Hai nữ sinh viên nhặt được của rơi là Trần Thị Thanh Lam và Nguyễn Thị Ngọc Diệp, năm thứ hai lớp Tài chính ngân hàng (khóa 5) trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang.

Người phụ nữ đánh rơi tiền được công an xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc Diệu ở khu vực 4, phường 3, thành phố Vị Thanh. Nhận lại số tài sản lớn tưởng như đã mất, chị Diệu rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn và không quên khen ngợi ân nhân: “Thời nay trăm người chắc chỉ còn có hai em”. Còn hai nữ sinh bộc bạch: "Bọn em chỉ nghĩ những gì không phải là của mình thì không nên giữ. Hơn nữa, người nào vô ý đánh rơi cũng rất đau buồn, xót xa”.

Lam và Diệp, hai nữ sinh trả lại hơn 100 triệu đồng của rơi. Ảnh: Cẩm Tú.

Thanh Lam kể, khoảng 7h sáng 23/3 em đứng ở ngã ba gần nhà chờ Diệu đến chở đi học. Bạn vừa tới thì cả hai phát hiện một phụ nữ đi xe máy chở theo em bé chạy ngang qua đánh rơi một gói đồ. Cả hai gọi nhưng người phụ nữ không nghe thấy.

"Bọn em đến gần thấy có cọc tiền trong gói đồ lộ ra. Biết bên trong có nhiều tiền nên bọn em mang đến công an tỉnh Hậu Giang trình báo", Lam cho biết.

Công an tỉnh Hậu Giang hướng dẫn hai nữ sinh đến công an phường 3 nơi nhặt được gói tiền để nhờ chuyển lại cho người bị mất. Tại đây, công an kiểm tra gói đồ xác định có 88 triệu đồng, một sợi dây chuyền, 2 chiếc nhẫn khoảng 1,5 lượng vàng 18K, tổng trị giá tiền và vàng trên 100 triệu đồng.

Sau đó, Công an phường 3 đã liên hệ và trao trả lại toàn bộ tài sản cho chị Diệu. Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang đã tổ chức lễ tuyên dương và tặng giấy khen cho Lam và Diệp trong đêm hội trại của trường 24/3. Tiếp đó, ngày 26/3 Tỉnh đoàn Hậu Giang cũng đã quyết định trao tặng bằng khen, kèm theo tiền thưởng cho hai bạn.

Diệp chia sẻ: “Lúc nhặt được gói tiền, bọn em chỉ nghĩ làm sao có thể nhanh chóng trả lại cho người bị mất chứ không nghĩ lại được mọi người ủng hộ và khen thưởng nhiều đến thế”.

Lam quê ở Cần Thơ còn Diệp ngụ Vị Thanh, bố cả hai bạn đều cùng công tác tại Bộ chỉ huy quân sự thành phố Vị Thanh. Trong lớp cả hai học chung một nhóm và chơi với nhau rất thân, đều mong ước tương lai sẽ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng theo đúng chuyên ngành mà mình đang theo học.

Cẩm Tú