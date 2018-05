Hôn nhân 'xì hơi' ngay sau ngày cưới / Cơn 'khủng hoảng sex' trong hôn nhân

Trách nhiệm, lợi ích và giá trị chung giúp các cặp vợ chồng gắn bó với nhau. Hai người sống với nhau bao nhiêu năm thì một số nhu cầu như lãng mạn, giao tiếp vẫn luôn tồn tại. Bên cạnh đó, cũng có nhiều thứ cần phải thay đổi và loại bỏ. Tìm hiểu những sự thay đổi trong từng giai đoạn của hôn nhân giúp vợ chồng bạn có thể thích ứng, từ đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ngược lại, nếu không chú ý đến những sự thay đổi này, hai bạn dễ có nguy cơ chia tay.

Trên trang Woman's Day, các chuyên gia hôn nhân và gia đình phân tích hôn nhân thay đổi như thế nào theo tuổi tác, đồng thời khuyên bạn cách ứng xử để phù hợp với từng giai đoạn.

Hiểu những thay đổi trong từng giai đoạn giúp vợ chồng bạn có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ảnh: rayedwards.com

Khi bạn ở độ tuổi 20

Những xung đột do vẫn giữ thói quen của thời độc thân. Vì thế hãy nói chuyện cởi mở và cụ thể hơn về tương lai của bạn cũng như các xung đột.

Trước khi kết hôn, các cặp đôi có thể đã nói chuyện sơ qua về nơi vợ chồng sẽ sống, khi nào thì sinh con, quản lý tiền bạc như thế nào... Tuy nhiên, người ta thường tránh đưa ra những mục tiêu mà đối tác có thể không đồng ý. Một khi hai người đã thực sự về sống với nhau, vợ chồng cần phải lên một kế hoạch cụ thể. Đừng im lặng về những dự định mà mình đã ấp ủ từ lâu vì sợ người bạn đời không đồng ý. Ví dụ, nếu bạn muốn đi học trở lại và bạn đang lo lắng liệu chồng mình có đồng ý hay không, hãy hỏi ý kiến anh ấy ngay lập tức. Nếu bạn không lên tiếng, "những sự bực bội sẽ bắt đầu," Lisa Bahar, một chuyên gia trị liệu các vấn đề hôn nhân và gia đình ở Newport Beach, nói.

Các vấn đề có thể phát sinh rất sớm, nếu cả hai đều giữ thói quen như thời độc thân. Vấn đề không thể tự giải quyết mà vợ chồng cần phải thảo luận để đưa mọi thứ vào quỹ đạo, Charles J. Orlando, chuyên gia tâm lý, tác giả của cuốn sách The Problem with Women... Is Men giải thích. Khi bạn bắt đầu một cuộc nói chuyện “Em nghĩ chúng ta đang gặp phải vấn đề này. Anh thấy thế nào”, cho phép người bạn đời chia sẻ quan điểm của mình, vì thế vợ chồng có thể tìm ra các giải pháp chung.

Khi bạn ở độ tuổi 30

Đời sống tình dục viên mãn và các kế hoạch nên được nhìn nhận một cách linh hoạt.

Phụ nữ khi bước vào độ tuổi 30 sẽ biết rõ mình muốn gì ở trên giường, do đó vợ chồng hãy gia tăng sự thân mật. "Hãy hôn chàng say dắm, giống như đây là nụ hôn cuối cùng, hãy quấn lấy chàng và nói, nếu không có anh em không thấy thiên đường", Orlando gợi ý. Có thể bạn phải sắp xếp thời gian cho việc chăn gối nhưng không nên coi đây là một gánh nặng. Hãy quan tâm đến yếu tố cá nhân.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, khi con cái xuất hiện và công việc thay đổi, vợ chồng bạn có thể thấy những ước mơ trước đây của mình không còn quan trọng như bạn từng nghĩ nữa. Bạn có thể gặp khó khăn trước những thay đổi. Nếu bạn muốn điều chỉnh các kế hoạch, hãy cùng người bạn đời đánh giá lại mọi việc. “Em biết chúng ta đã có kế hoạch như thế này, nhưng bây giờ em cảm thấy nên thế này…” phó giáo sư tâm thần học, chuyên gia tình yêu, tình dục Gail Saltz (New York) gợi ý, đồng thời cho rằng vợ chồng hãy chỉ ra điều gì là quan trọng nhất với mỗi người ở thời điểm này.

Khi bạn ở độ tuổi 40

Con cái ngày càng độc lập, vợ chồng có dấu hiệu lơ là nhau. Cả hai cần phải đồng lòng trong giải quyết các vấn đề của con và chú ý bảo vệ cuộc hôn nhân của mình.

Theo giáo sư, tiến sĩ xã hội học Pepper Schwartz (đại học Washington), trẻ vị thành niên có thể khiến cho mối quan hệ của nhiều cặp vợ chồng trở nên căng thẳng. Trẻ teen thường có những quan điểm rất khác cha mẹ, đôi khi những đứa trẻ này có thể đặt cha mẹ chúng ở hai vị trí đối đầu nhau để đạt được những gì chúng muốn. Con cái có thể trở thành nguồn cơn của các rắc rối trong hôn nhân. Điều tốt nhất các cặp vợ chồng nên làm là hãy trở thành đồng đội của nhau, cố gắng để không bị chia cắt khi giải quyết các vấn đề của con cái. Trước khi đưa ra một quyết định lớn hoặc một khoản trợ cấp cho con, hãy bàn bạc với người bạn đời.

Chứng kiến con trẻ trưởng thành khi bước vào tuổi teen, nhiều người giật mình nhận ra bản thân đã toan về già, thời gian để hưởng thụ tình yêu, sex và cống hiến cho công việc không còn nhiều nữa. Họ bắt đầu có xu hướng níu kéo tuổi thanh xuân. Đây là thời gian mà nhiều cặp vợ chồng có thể lạc lối. Khi thấy con cái ngày càng độc lập, bạn bắt đầu lơ là mối quan hệ vợ chồng. Saltz khuyên, tốt nhất bạn hãy chú ý đến tất cả mọi yếu tố ở người bạn đời, đồng thời cũng tránh tạo ra những tình huống nhạy cảm, vốn chỉ phù hợp với người độc thân, ví dụ thời gian vui vẻ khi chỉ có bạn bên một đồng nghiệp khác giới.

Khi bạn ở độ tuổi 50

Vợ chồng cảm thấy khó giao tiếp với nhau. Nếu không thể lắng nghe nhau, cả hai nên đi gặp các chuyên gia tâm lý trị liệu.

Bạn có thể thấy giao tiếp với người bạn đời khó khăn hơn bao giờ hết. "Không phải là các cặp vợ chồng không nói chuyện với nhau nữa mà là họ đã không lắng nghe nhau", Orlando nhận xét đồng thời khuyên: "Hãy lắng nghe với sự đồng cảm và không phán xét, điều đó sẽ loại bỏ hầu hết những trở ngại trong giao tiếp giữa hai vợ chồng". Nếu không đủ ý thức lắng nghe lẫn nhau, vợ chồng có thể cần đến một sự trợ giúp từ bên thứ ba. Hãy sẵn sàng để tham gia một khóa trị liệu tâm lý, đặc biệt nếu tranh cãi giữa hai vợ chồng bao gồm các mối đe dọa ly dị, những lời buộc tội ngoại tình… Vợ chồng bạn đã thay đổi, xung đột lúc này không giống xung đột thời mới cưới, một nhà trị liệu có thể giúp cả hai tìm lại những điểm chung với nhau.

Bạn nên lưu ý, đây là giai đoạn đỉnh cao của ly dị, Saltz cho biết. "Thông thường, cha mẹ đã quá tập trung vào con cái đến mức lúc này họ cảm thấy bạn đời thật xa lạ". Vì thế, vợ chồng nên chia sẻ về những cảm giác bạn đang gặp phải, và những gì bạn cần để mối quan hệ của hai người có thể đi về phía trước. Vợ chồng hãy kết nối với nhau theo cách không có sự xuất hiện của con cái, ví dụ cùng tham gia một khóa học nấu ăn hoặc dành thời gian thăm viếng bạn bè, đi du lịch cùng nhau.

Khi bạn ở độ tuổi 60 và 70

Duy trì tình cảm khi bạn đều đã nghỉ hưu

Tiến sĩ Schwartz nhận xét sau nhiều thập kỷ chung sống, nhiều cặp vợ chồng không còn những cử chỉ lãng mạn nữa. Tuy nhiên, nếu là một cặp đôi hạnh phúc, vợ chồng già vẫn không ngừng nắm tay nhau và vẫn hôn nhau nơi công cộng. "Bạn hãy là một trong những người như vậy. Hãy thể hiện tình cảm dù ở lứa tuổi nào. Nếu những cử chỉ yêu đương đã xa rời vợ chồng bạn từ lâu, hãy mang chúng trở lại", Schwartz khuyên.

Bạn có thể hình dung cảnh vợ chồng già bên nhau khi nghỉ hưu, nhưng nếu là một người quá yêu công việc, bạn có thể đi làm bán thời gian hoặc làm tình nguyện viên. Trở về nhà sau một ngày làm việc, bạn sẽ càng thấy rõ hơn giá trị và ý nghĩa của cuộc hôn nhân.

