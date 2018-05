Người chồng từ bỏ công việc quản lý để về bán bánh mỳ chăm vợ đẻ

Chị Lê Thị Dần, 40 tuổi, đến từ Lang Chánh, Thanh Hóa là một trong những hiện tượng nổi bật thời gian qua khi là người chơi đầu tiên giành được phần thưởng 100 triệu từ gameshow đang rất hot "Thách thức danh hài" mùa 2. Chưa đầy 24 giờ sau khi chương trình phát sóng tối 13/12 vừa qua, phần dự thi của chị Dần đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên Youtube, cùng hàng chục nghìn comment khen ngợi. Chị Dần gây ấn tượng bởi cách diễn xuất giản dị, hóm hỉnh từ những câu chuyện chắt lọc, lượm nhặt từ nơi chị sinh sống. (Xem clip phần dự thi của chị Lê Thị Dần)

Thế nhưng khán giả sẽ chẳng biết đến một "ngôi sao vi diệu", "món quà thần linh" (theo cách gọi của giám khảo Trấn Thành) nếu như chồng chị, anh Vũ Đình Hiếu (sinh năm 1973) không đăng ký cho chị tham gia chương trình này. Chị Dần tâm sự, chính anh là người đứng sau mọi thành công của chị, chị sẽ không thể diễn hài, không thể mang về phần thưởng lớn nếu như anh không động viên, cùng chị quyết tâm bán hết "hai con chó, một con gà, hai con heo" lấy tiền lộ phí ra Hà Nội, rồi vào TP HCM để dự thi.

Chị Lê Thị Dần cùng chồng, anh Đình Hiếu tại cuộc thi Thách thức danh hài.

Anh Hiếu chia sẻ khi quyết định bán mọi thứ có giá trị trong nhà, cả hai vợ chồng đều không chắc sẽ đạt được giải thưởng nhưng vẫn ủng hộ vợ. "Cô ấy vốn có tính hài hước, lại mơ ước được đứng trên sân khấu hài từ rất lâu rồi, giờ đã 40 tuổi nếu có thể thực hiện được thì tốt. Hơn nữa, nếu không được thì tôi cũng cho cô ấy đi máy bay, vào TP HCM cho biết đó đây, chứ cả đời chẳng được đi đâu cả, chỉ biết đến cỏ cây, núi rừng", anh Hiếu cho hay.

Sợ vợ đi đường xa, lạ nước lạ cái, anh đành tạm gác công việc cắt tóc ở nhà để cùng vợ bay vào TP HCM dự thi. Hai vợ chồng chia nhau từng gói cơm nắm, từng chiếc bánh chưng mang đi để ăn cho đỡ tốn kém. Ngồi trên ghế khán giả, anh hồi hộp theo từng phần thi rồi vỡ òa niềm vui khi chị mang về phần thưởng cao nhất trị giá 100 triệu.

Sau chương trình Thách thức danh hài, chị Dần trở thành một hiện tượng trên các mạng xã hội, được nhiều người gọi điện, phỏng vấn, đến nhà chơi, thậm chí cả mời đi diễn. Khi được hỏi có sợ vợ nổi tiếng sẽ bận rộn nhiều việc, lơ là với gia đình, anh Hiếu chỉ cười lặng lẽ: "Vợ chồng tôi đã sống với nhau gần 20 năm, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, tôi hiểu và luôn tin bà xã. Tôi mừng vì cô ấy được nhiều người yêu mến. Tôi mong bà xã sẽ phát huy được tài năng của mình, đây cũng là cơ hội tốt để gia đình tôi có thể thêm một chút thu nhập cải thiện cuộc sống. Tôi chấp nhận việc vợ mình bận hơn, chấp nhận việc làm nhiều việc nhà hơn để cô ấy vui vẻ sống với đam mê".

Anh Hiếu cũng tâm sự đã sống với nhau gần 2 thập kỷ, có hai con gái (một học đại học, một mẫu giáo) nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ to tiếng, mỗi khi người kia giận, người còn lại sẽ im lặng hoặc ít nói hơn. Cuộc sống khó khăn chồng cắt tóc, vợ làm kẹo nhãn bán, nhưng ngôi nhà anh chị luôn ngập tràn tiếng cười. Hai người đi đâu cũng có nhau dù gần hay xa.

"Ngày 17/1 tới, bà xã tôi lại vào TP HCM tham dự tiếp vòng 3 một chương trình hài khác. Tôi dự định ở nhà cho đỡ tốn kém, vì nếu bớt một người sẽ bớt khoảng 5 triệu tiền vé máy bay đi lại nhưng cô ấy vẫn sợ đi một mình. Tôi nghĩ nếu để vợ đi như thế, ở nhà cũng lo lắng không yên nên lại quyết định đi cùng, dù sao hai người vẫn hơn", anh Hiếu cho biết.

Không chỉ ủng hộ vợ đi thi hài, anh còn là người rất biết chu toàn, vun vén cho gia đình. Ở Lang Chánh, chị Dần bận rộn với công việc Chi hội trưởng phụ nữ, tất bật "vác tù và hàng tổng", anh ở nhà lo cắt tóc kiếm tiền, phụ chị làm kẹo nhãn, lo cơm nước, chăm sóc cô con gái út 5 tuổi không chút nề hà.

Khoảnh khắc đời thường hạnh phúc của anh chị Hiếu - Dần. Ảnh: NVCC.

Nói về chồng mình, chị Dần gọi anh là người chồng "không thể kiếm ở đâu khác". "Chồng tôi không chỉ là người yêu thương vợ con hết mực mà luôn cố gắng làm lụng lo cho gia đình. Thời gian đầu nghỉ làm thợ mộc sang cắt tóc, ít khách lắm, anh còn lặn lội tìm mối mua chè Thái Nguyên về bán thêm. Anh chẳng ghen tuông bao giờ vì tin tôi tuyệt đối. Anh ít nói, hiền khô nhưng tốt nhất trên đời", chị Dần tâm sự.

Cuộc sống thường ngày của anh chị Hiếu - Dần cũng chẳng khấm khá hơn bà con huyện miền núi Lang Chánh, nhưng chính sự yêu đời, lạc quan đã khiến gia đình họ luôn vui vẻ. Chị Dần chẳng ngại ngần nhảy lên lưng chồng cõng khi chụp hình, anh Hiếu cũng thoải mái vòng tay ôm chị khi có dịp cả gia đình đi chơi.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, hai vợ chồng chị Dần cho biết sẽ chờ tiền thưởng 100 triệu để mua một chiếc tivi to trong nhà để xem các chương trình, một phần ủng hộ xây chùa ở quê, và một phần nữa để giúp đỡ những người khó khăn quanh mình. "Sống ở đời quan trọng với nhau là tình cảm, khi mình gặp may mình cũng muốn chia sẻ chút may mắn đó với mọi người", chị Dần chia sẻ.

Tuệ Minh