"Thật sốc khi biết mức độ nghiêm trọng các các loại mốc này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng", Sheryl Tsai, trợ lý giáo sư về hóa sinh và khoa học dược phẩm nhận định trên tạp chí Nature. Theo Tân Hoa Xã, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện ra cơ chế sản sinh chất độc của nấm mốc, từ đó có thể mang lại những phương pháp hạn chế sự tạo ra của chúng. Báo cáo cũng cho biết khoảng 4,5 tỷ người ở các quốc gia đang phát triển đang tiếp xúc thường xuyên với lượng lớn các chất độc này (chất aflatoxin), thường ở mức cao gấp hàng trăm lần so với mức an toàn. Ở một số nước, việc kết hợp giữa aflatoxin với virus gây viêm gan B làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư gan lên khoảng 60 lần, và những ca ung thư liên quan đến chất độc chiếm 10% trong số tất cả các ca tử vong ở những nước này. T. An