Tại sao người keo kiệt không bao giờ giàu

Trải qua 5 năm theo dõi, phân tích các hoạt động hàng ngày cũng như thói quen của 233 người giàu có và 128 người nghèo, Thomas C. Corley (tác giả cuốn sách bán chạy Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individuals và là chủ tịch Cerefice and Company, một trong những công ty tài chính hàng đầu ở New Jersey, Mỹ) - đã rút ra những thói quen, kinh nghiệm làm giàu của các triệu phú trên Business Insider.

Ông cho biết, khi xem xét những người tự làm giàu, bạn sẽ thấy họ rơi vào một trong hai nhóm:

- Họ là những người giỏi tiết kiệm.

- Họ bán thứ gì đó.

Trong nghiên cứu về các thói quen giàu có của ông, 135 triệu phú trong số 233 trường hợp được khảo sát thì phần lớn công việc của họ là bán thứ gì đó.

Tài sản trung bình của 135 triệu phú này là 5,7 triệu USD. 71% số tài sản có được trước khi họ bước sang tuổi 56 hay trung bình trong chưa đầy 22 năm làm việc.

Trong khi đó, những nhà triệu phú do giỏi tiết kiệm trung bình chỉ có tài sản khoảng 3,2 triệu USD và tích lũy trong khoảng trung bình là 36 năm.

Nói cách khác, những triệu phú bán thứ gì đó có tài sản cao hơn khoảng 2,5 triệu USD so với triệu phú tiết kiệm và có thời gian tích lũy tiền bạc ít hơn 14 năm. Rõ ràng, nếu bạn muốn tích lũy nhiều tiền trong thời gian ngắn, bạn cần bán thứ gì đó.

Nó có thể là một sản phẩm, như ô tô, thiết bị điện, gà rán hay bánh. Hoặc nó có thể là một dịch vụ, như thiết kế, tư vấn pháp luật, lập kế hoạch tài chính... Hãy xem xét một số điển hình nổi tiếng dưới đây:

- Warren Buffet bán kiến thức chuyên môn về tài chính.

- Elon Musk bán những chiếc ôtô Tesla hay tên lửa Space X.

- Mark Zuckerberg bán dịch vụ quảng cáo và marketing trên Facebook.

- Bác sĩ Ben Carson bán kỹ năng chuyên môn của một chuyên gia phẫu thuật thần kinh.

- LeBron James bán kỹ năng chơi bóng rổ.

- Tony Robbins bán những cuộc hội thảo đào tạo và truyền động lực của mình.

- J.K. Rowling bán các cuốn sách Harry Potter.

- Taylor Swift bán các bản tình ca.

Thomas C. Corley kết luận: Cách nhanh giàu nhất chính là bán những thứ có giá trị.

Vương Linh