Hai sản phẩm có tên gọi Sustagen Junior Milk Drink Powder Vanilla Flavor (dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi) và Alactagrow Bibo Trio Milk Supplement, đang được thu về từ các cửa hàng, siêu thị tại Philippines.

Cụ thể, theo tiêu chuẩn của Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Philippines (FDA), lượng chất béo trong sữa bột bổ sung phải từ 3 đến 6 gram trên mỗi 100 calo. Nhưng thực tế, sữa Sustagen chỉ đạt 1,5 gram, còn sữa Alactagrow là 1,34 gram, bằng một nửa mức tối thiểu.

Theo tờ Inquirer, báo ngày tại Philippines, cơ quan quản lý nước này cho rằng việc tiếp tục phân phối hai loại sữa bột trên sẽ là "lừa dối" người tiêu dùng và có thể "mang lại nguy cơ cũng như tổn thương cho trẻ nhỏ".

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Y tế Philippines, hai sản phẩm nói trên bị thu hồi không phải vì lý do chúng mất an toàn. "Sản phẩm vẫn phù hợp để tiêu dùng... Yêu cầu rút khỏi thị trường là do có liên quan đến sự thiếu hụt hàm lượng sữa", người này cho biết.

Trong khi đó, ông Janryll Fernandez, Giám đốc đại diện của Mead Johnson tại Philippines khẳng định, tất cả sản phẩm bán tại Philippines trong đó có Alactagrow và Sustagen Junior đều đạt những yêu cầu khắt khe về an toàn và sức khỏe của FDA.

Ông cho biết, thực ra hàm lượng chất béo trong hai sản phẩm sữa nói trên đã đáp ứng tiêu chuẩn của FDA ở thời điểm trước khi nước này áp dụng quy định của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm thế giới (CODEX) đối với sữa bột công thức.

Ông cũng cho biết công ty đã sẵn sàng thực hiện các bước để đạt được những tiêu chuẩn theo quy định mới của FDA.

Chiều nay, Tổng giám đốc Công ty Mead Johnson tại Việt Nam Enda Ryan cho biết, sữa Alactagrow và Sustagen Junior bị cơ quan quản lý thực phẩm Philippine yêu cầu thu hồi hiện không có bán tại Việt Nam. "Tất cả sản phẩm của Mead Johnson tại Việt Nam đều đạt các chứng nhận tiêu chuẩn sức khỏe và yêu cầu về độ an toàn", ông Enda Ryan nói.

Ông tổng giám đốc Mead Johnson Việt Nam nói thêm, việc cơ quan quản lý thực phẩm Philippines yêu cầu Mead Johnson ngưng bán hai sản phẩm trên từ hôm 17/9, hoàn toàn không liên quan đến vấn đề chất lượng cũng như yếu tố sức khỏe. Nguyên nhân xuất phát từ việc cơ quan này vừa đưa ra chuẩn mới quy định về hàm lượng chất béo (Codex Standard for Follow On Formula). Điều này khiến hàm lượng chất béo trong hai sản phẩm trên không đáp ứng tiêu chuẩn. Đây chỉ là yêu cầu về quy cách tuân thủ chứ không liên quan đến chất lượng sữa.

Hãng Abbott Laboratories cũng vừa tuyên bố thu hồi khoảng 5 triệu hộp sữa Similac bột loại dành cho trẻ sơ sinh vì có thể chứa côn trùng như bọ cánh cứng, ấu trùng. Loại sữa này đã được bán ở Mỹ, Puerto Rico, đảo Guam và một số quốc gia khác thuộc vùng biển Caribbe. Tại Việt Nam, Abbott nhập khẩu sữa Similac từ các nhà máy sản xuất ở Singapore và Ailen nên không bán sữa "bẩn".

Tuy nhiên trên thị trường một vài cửa hàng như ở khu phố sữa Nguyễn Thông, các chợ bán lẻ... xuất hiện Similac sản xuất từ Mỹ đưa về Việt Nam theo hình thức xách tay.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc thu hồi sản phẩm Abott tại Mỹ, Cục đã cho kiểm tra và sơ bộ kết luận: "Các sản phẩm sữa của Abott nhập vào Việt Nam không có xuất xứ từ nhà máy sữa ở Michigan (Mỹ) bị thu hồi sản phẩm nói trên".

"Các lô sữa Similac của Abott nhập vào Việt Nam đều đã qua kiểm tra và đạt yêu cầu nhập khẩu", Cục trưởng an toàn vệ sinh thực phẩm khẳng định.

