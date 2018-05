Mẹ bé Huỳnh Thị Ngọc Ái (ở xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm) cho biết, bé 6 tháng tuổi, được chích ngừa văcxin 5 trong 1 vào trưa 5/5 ở trạm y tế xã. Về nhà, bé bắt đầu sốt. Cho rằng đây là triệu chứng thông thường của một số trẻ em khi chích ngừa, mẹ chỉ lau nước ấm để hạ sốt.

Đến chiều, bé Ái càng sốt cao hơn, lên cơn co giật, toàn thân tím tái nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vũng Liêm cấp cứu. Sau đó bé được chuyển sang khoa nhi nhưng vẫn còn sốt cao, thi thoảng giật rút người.

Gần phòng bé Ái còn có bé Nguyễn Huỳnh Gia Hân (ở xã Trung Thành) cũng đang được theo dõi, điều trị sốt, chống co giật. Anh Bình, cha bé Hân cho biết sáng 5/5, anh cùng vợ đưa con gái 6 tháng tuổi đi chích ngừa bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não do Hib, theo chương trình tiêm chủng miễn phí tại địa phương. Đến trưa thấy bé sốt cao, co giật, khó thở nên gia đình tức tốc đưa con đi cấp cứu.

Dự kiến hôm nay bệnh viện sẽ tiến hành xét nghiệm huyết học để có phác đồ điều trị tốt cho hai bé. Bệnh viện cũng báo cáo tình hình với Trung tâm Y tế huyện Vũng Liêm để kiểm tra quy trình bảo quản và tiêm văcxin phòng bệnh, tìm hiểu nguyên nhân hai bé bị biến chứng sau chích ngừa.

