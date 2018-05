Tiến sĩ Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ TP HCM, cho biết, việc chăm sóc thai kỳ không tốt, dinh dưỡng kém, yếu tố cơ địa của sản phụ, là nguyên nhân chính khiến mỗi năm VN có từ 100.000 đến 150.000 bé chào đời khi tuổi thai chưa đến 37 tuần với cân nặng ít hơn 2,5 kg.

"Do nội tạng chưa phát triển đầy đủ, hầu hết trẻ sinh non đều dễ có nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, thị giác và hệ miễn dịch kém. Nếu không được sự chăm sóc đặc biệt, phối hợp tốt giữa bác sĩ sản khoa và nhi khoa, trẻ sinh non dễ tử vong, mắc bệnh tật cũng như kém phát triển thể chất và trí tuệ", ông Xuân nói.

Trẻ sinh non đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: Thiên Chương.

Cũng theo ông Xuân, chu sinh là giai đoạn trẻ từ 22 tuần tuổi đến 7 ngày sau sinh và sơ sinh được tính đến ngày 28 sau khi sinh. Đây là giai đoạn thai nhi và trẻ rất dễ bị mắc bệnh nếu không được chăm sóc tốt.

Đại diện Hội Chu sinh và Sơ sinh cho hay, công việc chủ yếu của Hội là phát hiện, chẩn đoán sớm các trẻ yếu, có nguy cơ tàn tật để có kế hoạch chăm sóc và điều trị. Ngoài ra, việc thành lập hội còn giúp bác sĩ sản và nhi trao đổi kinh nghiệm, liên kết giảng dạy, đào tạo, phối hợp nhằm mục tiêu chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em ngày càng tốt hơn.

Cũng trong nội dung hoạt động của mình, các bác sĩ cũng sẽ theo dõi và tư vấn cho những trường hợp sinh non nhẹ cân chế độ dinh dưỡng đặc biệt, để giúp trẻ phát triển tốt nhất; hướng dẫn cách phục hồi chức năng sớm, giúp bé có cơ may hội nhập với cộng đồng.

Viện sĩ - bác sĩ Dương Quang Trung, Chủ tịch Hội Y dược TP HCM cho hay, sự ra đời của Hội góp phần phát triển hợp tác giữa bác sĩ có kinh nghiệm trong hai lĩnh vực sản - nhi, nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị chu sinh - sơ sinh nhằm giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh và làm cho chất lượng cuộc sống của trẻ em được tốt hơn. "Điều này nhiều nước trên thế giới đã thực hiện từ lâu nhưng VN đến nay mới có", Viện sĩ Trung nói.

Thiên Chương