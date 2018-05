1. Trung bình bạn gặp tất cả các thành viên trong gia đình mấy giờ một ngày? a. Ít khi gặp đầy đủ mọi người

b. Khoảng 1 giờ mỗi ngày

c. Khoảng 15 phút mỗi ngày

d. Gặp thường xuyên nên không tính được 2. Năm vừa qua, gia đình bạn có làm việc gì cùng nhau không? a. Quá bận rộn nên không có hoạt động gì chung

b. Có một lần, các thành viên tự dọn dẹp phòng mình trong một ngày, thế có được tính không?

c. Đi du lịch

d. Làm rất nhiều việc cùng nhau như sơn lại nhà, đi ăn uống... 3. Bạn định nghĩa thế nào là một gia đình hạnh phúc a. Được ở bên cạnh nhau

b. Mỗi năm bạn lại thay đổi quan niệm về điều này

c. Mỗi thành viên được làm những gì họ muốn

d. Khi mọi người trong nhà đều cảm thấy vui và hạnh phúc 4. Thường gia đình bạn đón giao thừa ở đâu? a. Mỗi năm mỗi khác, thường đến lúc đó mới biết

b. Một nơi bạn ao ước đến bấy lâu nay

c. Ở ngoài đường, như những người khác

d. Đâu cũng được, miễn là có người thân bên cạnh 5. Được tặng cặp vé xem một bộ phim lãng mạn, bạn: a. Đi xem cùng người thân

b. Rủ chồng đi xem dù có phải gửi con ở nhà ông bà

c. Cho bạn bè vì phim lãng mạn không hợp với vợ chồng bạn

d. Không quan tâm vì hôm đó đã có kế hoạch khác 6. Người giúp việc của gia đình đột nhiên nghỉ việc, bạn: a. Cảm thấy khốn khổ vì phải nhúng tay vào tất cả mọi việc

b. Hơi vất vả một chút, đặc biệt là việc đưa đón con đi học

c. Chẳng sao, gia đình tôi có thể tự thu xếp được

d. Nhanh chóng tìm được người giúp việc mới 7. Bạn có hay tranh luận với các thành viên khác trong gia đình trong năm qua không?

a. Nhiều lắm, không thể nhớ hết được

b. Khoảng năm bảy lần

c. Không, chẳng có việc gì để tranh luận

d. Như cơm bữa 8. Khi con cái có chuyện rắc rối, bạn và con sẽ làm gì? a. Con tôi rất ngoan, chúng chẳng có chuyện gì rắc rối cả

b. Tùy chuyện, có khi cháu kể, có khi không hoặc chỉ kể cho ông bà nghe

c. Bạn lắng nghe nhưng vẫn để chúng tự giải quyết

d. Kể cho bố mẹ nghe để họ giải quyết 1 2 3 4 5 6 7 8 a 1 1 3 1 3 1 4 1 b 3 2 4 4 4 3 2 3 c 2 3 1 2 2 4 1 4 d 4 4 2 3 1 2 3 2 8-16 điểm: Bạn quá lơ là hay chính xác hơn là bạn không hề để tâm đến gia đình trong năm vừa qua. Do đó, sợi dây tình cảm giữa bạn và người thân rất mong manh. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình bạn nhé. 17-24 điểm: Báo động đỏ, các thành viên trong gia đình bạn có khuynh hướng cắt giảm thời gian gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Bạn nên dành thời gian và công sức để thay đổi điều đó, bắt đầu với kỳ nghỉ sau dịp Tết này. 25-30 điểm: Bạn không phải là người hời hợt nhưng cũng không quan tâm nhiều đến gia đình. Trong suy nghĩ của bạn, hình như bạn cho đi hiều hơn nhận về từ những thành viên khác. Nếu tiếp tục suy nghĩ như vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được không khí gia đình, tình thân thật sự. 30-36 điểm: Tranh luận là phần không thể thiếu trong gia định bạn. Chúng chính là sợi dây gắn kết mọi người trong nhà bạn với nhau. Hãy cố gắng giữ gìn và phát huy bạn nhé. (Theo Tiếp Thị & Gia Đình)