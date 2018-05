1. Giấc mơ tình dục đồng giới

Chuyện này có thể sốc nhưng theo tiến sĩ Herbenick nó khá phố biến. "Rất nhiều phụ nữ mơ quan hệ tình dục với một phụ nữ khác vào một số thời điểm trong cuộc sống của họ, ngay cả khi tỉnh dậy người kích thích họ là đàn ông", cô nói. Vậy tại sao có giấc mơ này?

Khi một người phụ nữ có quan hệ tình dục khác giới mà đột nhiên có giấc mơ đồng tính lúc ngủ say rất có thể là biểu hiện của một tình bạn nữ mạnh mẽ. "Giấc mơ tình dục đồng giới có thể gây ra bởi những tình cảm gần gũi mà nhiều phụ nữ có với người bạn tốt nhất của họ", tiến sĩ Herbenick nói. "Trong giấc mơ, đôi khi sự gần gũi có thể ở những mức độ khác nhau nhưng nó không nói lên khuynh hướng tình dục của bạn, trừ khi lúc tỉnh dậy bạn thấy mình đang quan tâm tới phụ nữ".

2. Mơ về người đã xa

Bạn đã không nghĩ về bạn trai thời đại học nhiều năm nhưng tại sao bạn lại có một giấc mơ phóng túng với anh ta đêm qua? Tiến sĩ Herbenick lý giải điều này không có nghĩa trong sâu thẳm tâm hồn bạn vẫn còn tình cảm với người cũ mà nhiều khả năng là do bộ não xử lý những kỉ niệm cũ của bạn.

"Hình ảnh người cũ được lưu giữ với hàng nghìn kỉ niệm khác trong não bạn. Cũng giống như đàn ông thường xuyên mơ về thời học sinh vinh quang của họ với một đường chuyền chiến thắng hay một cú sút bóng rổ, thì phụ nữ có thể sống lại thời trẻ lãng mạn và sôi nổi".

Theo Tina B. Tessina, tác giả cuốn It Ends with You: Grow Up and Out of Dysfunction, giấc mơ này cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo. "Nó có thể nhắc bạn nhớ về kinh nghiệm trước kia hoặc bạn đang cố gắng tìm hiểu điều gì từ kinh nghiệm cũ. Có lẽ một ai đó bạn biết hoặc vừa gặp ở hiện tại nhắc nhở bạn nhớ về người tình cũ hoặc bạn bạn lo ngại lặp lại sai lầm trước đó.

Tiến sĩ Herbenick cho biết thêm, không có gì sai trái khi có nỗi nhớ hoặc một chuyến hồi tưởng về kỉ niệm. Tuy nhiên đừng vì thế mà lục tìm người bạn trai cũ trên facebook.

3. Mơ về một hình mẫu không hấp dẫn bạn

Thỉnh thoảng, phụ nữ có thể mơ về một người nào đó mà họ không thích và chắc chắn không thu hút trong cuộc sống thực. Theo tiến sĩ Herbenick, cảm xúc tình dục có thể được gây ra bởi một loạt các cảm xúc, bao gồm cả cơn giận dữ.

Bác sĩ Tessina cho biết thêm, một giấc mơ nồng nàn có thể là dấu hiệu cho thấy cảm giác của sự giận dữ trong cuộc sống thực với đối tượng trong mơ của bạn. "Nó có thể có nghĩa là bạn đang tức giận người đó, và bày tỏ sự tức giận trong giấc mơ của bạn".

Tuy nhiên giấc mơ là một giấc mơ. "Điều quan trọng là phụ nữ có thể tách biệt mong muốn khi thức dậy với mong muốn trong mơ và biết rằng những giấc mơ không có tính chỉ báo hoặc có liên hệ gì với đời sống tình dục của họ," tiến sĩ Herbenick nói.

4. Mơ về bạn của chồng

Bạn sẽ không bao giờ có quan hệ tình cảm với người bạn tốt nhất của chồng nhưng lý do tại sao bạn lại mơ về nó. Bác sĩ Tessina giải thích là đó là sự tò mò vô tội. "Bạn có thể tò mò (trên một mức độ tiềm thức) về những gì muốn được có với anh ta", cô nói.

Tuy nhiên, tiến sĩ Herbenick đưa ra một lời giải thích khác. "Đó là điều cấm kỵ, nó hoàn toàn không phù hợp, nhưng nó có thể làm cho mọi thứ hấp dẫn hơn". Theo vị này, một nghiên cứu đã chỉ ra những giấc mơ ngoài hôn nhân có nhiều khả năng sẽ giúp đời sống tình dục của vợ chồng tốt hơn vì nó cho thấy bạn cần phải cố gắng thổi niềm đam mê vào hôn nhân của bạn.

"Có những cách hôn hoặc được hôn mà bạn muốn giới thiệu với chồng? Tại sao vợ chồng bạn không lựa một ngày cuối tuần lẻn vào khách sạn và để lại những đứa con lại cho ông bà?", chuyên gia gợi ý.

5. Mơ về chồng với khuôn mặt/giọng nói/cơ thể khác

Chồng của bạn tóc vàng và gầy, vậy tại sao trong giấc mơ của tối qua anh ấy lại có cơ thể của Arnold Schwarzenegger, tóc đen và nói giọng Pháp? Tiến sĩ Herbenick nói rằng giấc mơ này có thể báo hiệu vợ chồng bạn cần phải hiểu biết nhau hơn nữa.

"Đôi khi chúng ta tỏ ra lười biếng hoặc chán chản, cho rằng đã biết tất cả về bạn đời. Bạn biết những gì chồng nói, chồng nghĩ, những gì anh ấy sẽ ăn vào bữa tối. Nhưng hãy nhớ rằng tất cả mọi người, hơn những gì họ có thể dự đoán là có đời sống nội tâm và niềm đam mê và chỉ có tò mò mới cho bạn biết được".

Lời khuyên là cùng chồng ôn lại kỉ niệm trước đó ví như ngày đầu tiên hẹn hò. Đặt càng nhiều câu hỏi ở những khía cạnh khác nhau cho chồng làm sao để bạn cũng như anh ấy chia sẻ nhiều hơn. Thể hiện sự quan tâm đến công việc của bạn đời, ước mơ cho cuộc sống của gia đình bạn...

6. Mơ về người đàn ông hoàn hảo

Bạn đã bao giờ thức dậy với một giấc mơ hoàn hảo, lãng mạn khiến bạn thấy buồn khi đối mặt với thực tế của mình? Người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ có thể là tín hiệu cho thấy một cái gì đó đã mất tích trong đời sống hôn nhân thực tại của bạn. "Thường thì chúng ta tập trung vào các khía cạnh vật lý của quan hệ tình dục và làm thế nào để tìm thấy điểm G, vị trí quan hệ tình dục để đạt cực khoái nhất mà đôi khi bỏ qua tình cảm trong quan hệ tình dục, đặc biệt là sau khi vợ chồng sống bên nhau một thời gian dài", tiến sĩ Herbenick nói.

"Không có gì sai trái khi mơ về một người đàn ông bí ẩn mà đem lại cho bạn một chút tình cảm lãng mạn hoặc sự thoát ly. Nếu có những phẩm chất trong người đàn ông bí ẩn mà bạn thích, hãy thử nuôi dưỡng chúng trong cuộc sống của bạn", tiến sĩ Herbenick nhấn mạnh.

