'Thượng mã phong' - chứng ngã ngựa trong khi sex

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Phòng khám Nam Khoa, Trung tâm phát triển ánh sáng và Cộng đồng cho biết, "phạm phòng" trong Tây y gọi là chứng mệt lả hay đột quỵ trong giao hợp. Bệnh thường gặp ở những người có sức khoẻ kém, người có bệnh mạn tính đặc biệt là tim mạch, tiểu đường, huyết áp... Nguyên nhân, là do trong khi làm tình, nhịp tim và áp huyết tăng cao.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, xông hơi, mát xa cũng dễ bị ngã ngựa nếu "yêu". Bởi tắm hơi trong phòng kín và nóng gây thoát dương khí, kích thích đến tim mạch. Mát xa dương khí cũng tổn thất, kèm theo hành sự khí dương thoát ra nhiều, tim mạch bị kích thích mạnh gây loạn hơn và điều đó cực kỳ nguy hiểm, thậm chí chết ngay không kịp cứu.

Giáo sư Đỗ Trọng Hiếu, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cho biết có một thực tế là các ca "phạm phòng" đều liên quan đến rượu. Nhiều người cho rằng rượu giúp tăng cường sức mạnh cho quý ông, nhưng theo Giáo sư Hiếu, nếu uống một lượng vừa phải thì rượu cung cấp năng lượng giúp đàn ông thấy "mạnh". Nhưng nếu đi quá giới hạn thì rượu có thể làm liệt dương, thậm chí quật ngã người đàn ông "đang cưỡi ngựa".

Giáo sư Hiếu cũng cho biết thêm, "thượng mã phong" không đáng sợ như mọi người đồn thổi và việc bị chết trên bụng vợ hiếm như "trúng xổ số", thậm chí mang tính hù dọa, giật gân, xưa kia đã ít và hiện nay càng hiếm hơn.

Chuyện "phạm phòng" ngày nay chỉ xảy ra ở thể nhẹ, tức là sau giao hợp một lần hoặc nhiều lần, người đàn ông thấy mệt mỏi, kiệt sức nhưng sau giấc ngủ và đặc biệt được bồi dưỡng đầy đủ là lấy lại được "phong độ".

Ảnh minh họa các huyệt cấp cứu khi "ngã ngựa".

Để cấp cứu kịp thời khi bị "phạm phòng" thì theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, người vợ cần ôm giữ lấy chồng trong tư thế nguyên trạng, hà hơi vào miệng rồi nhanh chóng dùng bất cứ vật nhọn gì như kim băng, cây trâm cài tóc, kim châm cứu... châm mạnh vào đầu xương cùng cụt (vị trí của huyệt Trường cường gần hậu môn) hay huyệt Hội âm (điểm giữa nối từ gốc dương vật đến hậu môn).

Ngoài ra, có thể kết hợp dùng móng tay cái bấm thật mạnh vào huyệt Nhân trung nằm ở điểm nối giữa 1/3 trên và 2/3 dưới của rãnh nhân trung. Dân gian còn dùng bột gừng trộn với bột bồ kết, lấy chút ít thổi vào mũi bệnh nhân hoặc lấy ngô thù du sao nóng cùng với muối ăn rồi chườm vào rốn.

Nhiều người nói khi chồng bị "thượng mã phong", nếu người vợ hốt hoảng đẩy chồng ra khỏi mình thì có 10 người sẽ chết 9, lý giải chuyện này, bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng nói: Chồng ngất là do dương khí thoát ra mạnh, âm dương trong cơ thể mất cân bằng sinh ra choáng. Trong khi đó, người phụ nữ mới được tiếp dương nên dương đang vượng, âm dương đều vượng do đó nếu giữ nguyên, người chồng vẫn còn được sưởi ấm từ người vợ và người vợ vẫn có thể truyền được chút dương khí sang cho chồng, giữ âm dương hài hoà, nên có thể cấp cứu cho chồng. Còn nếu đẩy ra thì chồng bị lạnh luôn, không còn hơi ấm của vợ, chồng sẽ chết vì lúc đó không còn dương trong cơ thể, khí huyết ngưng trệ, tim không đập.

Trong trường hợp người chồng có dấu hiệu ngưng thở, tim ngừng đập, người vợ cần làm đau để chồng tỉnh lại. Do đó, việc cầm kim, trâm nhọn theo người, để đâm vào huyệt trường cường (nằm giữa hậu môn và bộ phận sinh dục nam) là một cách để giúp chồng hồi tỉnh. Ngoài ra, bất cứ cái gì có thể làm người chồng đau, như giật tóc, giật lông, cắn 10 đầu ngón tay, ấn mạnh huyệt nhân trung... đều có thể có tác dụng nếu không có kim mang theo. Sau đó, cần nhanh chóng cấp cứu, hô hấp nhân tạo cho chồng, vì thời gian lúc đó là vàng ngọc. Càng chờ lâu sẽ càng khó cứu chồng mình vì chỉ cần 3 phút không có oxy lên não thì não chết.



5 cách phòng và chữa “ngã ngựa”



1. Tạo thói quen sinh hoạt tình dục một cách khoa học và hợp lý. Chỉ nên quan hệ trong trạng thái tinh thần, thể lực tương đối tốt. Số lần giao hợp trong tuần cần phù hợp với tình hình sức khoẻ và thói quen của hai vợ chồng. Không giao hợp ngay sau khi vừa ăn no, vừa uống rượu say, vừa làm việc mệt nhọc.

2. Người có bệnh cao huyết áp, bệnh động mạch vành tim thì lúc giao hợp không nên quá mãnh liệt, thời gian không kéo dài quá lâu, đồng thời nên chọn tư thế nữ ở trên.

3. Khi đang phòng sự, nếu cảm thấy tức ngực, đau ngực, khó thở, cần lập tức đình chỉ, nghỉ ngơi thư giãn.

4. Trường hợp xuất hiện phòng sự hôn quyết nặng, cần mời ngay thầy thuốc chuyên khoa, để tiến hành các biện pháp cấp cứu như hướng dẫn và đặt ngay người bệnh trong tư thế đầu thấp chân cao, gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện.

5. Điều cơ bản nhất là cần chú ý rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường thể chất, để tăng cường sức chống bệnh của cơ thể.

Theo kienthuc.net.vn