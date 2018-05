Kết luận của Đoàn thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương và Thanh tra sở Y tế Bến Tre công bố hôm nay, kết quả xét nghiệm các mẫu thức ăn và nước uống của công nhân đều có vi khuẩn Pseudomonas và Coliforms vượt mức quy định.

Đoàn thanh tra đề nghị công ty cần thường xuyên tăng cường giám sát, xử lý môi trường trong khu vực chế biến thức ăn và không sử dụng nguồn cấp nước uống đã bị nhiễm khuẩn.

Vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Alliance Once xảy ra vào tối 27/4 làm 139 công nhân phải nhập viện điều trị. Sau bữa ăn tối với hủ tiếu nấu với thịt heo, công nhân có triệu chứng bị đau bụng, ói và tiêu chảy. Tất cả được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành.

Ông Dương Văn Mẫn, Giám đốc nhân sự Công ty Alliance One xác nhận, đây là lần thứ 3 công nhân bị ngộ độc thực phẩm, kể từ khi công ty hoạt động đầu năm 2008. Trong đó, lần ngộ độc tập thể lần thứ 2 vào tháng 6/2008 có tới 110 người.

Công ty may mặc Alliance One (Thái Lan) đầu tư tại khu công nghiệp Giao Long (Bến Tre), chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc, có 2.200 công nhân.

Phương Yến