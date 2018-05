26.000 sinh viên thắt ruy băng xanh kêu gọi không xả rác / Video kêu gọi từ thiện rung động triệu trái tim

Ông Huỳnh Phan Anh Sa, đại diện ban điều phối chiến dịch "Commit Việt Nam" của Tổ chức UNESCO - CEP Việt Nam, cho biết chương trình nhằm kêu gọi người dân hành động và nâng cao ý thức về giao thông, môi trường, văn hóa công cộng. Từ đó góp phần xây dựng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tươi đẹp hơn.

Các nghệ sĩ và tình nguyện viên cùng lan truyền thông điệp hành động vì một Việt Nam tươi đẹp hơn. Ảnh: A.S.

Ông Sa cho biết ý tưởng về chương trình ra đời cách đây 2 năm, khi trên các mạng xã hội rộ lên chủ đề phê phán "Người Việt xấu xí" với hình ảnh hàng trăm người chen chúc nhận sushi miễn phí, tranh giành ăn buffet giá rẻ... làm xấu hình ảnh của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế.

Có nhiều ý kiến trái chiều về thực trạng, riêng ông Sa cho rằng không ai hoàn hảo, mỗi người đều có mặt tốt và mặt xấu. Xã hội cũng tồn tại những mặt tích cực và tiêu cực, vấn đề là phải biết khiêm tốn nhìn ra những điểm chưa tốt để cùng nhau thay đổi.

"Mỗi cá nhân thay đổi thì thành một cộng đồng thay đổi. Mỗi cá thể văn minh sẽ hình thành nên một quốc gia văn minh", ông chia sẻ. Đó là lý do dự án Commit Việt Nam ra đời với mong muốn đóng góp cho mục tiêu cùng cam kết vì một Việt Nam tốt đẹp hơn. Dự án tập trung vào 3 chủ đề chính: Văn hóa giao thông, Văn hóa môi trường và Văn hóa công cộng, với nhiều hoạt động online và offline dự kiến thu hút hàng triệu người tham gia.

Ban tổ chức chọn chủ đề nâng cao ý thức văn hóa giao thông là bước khởi đầu trong chiến dịch vì tình hình tai nạn giao thông hiện nay là vấn đề nổi cộm, gây nhức nhối cho toàn xã hội. Đa phần tai nạn xảy ra do người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về an toàn. Thậm chí nhiều người biết việc leo lên lề, vượt đèn đỏ là vi phạm giao thông nhưng vẫn làm hàng ngày mà không áy náy chỉ vì thấy "ai ai cũng như thế".

Các tình nguyện viên của "Commit Việt Nam" kêu gọi mọi người đăng ký cam kết thực hiện văn hóa giao thông trên website commitvietnam.com. Sau đó ban tổ chức chương trình sẽ cùng các thành viên theo dõi hành vi giao thông của mình bằng thư trao đổi qua email định kỳ hằng tuần. Đến nay đã có hơn 1.100 người đăng ký cam kết không vượt đèn đỏ, không đi vào đường ngược chiều, không leo lên lề, không bấm còi liên tục, không lái xe sau khi uống rượu bia...

Ban điều phối dự án cũng phổ biến thông điệp này đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ qua các kênh thông tin, mạng xã hội, forum. Ngoài ra còn có các sự kiện cộng đồng như chuỗi hoạt động University tour tại 10 trường đại học trên địa bàn TP HCM, truyên truyền tại các điểm ăn uống giải trí. Cao điểm là sự kiện đi bộ tuyên truyền luật giao thông mang tên "It's Vietnamese".

"Chương trình kỳ vọng sẽ thu hút một triệu người cam kết thực hiện văn hóa giao thông. Tôi mong rằng qua hoạt động này, mỗi người sẽ nhận thức rõ sự quan trọng trong việc chấp hành an toàn giao thông là đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, từ đó mang lại an toàn cho toàn xã hội", người điều phối dự án cho biết. Chương trình có sự tham gia đồng hành của gần 30 nghệ sĩ như Thành Lộc, Huy Tuấn, Trương Ngọc Ánh, Dương Khắc Linh, Nhóm O Plus, F Band, MC Nguyên Khang...

