Gia đình nạn nhân kể, ngày 3/3, đang học thì Huy than mệt và sốt nên xin phép về nhà nghỉ ngơi. Đến chiều, em đến nhà thuốc tây 81 ở gần nhà (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) để mua thuốc uống. Bà Lê Thị Thủy là vợ của ông Nguyễn Văn Ninh - chủ hiệu dược, đã bán thuốc cho Huy.

Đến sáng ngày 4/3, tình trạng bệnh không thuyên giảm, Huy tiếp tục đến nhà thuốc tây 81 và được ông Ninh bán thuốc hạ sốt. Vài giờ sau khi uống, nhiều nơi trên da bệnh nhân xuất hiện mẩn đỏ. Trở lại hiệu thuốc, Huy được bà Thủy đề nghị truyền dịch tại chỗ. Tuy nhiên khi truyền hơn nửa chai dịch thì em bảo lạnh, sùi bọt mép rồi tím tái, co giật, mắt trợn ngược. Gia đình đề nghị chuyển đi cấp cứu nhưng chủ nhà thuốc trấn an “không sao”.

Gần một giờ đồng hồ sau, do quá lo lắng, người nhà mới đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Thuận An (Bình Dương) ở gần đó. Tuy nhiên do quá nguy kịch, Huy được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Bình Dương. Sáng ngày 8/3, dù đã được cấp cứu hồi sức tích cực nhưng do thể trạng ngày càng yếu, Huy qua đời.

Chiều 15/3, trao đổi với VnExpress.net sau gần một tuần điều tra sự việc, Chánh thanh tra Sở Y tế TP HCM Nguyễn Minh Hùng cho biết, ông Nguyễn Văn Ninh chỉ xuất trình được bằng trung cấp y khoa và bằng cấp về chẩn trị y học cổ truyền.

"Với những bằng cấp trên, ông Ninh chỉ được phép khám bệnh bắt mạch, kê toa chứ không được phép truyền dịch cho bệnh nhân”, ông Hùng khẳng định.

Về nguyên nhân khiến cậu học sinh lớp 10K9 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến qua đời, ông Hùng cho rằng cần phải phối hợp thêm với các bệnh viện ở Bình Dương, nơi đã điều trị cho bệnh nhân, để xác định. Riêng nhà thuốc 81 đã bị đình chỉ hoạt động để tiếp tục làm rõ sự việc.

Đại diện chính quyền địa phương nơi nạn nhân cư trú cho hay, gia đình em thuộc diện nghèo khó. Bố bỏ đi khi em vừa lên ba tuổi. Huy đến trường nhờ sự làm lụng vất vả của người mẹ bệnh tim và tình thương, giúp đỡ của họ hàng.

Cao Lâm