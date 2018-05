Học sinh trường quốc tế 'đứt gánh giữa đường' vì học phí / Phụ huynh sốc vì con bị 'Tây hóa'

Vợ chồng tôi đều đi làm cho công ty nước ngoài, thu nhập khá tốt. Chúng tôi có một con gái, năm nay bước vào lớp một. Hai vợ chồng đang phân vân giữa 2 sự lựa chọn: cho con đi học trường công hay nên cho con đi học ở trường quốc tế.

Học trường công thì thấy áp lực học có vẻ nặng nề quá và mỗi lớp học 40-50 em, e rằng cháu sẽ không được sự quan tâm đầy đủ của giáo viên. Như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Vợ chồng tôi không cho bé đi học trước vì muốn bé được thoải mái khi vào lớp một.

Ở trường quốc tế có vẻ sự quan tâm chăm sóc tốt hơn, sĩ số lớp học cũng ít hơn. Nhưng lại nghe một số người và một số bài báo nói rằng học sinh trường quốc tế sử dụng tiếng Việt kém hơn trẻ bên ngoài, rồi lực học cũng thua học sinh trường công, thậm chí học sinh còn có thể bị lai căng trong một số hành vi giao tiếp. Vì vậy, chúng tôi rất băn khoăn trong việc chọn trường. Xin các anh chị cho một lời tư vấn. (Mai).

Ảnh minh họa: kenhtuyensinh.

Trả lời:

Chào bạn,

Đúng là trong cuộc sống hiện nay, việc chọn trường học cho con quả là một sự lựa chọn khó khăn, nhất là khi mức sống ngày càng cao thì nhu cầu có được một môi trường học tập tốt cho con em mình không phải là dễ dàng giải quyết.

Về việc chọn trường quốc tế, bạn cần hiểu về mô hình trường quốc tế hiện nay. Một số trường học theo chương trình quốc tế hoàn toàn, học sinh học theo chương trình của một quốc gia tiên tiến nào đó (Anh, Mỹ, Canada, Australia). Một số trường quốc tế học cùng lúc 2 chương trình song song: một chương trình của nước ngoài, và chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Điểm chung của 2 dạng trường trên là ngoài việc học văn hóa, các em được học khá nhiều về một ngôn ngữ nước ngoài (thông thường là tiếng Anh). Bên cạnh đó, các em được học những kỹ năng cần thiết trong giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm... để chuẩn bị cho định hướng du học sau này.

So với trường công thì các trường quốc tế có cơ sở vật chất tốt hơn, sĩ số học sinh trong mỗi lớp chỉ khoảng 20 nên việc chăm sóc quan tâm đến các em thường tốt hơn. Bên cạnh đó, áp lực về điểm số không nặng nề như ở trường công, nên nhìn chung các em thường được học hành thoải mái hơn. Ngoài ra, do định hướng giáo dục theo hướng Âu Mỹ nên các em có vẻ được “tự do” hơn so với học sinh trường công. Do đó đôi lúc làm cho người bên ngoài có cảm giác là các em không được nền nếp như ở trường công.

Mặc dù vậy, nếu so sánh lực học giữa các em học trường quốc tế với học sinh trường công (nhìn trên bình diện chung) thì hầu như không có sự chênh lệch gì về chất lượng. Điều này được thể hiện qua kết quả của các kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học…

Tuy nhiên, khi chọn cho con học trường quốc tế, bạn cần quan tâm đến các vấn đề sau:

- Tài chính: Liệu rằng bạn có thể đảm bảo được tài chính để con bạn học suốt 12 năm học phổ thông hay không. Nếu giữa chừng phải chuyển về trường công (vì lý do gì đó) thì thường các em rất khó hòa nhập với cách học trường công bởi cách thức giáo dục có nhiều điểm khác nhau.

- Do cách giảng dạy và bài học, bài tập hầu như được giải quyết ở trường nên khi về nhà, sẽ có cảm giác các em ít học bài và làm bài ở nhà. Điều này không giống như thông thường và dễ gây ra cảm giác là học sinh trường quốc tế không chăm chỉ như trường công.

- Do học cách giao tiếp theo kiểu Âu - Mỹ nên đôi khi vì thói quen các em sẽ có những cử chỉ hành vi không phù hợp lắm với thói quen văn hóa truyền thống của người Việt. Điều này có thể gây ra những hiểu lầm của người lớn khi tiếp xúc với các em. Vì vậy, bạn cũng cần dạy thêm các em cách xưng hô, giao tiếp theo phong cách người Việt lúc ở nhà.

Tóm lại, nếu vợ chồng bạn có điều kiện kinh tế vững vàng, đảm bảo lâu dài thì nên cho con học trong trường quốc tế. Điều này sẽ giúp cho con bạn sau này có được một nền tảng ngoại ngữ vững chắc, không bị áp lực quá nhiều trong việc học, tiếp cận được với các phương pháp giảng dạy, học tập và môi trường học tập tiệm cận với nền giáo dục của các nước tiên tiến. Nhờ đó tạo điều kiện tốt cho việc du học sau này của bé.

Chúc vợ chồng bạn chọn được ngôi trường tốt cho con mình.

Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc