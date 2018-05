Vì sao đồ chơi truyền thống giúp trẻ thông minh hơn đồ công nghệ

Giống như nhiều gia đình hiện đại khác, nhà Ashby Hawkin (Anh) có đầy đủ máy tính bảng, điện thoại, TV và các vật dụng tiện ích khác để tiêu khiển những lúc rảnh rỗi. Nhưng mùa hè vừa rồi, họ đã đồng ý từ bỏ tất cả các đồ công nghệ ở thế kỷ 21, đi ngược dòng thời gian để trải nghiệm cuộc sống và cách giải trí của các gia đình từ những năm 1950 và ghi hình trong chương trình Back in Time for the Weekend của kênh BBC.

Gia đình Ashby Hawkin ăn mặc, trang trí nhà cửa và tiêu khiển như những năm 1950. Ảnh: Duncan Stingemore.

Để thực hiện việc này, ngôi nhà riêng của họ được trang trí lại toàn bộ, mỗi tuần theo phong cách một thập niên.

Ở thời điểm đầu, khi trải nghiệm thập niên đầu những năm 1950, họ nói tạm biệt với TV màn hình phẳng, đặt thêm một chiếc đàn piano trong phòng. Vì đây là thời kỳ kinh tế khó khăn, phải thắt lưng buộc bụng, họ phải hạn chế mua sắm và tự chế mọi vật dụng trong nhà.

Một thay đổi đáng kể với gia đình Ashby Hawkins khi thực hiện trải nghiệm ngược dòng thời gian này là việc phải hoán đổi vai trò trong gia đình. Bình thường, chị Steph là trụ cột kinh tế và làm việc như một tư vấn về công nghệ thông tin. Trong khi đó, chồng chị, anh Rob đảm đương việc nấu nướng, dọn dẹp và lo cho hai con (Seth 12 tuổi và Daisy 16 tuổi).

Gia đình Ashby Hawkin. Ảnh: Duncan Stingemore.

Khi quay trở lại cuộc sống như thời xưa, anh Rob sẽ phải tự chế ra các dụng cụ để làm vườn còn chị vợ Steph thấy thật khó khăn khi suốt ngày phải quanh quẩn trong nhà lo nấu nướng, giặt giũ...

Hai con của họ cũng phải thay đổi cách sinh hoạt và tiêu khiển. Trong khi cậu bé Seth phải vật lộn với kiểu giải trí mới - chơi ghép hình, đố ô chữ, thay vì nghịch với iPhone thì cô bé Daisy lại thích thú khi bắt đầu tham gia các bài học khiêu vũ thay vì nằm dài xem phim, lướt mạng...

Tuy nhiên, gia đình này cũng cảm thấy có nhiều điều thú vị khi trải nghiệm phong cách sống kiểu này. "Chúng tôi nhận ra trước đây mình đã quá lệ thuộc vào công nghệ để giải khuây khi buồn chán. Bây giờ, khi không có các thiết bị này trong nhà, chúng tôi thực sự phải trò chuyện và lắng nghe nhau nhiều hơn một chút", chị Steph nói.

Vương Linh (Theo Standard)