm của đông đảo xã hội. Nhưng tỷ lệ “lười yêu” của dân Nhật khi đó chỉ là 32%, thấp hơn nhiều con số 40% vào năm 2012.

Cũng trong năm vừa qua, Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Nhật Bản cho biết, có tới 61,4% đàn ông Nhật Bản chưa lập gia đình ở độ tuổi từ 18 đến 34 không có bạn gái. Tỷ lệ này đã tăng 9,2% so với năm 2005.

Tình trạng này không chỉ ở diễn ra ở Nhật. Bên kia bờ đại dương, các nhà hoạt động xã hội Mỹ cũng đang đau đầu vì cảnh nguội lạnh chốn phòng the của các cặp vợ chồng. Đã có hẳn một khái niệm “hôn nhân phi tình dục” được dành riêng cho các đôi vợ chồng “lười yêu”. Khái niệm này hoàn toàn khác với các cặp đồng tính, các cặp bị trục trặc về tâm, sinh lý… nên không thể “yêu” được.

Vào năm 1994, tỷ lệ “không sex” của người Mỹ chỉ là 2%, nhưng đến 2012, có tới 20% các cặp vợ chồng dưới 50 tuổi thú nhận họ đã gần gũi nhau ít hơn 10 lần trong 1 năm. Đặc biệt, có 10% nói rằng trong 12 tháng liên tiếp trước khi được hỏi, họ hoàn toàn “chẳng làm gì cả”. Trong khi theo “hạn ngạch” (tiêu chuẩn) của Bộ Y Tế Mỹ thì các đôi phải ân ái ít nhất mỗi tháng 1 lần mới không bị coi là “lười biếng”.

Mặt trái của xã hội hiện đại

Hình ảnh một thanh niên Nhật mệt mỏi trên tàu điện ngầm. Anh ta không thèm nhìn ngắm những cô gái bên cạnh, một điều khác lạ so với đặc tính tự nhiên của đàn ông. Ảnh: EPA.

Áp lực của cuộc sống hiện đại là “sát thủ” số một của sex! Chính các “nạn nhân” đã tố cáo thủ phạm này. Từ Nhật Bản đến Mỹ, những người “lười yêu” khi được hỏi đều cho biết, họ quá mệt mỏi với công việc thường nhật nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc phòng the nữa. Lâu dần thành quen, khi bản năng đã bị chai sạn thì nhu cầu thể xác cũng chỉ “được chăng hay chớ”, và hoạt động duy nhất của họ trên giường là …lăn ra ngủ.

Theo nhà tâm lý trị liệu Tina Tessina (Viện nghiên cứu sức khỏe tình dục Mỹ), đa phần các cặp đôi bắt đầu “lười yêu” khi một trong hai người từ chối nhu cầu của đối tác do quá mệt mỏi hoặc bận rộn. Lặp lại nhiều lần, việc này sẽ giết chết cảm xúc của người còn lại, ham muốn dần bị dập tắt. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ các cặp vợ chồng nói không với sex vì những lý do khác như: bị lãnh cảm, bị rối loạn chức năng tình dục, do người vợ đang mang thai, hoặc cả hai có những bệnh mãn tính không thể “yêu” - chẳng hạn như bệnh lý về tim mạch hay huyết áp.

Một số đôi vợ chồng Nhật thì kiêng yêu vì lý do lãng xẹt: không muốn có con! Chi phí nuôi dạy một đứa trẻ ở đất nước này từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành rất cao, điều đó khiến nhiều người quyết định không sinh con. Dù là một nước công nghiệp hiện đại nhưng kiến thức về sinh sản của không ít thanh niên Nhật Bản lại rất mơ hồ, và với họ, “kiêng yêu” là giải pháp duy nhất để tránh thai. Có thể điều này thật khó tin, nhưng sau vụ việc một đôi vợ chồng trẻ Nhật Bản cưới nhau đến vài tháng mà vẫn chưa biết cách “động phòng”, thì nhiều người mới té ngửa về thế hệ “gà công nghiệp” với chuyện yêu ở đất nước này hiện nay.

Một lý do nữa không kém phần quan trọng gây nên tình trạng này tại Nhật, đặc biệt là ở các thành phố lớn, đó là môi trường sống quá chật chội. Ở Tokyo, thật dễ hiểu khi các đôi vợ chồng có thu nhập trung bình không có không gian riêng tư để “yêu” nhau, bởi họ phải sống chen chúc trong các căn hộ “hộp diêm”, chung đụng nhiều thứ với những người xung quanh. Còn với nước Mỹ, việc lười yêu của các đôi vợ chồng đôi khi lại vì… họ không phải là vợ chồng thật sự. Chế độ cấp thẻ xanh (quyền định cư tại Mỹ) theo quan hệ hôn nhân đã khiến hình thành lên nhiều cặp vợ chồng giả. Nhưng thật khó để tách bạch những cuộc hôn nhân vụ lợi kiểu này với những đôi vợ chồng lười yêu thật sự.

“Hôn nhân không tình dục” đang dần trở thành một vấn đề xã hội đối với các nước có lối sống công nghiệp. Không chỉ ở Nhật Bản và Mỹ, tình trạng này đang lan rộng một cách âm thầm tại nhiều nước, từ phát triển đến đang phát triển. Chưa có những đánh giá đầy đủ về tác hại của nó, nhưng các nhà khoa học xã hội đều khẳng định rằng, một khi hoạt động quan trọng trong đời sống vợ chồng là quan hệ tình dục bị bỏ qua, nó sẽ đe dọa đến hạnh phúc gia đình và làm nảy sinh nhiều hệ lụy khó lường với xã hội.

Các nhà hoạt động Nhật Bản thì rầu rĩ vì niềm hy vọng thoát khỏi tác động tiêu cực của tình trạng dân số già mà nước này đang phải đương đầu, chính là các đôi vợ chồng trẻ đang thời kỳ sung sức. Nhưng nay họ lại đang có xu hướng nói không với sex, thì làm sao có thể đẩy tỷ lệ sinh đẻ của nước này lên cao được. Một nhà xã hội học đã cảm thán mà than rằng, nếu cứ đà này, chỉ vài trăm năm nữa, người Nhật sẽ bị… tuyệt chủng mất. Có thể đây chỉ là phút bi quan nhất thời, nhưng nếu người trẻ Nhật vẫn thích độc thân, người kết hôn vẫn sợ sinh con, các đôi vợ chồng vẫn lười yêu, thì ai dám chắc cái viễn cảnh kinh hoàng đó lại không có ngày trở thành hiện thực?

Theo Giadinh.net, PsychologyToday