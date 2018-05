Ngân hàng Techcombank tổ chức chương trình “Vui Tết Techcombank, Lì xì cực lớn” cho các khách hàng gửi tiết kiệm và giao dịch tài khoản với trị giá lên đến 6 triệu đồng. Ngoài ra tất cả khách hàng đến giao dịch tại Techcombank trong thời gian diễn ra chương trình đều nhận được một món quà may mắn trước Tết âm lịch và lì xì may mắn đầu năm Nhâm Thìn. Đặc biệt khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu phong bao lì xì lớn nhất, giải đặc biệt “Phú Quý Tài Lộc” trị giá 3,6 tỷ đồng thông qua hình thức quay thưởng cuối chương trình.