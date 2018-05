Đó là gia đình của anh Sharmen Loke và chị Yau Mei Siong, cùng ba con Lucius, Andrius và Justinius. Bạn bè gọi họ là "gia đình số" bởi họ có ngày sinh khác thường, số ngày sinh trùng với số tháng sinh.

Cụ thể anh Loke, 38 tuổi, sinh ngày 1/1. Vợ anh, chị Yau Mei Siong, 37 tuổi, sinh ngày 9/9. Con trai cả Lucius, 5 tuổi, sinh ngày 6/6, trong khi con trai thứ hai Andrius, 2 tuổi cũng sinh vào ngày 1/1 như bố. Mới đây nhất con trai út, bé Justinius, vừa ra đời vào ngày 4/4.

Cả hai vợ chồng đều là công chức nhà nước. Các con của họ đều ra đời tự nhiên và không dùng biện pháp kích thích gì để sinh chọn ngày.

Bác sĩ đỡ đẻ cho chị Yau, tiến sĩ Ben Neo xác nhận điều này và nói rằng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một chuyện thú vị như vậy.

Gia đình có ngày sinh độc nhất vô nhị. Ảnh: Asiaone.

Vợ chồng Loke và gặp nhau khi đang học tại Đại học Quốc gia Singapore. Họ kết hôn vào năm 2006. Đối với anh Loke, việc các thành viên trong gia đình có ngày và tháng sinh lặp lại khiến gia đình anh trở thành một gia đình độc nhất vô nhị. Anh nói với tờ The New Paper: "Tôi cảm thấy rất may mắn. Những con số đặc biệt và đây là một câu chuyện mà chúng tôi có thể kể cho các thế hệ sau".

Chị Yau đùa thêm rằng: "Sự trùng hợp này thậm chí còn thích hơn so với trúng xổ số".

Theo một công ty xổ số ở Singapore, những ngày sinh của gia đình Lokes đã trúng giải vài lần, nổi bật nhất là số 0909 trúng giải 9 lần từ năm 1988 đến nay.

Tuy nhiên, anh Loke đã không bao giờ mua xổ số và không quan tâm đến cờ bạc. Mặc dù vậy, anh đã nói với bố mình đánh 3 lần trong 5 năm qua. Lần nào ông cũng trúng và lần nhiều nhất là vài nghìn đôla.

Ngoài ngày sinh, biển số xe trong gia đình anh Loke cũng đặc biệt. Chiếc xe máy đầu tiên anh mua năm 2011 có đuôi "96" trùng với ngày sinh của vợ và con trai cả. Số "96" một lần nữa vô tình xuất hiện trong biển đăng ký xe lần thứ 2 anh mua. Vì vậy khi mua chiếc xe thứ 3, anh đã bỏ tiền để sở hữu cái đuôi này lần nữa.

Anh Loke cũng thừa nhận việc các thành viên trong gia đình có ngày sinh độc đáo giúp anh không bao giờ quên sinh nhật của ai.

Bảo Nhiên