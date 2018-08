Thực hư chuyện 'mắc kẹt' khi quan hệ tình dục / Quan hệ tình dục: 'Chất lượng quan trọng hơn số lượng'

Bác sĩ Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) cho biết, để bước vào 4 giai đoạn này, cơ thể nam nữ cần có khúc dạo đầu.

Phụ nữ hưng phấn tình dục không chỉ từ những tác động cụ thể mà còn do yếu tố tâm lý.

Giai đoạn dạo đầu bắt đầu bằng việc hai bên kích thích nhau bằng sự âu yếm, vuốt ve trên những vùng khác nhau của cơ thể.

Đáp ứng tình dục là những biến đổi của cơ thể trước những kích thích tình dục. Con người có thể bị những kích thích từ bên ngoài, thường thấy nhất là sự đụng chạm, cái nắm tay, ánh mắt, lời nói, phim ảnh. Những tác động cụ thể như đạp xe, cưỡi ngựa, ngồi rung cũng có thể tạo nên sự hưng phấn tình dục ban đầu.

Bên cạnh tác động bên ngoài, kích thích tình dục còn có thể xuất phát từ bên trong như tự ham muốn rồi cố ý tự kích dục, mộng tinh ở phái nam, nằm mơ thấy ân ái với phái nữ. Trạng thái nhớ nhung về chuyện ân ái, nghĩ đến chuyện ân ái cũng được xem là yếu tố kích thích nội tại mạnh nhất của tình dục.

Quá trình sinh lý của cơ thể trong giao hợp phụ thuộc vào những biến đổi ở mạch máu và sự tăng trương lực cơ trơn, cơ vân. Khi hứng tình, ở phái nam, những co thắt cơ giúp nâng hậu môn, đóng cơ vòng bàng quang, cơ vòng hậu môn, tinh hoàn hơi co rút lên cao, máu sẽ dồn vào dương vật gây cương cứng. Ở nữ, âm đạo ẩm ướt là dấu hiệu đầu tiên của sự hưng phấn, hiện tượng này có được chủ yếu do yếu tố tâm lý hoặc cũng có thể do tác động tại chỗ.

Thời gian kéo dài của các giai đoạn tình dục dài ngắn khác nhau tùy thuộc theo từng người và từng giới. Giai đoạn kích thích thường kéo dài từ 2 đến 5 phút, ở nữ giới có thể dài hơn, nhất là những người đã ở tuổi mãn kinh.

Giai đoạn cao trào rất khác ở từng người, có người lên đến vài chục phút nhưng có người chỉ vài phút. Còn giai đoạn khoái cực chỉ xảy ra trong vài giây, nam xảy ra lúc xuất tinh, nữ có thể kéo dài hơn nhưng chỉ có khoảng 25% phụ nữ đạt được cảm giác này. Cuối cùng là giai đoạn lắng dịu kéo dài 2-10 phút. Ở nữ, thời gian lắng dịu ở nữ lâu hơn nam. Trong quan hệ tình dục, nữ có thể cực khoái nhiều lần liên tục, trong khi nam giới thường phải cần thời gian "hồi phục" sau khi đã xuất tinh.

Những diễn biến khác cũng có thể xảy ra trong quá trình quan hệ tình dục. Ở nữ giới, thể tích vú tăng lên trong giai đoạn kích thích, những cơ trơn của quầng vú và núm vú co lại tạo nên sự cương đầu ngực. Da khi ấy thường hồng lên do giãn mạch dưới da tạo thành những mảng đó. Mí mắt hơi quầng tím, mắt long lanh, cơ thể vã mồ hôi.

Hệ tim mạch cũng sẽ thay đổi trong quan hệ tình dục, cụ thể là tần số nhịp đập của tim tăng lên 100-120 lần trên một phút, giai đoạn cực khoái có thể tăng đến 180 lần trên phút. Đây cũng là nguyên nhân khiến một số người mắc chứng thượng mã phong trong lúc quan hệ. Ngoài ra, hệ hô hấp cũng thay đổi hơn so với bình thường thông qua nhịp thở nhanh và sâu hơn.

Từ những giai đoạn trên, bác sĩ Phước khuyên, nếu bạn thấy mình gặp trở ngại ở giai đoạn nào trong quá trình ân ái, đừng ngại đến gặp bác sĩ để tìm nguyên nhân và được tư vấn cách chữa trị.

Thiên Chương