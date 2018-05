Ảnh minh họa: Healthlob.

1. Tại sao bạn lại cười đến phát khóc?

Theo Fox, các chuyên gia thực sự cũng chưa lý giải được điều này. Nhưng có một điều chắc chắn là cười và khóc đều là phản ứng tâm lý giống nhau. Cả hai xảy ra khi bị một kích thích tình cảm cao, theo Robert R. Provine, chuyên gia tâm lý, Đại học Maryland, Baltimore County.

Khóc là do buồn nhưng nó là một phản ứng phức tạp của con người. Bạn có thể khóc do đau đớn, buồn bã, thất vọng và thậm chí là niềm vui quá lớn. Tuy nhiên dù bạn khóc hay cười vì lý do gì đi chăng nữa thì nó đều là phản ứng tích cực của cơ thể. Vì thế nếu bạn cười đến phác khóc thì hãy coi đấy là một điều may mắn.

2. Tại sao củ hành lại khiến bạn chảy nước mắt?

Khi cắt hành, bạn làm rách tế bào biểu bì vỏ hành, giải phóng ra các enzym sản sinh ra một chất khí được gọi là propanethial sulfoxide. Một khi khí này bay đến mắt, nó phản ứng với nước mắt sản sinh ra axít sulfuric nhẹ, khiến bạn thấy đau. Khi đó, não bộ phát tín hiệu đến tuyến lệ khiến bạn chảy nước mắt để đẩy lùi khí kia ra.

Để hạn chế việc chảy nước mắt khi bóc, cắt hành thì trước đó, bạn nên cho nó vào tủ lạnh. Hơi lạnh làm sẽ hạn chế giải phóng các enzym sinh ra khí gây cay mắt. Ngoài ra, các enzym tập trung nhiều nhất ở đáy củ hành vì thế nên cắt nó sau cùng.

3. Tại sao bạn lại nổi da gà?

Hiện tượng này xảy ra khi bạn quá lạnh hoặc sợ hãi. Cơ nhỏ xíu ở chân tóc co thắt tạo nên mạng nốt sần dầy đặc trên da. Từ thời nguyên thủy, con người sử dụng "bộ lông vũ" tự nhiên này. Khi xù lông, cơ thể bạn sẽ được làm ấm hơn nhờ giữ không khí đã được sưởi ấm giữa cả rừng lông tóc. Và rốt cuộc việc lông tóc dựng đứng lên cũng là một lời đe dọa với kẻ thù (giống như hình ảnh một còn mèo khi đứng trước một chú chó).

Tuy nhiên quá trình tiến hóa đã loại bỏ bộ lông đó. Nếu bạn thấy không thoải mái khi bị nổi da gà thì hãy mặc thật ấm, luôn trong trạng thái bình tĩnh, tránh sợ hãi quá mức.

4. Điều gì khiến bạn nháy mắt?

Hiện tượng khó chịu này được gọi là rung cơ mắt. Khoa học chưa lý giải nhiều về nó, nhưng mi dưới nháy nhiều hơn mi trên. Các nhà khoa học cũng biết rằng, cơ thể mệt mỏi, stress, chất cafein, mỏi mắt, dinh dưỡng kém, uống quá nhiều rượu... làm mắt bị nháy nhiều.

Thật may mắn là nó thường tự xuất hiện và cũng tự biến mất. Để hạn chế hiện tượng này thì bạn nên hạn chế uống cafe, rượu và hãy cho mắt cũng như cơ thể được nghỉ ngơi.

5. Tại sao nhai kẹo cao su và ăn phomát lại bảo vệ răng?

Sau khi ăn, các vi khuẩn trong miệng phản ứng hóa học với thức ăn và sản sinh ra axít hữu cơ, có thể khiến răng bị sâu. Bằng cách loại bỏ thức ăn thừa trong kẽ răng, rửa răng và pha loãng axít, nước bọt làm đảo lộn quá trình này. Vì thế, chìa khóa quan trọng là phải sản sinh ra nhiều nước bọt, và nhai kẹo cao sú có tác dụng kích thích tiết nước bọt.

Tương tự với việc ăn phomát, chất béo của nó có thể hoạt động như một lá chán bảo vệ răng. Nó cũng chứa canxi và phosphate, có thể ngăn chặn sâu răng và làm răng chắc khỏe. Vì thế, bạn hãy nhai kẹo cao su không đường sau bữa ăn hoặc làm giống như người Pháp, ăn tráng miệng bằng vài miếng phomát.

Phương Trang