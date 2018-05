Kiến nghị cho người đồng tính chung sống có đăng ký / Sốc khi con thú nhận yêu đồng tính

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, vào năm 1989. Từ đó đã tạo điều kiện cho các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu về những tác động của hôn nhân đồng giới đến chất lượng đời sống, sức khỏe của con người.

Kết quả khảo sát lần này của Martin Frisch ghi nhận, kể từ năm 1989 trở đi, tỷ lệ tử vong ở các cặp đôi đồng tính đã giảm đáng kể. Tỷ lệ tử vong ở những cặp hôn nhân đồng tính và hôn nhân khác giới thấp hơn sơ với nhóm nam không kết hôn hoặc đã ly thân. Kết luận này cũng phù hợp với những nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa hôn nhân và sức khỏe của nam giới. Tất cả các nhà khoa học đều khẳng định rằng: Hôn nhân, dù là đồng tính hay dị tính đều giúp đàn ông sống thọ hơn.

Hôn nhân, dù là đồng tính hay dị tính đều giúp đàn ông sống thọ hơn. Ảnh: Foxnews.

Martin Frisch, dẫn đầu nhóm nghiên cứu đến từ Institute Statens Serurn ở Copenhagen và Trung tâm nghiên cứu tình dục thuộc Đại học Aalborg khẳng định: “Trong số đàn ông Đan Mạch tham gia nghiên cứu, thì nhóm người sống độc thân hoặc ly hôn có nguy cơ chết sớm hơn tất cả các nhóm còn lại”.

Riêng ở Mỹ, hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa tại quận Columbia và 9 tiểu bang khác như: Connecticut, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Vermont and Washington. Chính phủ liên bang không công nhận vấn đề này.

Nhà nghiên cứu Frisch và các đồng nghiệp đã sử dụng các dữ liệu từ Hệ thống đăng ký dân sự của Đan Mạch để tiến hành khảo sát. Họ thu thập các thông tin cơ bản về dân số bao gồm: tình trạng hôn nhân, ngày qua đời, trình độ học vấn, nghề nghiệp... của 6,5 triệu người Đan Mạch từ năm 1982 đến 2011.

Trong suốt thời gian tiến hành nghiên cứu, khoảng 1,7 triệu người đã chết. Điều này giúp các nhà nghiên cứu tính toán và so sánh tỷ lệ tử vong giữa các nhóm người trong vòng 29 năm. Khi theo dõi về các chỉ số giáo dục, thu nhập, mật độ dân số, nhóm nghiên cứu nhận thấy vấn đề hôn nhân đã tạo nên sự khác biệt lớn giữa 2 nhóm người trường thọ và đoản thọ.

Nghiên cứu lần này cũng nhận thấy, tỷ lệ tử vong ở các cặp đôi kết hôn khác giới thấp nhất trong tất cả các nhóm còn lại. Đối với phụ nữ góa chồng hoặc đã ly thân thì tỷ lệ tử vong cao gấp từ 1,4 đến 1,6 lần so với nhóm có chồng. Với nhóm phụ nữ chưa kết hôn, tỷ lệ tử vong cũng tăng từ 1,5 đến 1,7 lần so với nhóm đã kết hôn. Đàn ông góa vợ tỷ lệ tử vong cao gấp 1,4 lần so với đàn ông có vợ. Còn nhóm nam giới chưa kết hôn, tỷ lệ tử vong cũng tăng từ 1,2 (năm 1982) lên 1,7 lần (năm 2011).

Từ năm 1989 khi hôn nhân đồng tính được công nhận thì tỷ lệ tử vong của các cặp đôi đồng tính nam giảm đáng kể. Vào năm 2011, con số này chỉ còn khoảng 1,4 lần so với nhóm đàn ông kết hôn khác giới và thấp hơn so với nhóm chưa kết hôn, hoặc đã ly dị.

Các nhà khoa học lý giải, việc giảm tỷ lệ tử vong ở nhóm đồng tính một phần là do sự phát triển các phương pháp điều trị kháng virus HIV và AIDS. Căn bệnh thế kỷ này đã lấy đi sinh mạng của nhiều chàng gay. Mặt khác, nghiên cứu còn chỉ ra lý do, hôn nhân giúp giới gay vượt qua kỳ thị của xã hội, và việc sống chung với người yêu giúp họ có sức khỏe thể chất, tinh thần tốt hơn.

Khảo sát trên cũng cho thấy tỷ lệ tử vong ở những cặp hôn nhân đồng tính nữ cũng giảm trong vòng 29 năm, song không đáng kể. Ông Frisch cho biết ở Đan Mạch, kể từ năm 2000 trở đi tỷ lệ tử vong của các cặp đồng tính nữ cao hơn gần 90% so với những người phụ nữ kết hôn khác giới. Con số này có thể còn tăng lên.

Khi tìm hiểu về nguyên nhân tử vong, các nhà nghiên cứu cho rằng tình trạng tự tử là nguyên nhân chính làm tăng tỷ lệ tử vong ở nhóm đồng tính nữ Đan Mạch. Nguy cơ tự tử của các cặp đôi hôn nhân đồng tính nữ cao hơn phụ nữ kết hôn khác giới đến 6 lần. Ngoài ra, có 60% nữ đồng tính chết vì ung thư, song hiện chưa có kết luận về nguyên nhân của tình trạng này.

Qua nghiên cứu lần này, ông Frisch ghi nhận, mặc dù luôn đấu tranh đòi quyền lợi song con số các vụ tự tử của hôn nhân đồng tính nam và nữ đều gia tăng, có lẽ là do sự kỳ thị của xã hội. "Vì thế điều quan trọng cần làm bây giờ là xác định những yếu tố làm tổn thương đến các cặp đồng tính đến mức họ phải tìm tới cái chết. Bởi với họ, chỉ có cái chết mới là lối thoát duy nhất", nhà nghiên cứu khuyến nghị.

Thi Trân