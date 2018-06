Ở tỉnh Bình Dương có cộng đồng rất lớn người Hà Bắc (nay là Bắc Ninh và Bắc Giang) vào Nam sinh sống lập nghiệp. Thèm nghe điệu dân ca quan họ mượt mà của quê hương, nhất là sau khi thể loại âm nhạc này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, những người xa quê cùng nhau thành lập Câu lạc bộ văn hóa Kinh Bắc.

Hình thành từ tháng 8/2008, lúc đầu câu lạc bộ có gần 10 thành viên, đến nay đã lên đến cả trăm, đa phần là cán bộ, công nhân viên chức đã nghỉ hưu, trong đó có cả đồng bào dân tộc Thái, Tày…

Các thành viên câu lạc bộ văn hóa Kinh Bắc trong một buổi tập hát quan họ. Ảnh: Quốc Bảo

Câu lạc bộ sinh hoạt vào ngày 12, 24 hàng tháng, địa điểm được thay đổi luân phiên. Đến đây, mọi người không chỉ hát các làn điệu quan họ cổ mà còn được học những điệu hát Then của người Tày, điệu múa của người Thái, tìm hiểu về nét đẹp truyền thống, phong tục tập quán của người dân xứ Kinh Bắc…

Bà Nguyễn Thị Việt Nhân, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, những ngày mới thành lập, câu lạc bộ gặp nhiều khó khăn bởi số lượng thành viên còn hạn chế, chưa có thầy hướng dẫn, mọi người học hát theo băng đĩa hoặc tự hướng dẫn nhau. Mặc dù vậy, mọi người vẫn duy trì sinh hoạt đều đặn. “Câu lạc bộ được thành lập là niềm mong mỏi của tất cả những người dân xa xứ như chúng tôi. Nó đã góp phần lưu truyền, gìn giữ nét đẹp của quê hương kinh Bắc, đồng thời làm cho cuộc sống của những người lớn tuổi thêm vui, ý nghĩa”, cô Nhân nói.

Từ ngày thành lập, nhóm đã có nhiều chuyến giao lưu với các đơn vị bạn, tham gia các hội thi do tỉnh, huyện, thị tổ chức. Kinh phí sinh hoạt đều do các thành viên tự túc. Cũng bằng cách tự túc như thế, mỗi người tự mua lấy trang phục, phụ kiện phục vụ các hội diễn, bởi họ cho rằng biểu diễn quan họ cũng như là diễn viên trên sân khấu, trang phục phù hợp với bối cảnh diễn mới thu hút người xem. Các liền anh mặc áo dài 5 thân, cổ đứng, có lá sen, viền tà, gấu to, dài tới quá đầu gối. Trang phục của liền chị thường là “áo mớ ba mớ bảy”, bằng cách mặc ba áo dài lồng vào nhau (mớ ba) hoặc bảy áo dài một lúc (mớ bảy).

Các liền chị vừa hát vừa tiêm trầu. Ảnh: Quốc Bảo

Cầm một xấp hình, bà Nhân khoe: “Để tham gia liên hoan tiếng hát người cao tuổi lần VIII- 2010 ở Bình Dương, chúng tôi phải bỏ ra hơn một tháng để tập, kết quả là được giải khuyết khích. Sau đó chúng tôi còn đạt nhiều giải khác nữa. Giờ đây cái tên Câu lạc bộ văn hóa Kinh Bắc đã được nhiều người biết đến”.

Nhưng đằng sau làn điệu uyển chuyển, lời hát, giải thưởng ấy là nỗi nhọc nhằn mà những “diễn viên” lớn tuổi phải vượt qua. Bà Hoàng Thị Hiển, một liền chị kể: “Chúng tôi đã lớn tuổi tay chân không còn nhanh nhẹn, nên tập những động tác múa xoay người, uốn lượn thật khó. Nhiều đêm tập xong, ai nấy đều mệt lã, nhưng với niềm đam mê mọi người luôn động viên nhau cố gắng tập luyện”.

Theo bà Vũ Thị Kim Dung, người lớn tuổi nhất CLB, làn điệu quan họ không phân biệt tuổi tác, ai có sức khỏe thì hát những bài dài hơi, nhanh. Những người lớn tuổi thì chọn các bài hát chậm, vừa để theo. “Tôi rất vui khi được tham gia biểu diễn, nhất là đi diễn ở các tỉnh khác. Vì đây là điều kiện tốt để chúng tôi truyền lửa đam mê cho tất cả mọi người”, cô Dung chia sẻ.

Giúp nhau sửa tà áo tứ thân. Ảnh: Quốc Bảo

Điều khiến các “liền anh, liền chị” ở câu lạc bộ lo là tìm thế hệ kế thừa. Hầu hết thành viên đều đã sắp lục tuần, người ít tuổi nhất cũng đã hơn 50. Để thu hút người nghe, nhất là lứa trẻ đến với quan họ, nghệ nhân Hoàng Minh Tám, Chủ nhiệm câu lạc bộ đã sáng tác rất nhiều bài quan họ nói về Bình Dương, trong đó có bài “Mời anh về Bình Dương”, với ca từ mộc mạc, gần gũi đã thu hút nhiều người nghe. Bài hát không chỉ đưa người nghe đến với làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào, sâu lắng mà còn thể hiện lòng mến khách của đất và người Bình Dương.

Theo các thành viên, quan họ là một loại hình dân ca cực kỳ phong phú về giai điệu. Nó được lưu truyền trong dân gian từ đời này sang đời khác qua phương thức truyền khẩu. Bởi vậy, để hướng thế hệ trẻ biết đến quan họ, chính thành viên trong gia đình phải truyền dạy cho con cháu bằng các hình thức như hát để các cháu hát theo, mở đĩa cả nhà cùng nghe…

Quốc Bảo