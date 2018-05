Đó là chẩn đoán mà ông Ron Sveden ở Massachusetts (Mỹ) không hề ngờ tới. Ông đã chuẩn bị tinh thần để được nghe từ tồi thệ nhất: ung thư và khối u, nhưng đó lại là một hạt cây đang mọc, bề rộng khoảng hơn 3 centimet. Ron đã ốm trong nhiều tháng. Ông đã phải đấu tranh với bệnh khí thũng lâu ngày, thì đột nhiên sức khỏe trở nên xấu đi. "Tôi ho rất nhiều, bơ phờ nữa", ông kể lại. Một ngày nọ, ông được vợ đưa đến bệnh viện cấp cứu, khi phim x quang cho thấy phổi trái đã bị xẹp. Trong 2 tuần, các bác sĩ làm các xét nghiệm nhưng đều âm tính với ung thư, cho đến khi một bác sĩ tìm thấy hạt đậu đang nảy mầm này. "Cuối cùng, may mắn đã tới đó không phải là ung thư", Ron Sveden nói. Theo Metro, các bác sĩ phỏng đoán ông nuốt phải hạt đậu này vào khoảng hai tháng trước và nó đi lạc khỏi thực quản, sau đó phát triển bình thường trong phổi do điều kiện nóng ẩm ở đây. "Một trong những bữa ăn đầu tiên của tôi ở bệnh viện sau phẫu thuật lấy dị vật ra là món đậu thay rau. Tôi đã cười phá lên và ăn nó", ông kể. Vợ ông, bà Nancy giờ đây rất hạnh phúc với câu chuyện kỳ lạ này. Sveden vẫn đang phục hồi sức khỏe tại nhà. Bạn bè và hàng xóm đã đến chia vui với ông, họ tặng ông đậu hạt và cả đậu đóng hộp thay cho món quà. T. An