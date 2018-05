Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM cho biết, các sản phẩm đã được xác định nhiễm DEHP tại Đài Loan gồm hạt trân châu của công ty Possmei; viên calcium và viên vitamin của tập đoàn Brand's; nước uống nhãn hiệu Fruit Hoause của Tập đoàn thực phẩm Heysong; nước uống thể thao Pro Sweat; nước uống măng tây của Tập đoàn Uni-President; bột Collagen của Công ty TaiYen; siro nho và dâu tây của Công ty Toàn Lâm; nước uống tăng lực của Công ty Duyệt Thị; nước uống Yes water của Công ty Taiwan Yes; bột thực phẩm dinh dưỡng Power-Lac của Công ty Cổ phần kỹ thuật sinh học Bách Thịnh (Bio Chain).

"Tuy được phát hiện ở Đài Loan, song vì an toàn của người tiêu dùng Việt Nam, Chi cục yêu cầu doanh nghiệp tại TP HCM nếu có kinh doanh các mặt hàng nêu trên phải khai báo với chi cục, đồng thời tự lấy mẫu mang đi xét nghiệm để truy chất DEHP", ông Hòa nói.

Ông Hòa cũng yêu cầu các công ty kinh doanh thực phẩm nhập khẩu có dùng chất tạo đục cũng phải tự lấy mẫu mang đi kiểm nghiệm trước khi chi cục và Thanh tra Sở Y tế thanh kiểm tra.

Trước đó, Công ty New Choice Foods của Việt Nam đã phải thu hồi toàn bộ thạch rau câu khoai môn hiệu Taro, do có sử dụng phụ gia chứa DEHP xuất xứ Đài Loan.

Trong khi đó, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục lấy mẫu các sản phẩm nghi ngờ có chất độc này để đưa đi xét nghiệm.

Tại hội thảo "Phụ gia thực phẩm - những nguy cơ tiềm ẩn" tổ chức tại TP HCM sáng nay, bà Nguyễn Khánh Trâm, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho rằng, tuy không gây ngộ độc cấp, song những loại phụ gia độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng về lâu về dài.

Các nhà khoa học khuyến cáo nhà sản xuất trong nước cần thực hiện nghiêm việc sử dụng phụ gia. Còn người tiêu dùng cũng phải sáng suốt không nên chú trọng quá vào hình thức sản phẩm. Không nên chọn những loại thực phẩm có màu sắc quá sặc sỡ.

Thiên Chương