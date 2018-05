26.000 sinh viên thắt ruy băng xanh kêu gọi không xả rác / Kêu gọi tắt máy xe 20 giây để bảo vệ môi trường

Lãnh đạo quận 9 và học sinh trường THCS Phước Bình, tham gia tháng Quốc tế đi bộ an toàn vào sáng 30/10. Ảnh: FedEx.

Phát biểu khai mạc "Tháng Quốc tế đi bộ đến trường", tiến sĩ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhìn nhận, tai nạn giao thông đường bộ đang là vấn đề xã hội mang tính toàn cầu, thách thức lớn đối với Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm toàn cầu có khoảng 1,24 triệu người chết, 50 triệu người bị thương vì tai nạn giao thông. Đặc biệt, đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho những người trẻ 15-30 tuổi.

Ngành y tế Việt Nam ghi nhận, trong 2 năm qua, số vụ tai nạn giao thông nói chung giảm, song các va chạm liên quan đến mô tô, xe gắn máy, người đi bộ có xu hướng gia tăng. Riêng trẻ em, mỗi năm cả nước có trên 1.900 trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông, chiếm từ 24 đến 26% tổng số trẻ em chết do tai nạn thương tích. Hệ quả dẫn đến những thiệt hại to lớn về người và vật chất, để lại mất mát đau xót dai dẳng, đe doạ đến sự phát triển của giống nòi, kéo lùi sự phát triển của đất nước.

Ông Hùng giải thích rằng, đa phần trẻ em tham gia giao thông một cách bị động, trong khi một số khác chủ động nhưng lại không được trang bị kiến thức về an toàn giao thông, do đó dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc trên đường. "Việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông là trách nhiệm của toàn xã hôi, của cha, mẹ, ông, bà và đặc biệt là của chính quyền các cấp", ông nhấn mạnh.

Những bức tranh xoay quanh chủ đề kêu gọi đi bộ đến trường vì môi trường xanh sạch do chính các em học sinh vẽ nên. Ảnh: FedEx.

Chương trình “Đi bộ An toàn” là sáng kiến của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với nhóm tình nguyện viên FedEx và tổ chức An toàn trẻ em (Safe Kids), Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP Foundation).

Thi Ngoan