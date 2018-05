Phát hiện chứng tỏ một số lớn các ông bà già đang bị cô lập khỏi gia đình mình. Tổ chức Help the Aged cho biết, khi được hỏi, hơn một triệu người được trợ cấp hưu trí ở Anh cho biết họ không mong đợi Giáng sinh, bởi cảm thấy cô đơn vào dịp này trong năm. Cuộc khảo sát tìm thấy 23% mọi người đến thăm ông bà mình ít nhất một lần mỗi tuần (con số này tăng lên 36% ở Bắc nước Anh). Nhưng 24% số người ở tuổi 16 trở lên cho biết họ chỉ gặp ông bà đúng một lần mỗi năm, và trong một số trường hợp còn ít hơn. Có hai lý do chính cho xu hướng cô đơn của người già. Thứ nhất là trình độ dân trí cao và tính lưu động đã khiến nhiều gia đình sống phân tán trên khắp quốc gia, và trên cả lục địa. Yếu tố thứ hai là tỷ lệ ly hôn cao, dẫn đến việc nhiều ông bà bị tách khỏi cuộc sống của các cháu. Andrew Harrop, từ tổ chức khảo sát, nhắn nhủ: "Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ san sẻ một chút niềm vui Giáng sinh bằng cách cố gắng đến thăm những người thân già cả và hàng xóm trong kỳ nghỉ này". T. An