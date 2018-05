Tình dễ tan vì ghen dại / Tuyệt chiêu 'trị' chàng hay ghen

Tôi yêu Thảo được chừng một năm. Tình yêu tôi dành cho cô ấy rất chân thành và sâu đậm. Thảo làm nghề massage nên thường tiếp xúc với đàn ông và đi làm về khuya, có hôm không về nhà luôn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không nóng nảy hay ghen tuông vì cái nghề cô ấy đang làm. Hầu hết những trận cãi vã đều do tôi gây ra nên giờ đây tôi ân hận vô cùng vì đã nói chia tay trước. Được biết Thảo cũng đau khổ nhiều vì quyết định của tôi.

Sau khi chia tay, do có một người bạn trai nhắn tin an ủi nên Thảo đã mủi lòng với anh ta. Do biết lỗi, tôi đã năn nỉ Thảo quay lại nhưng cô ấy vẫn thờ ơ. Đau khổ hơn Thảo thừa nhận là có tình cảm với bạn trai đó vì anh ta giàu có và biết quan tâm đến.

"Cứ tưởng tượng cô ấy thân mật với khách hàng, tôi lại ghen cuồng lên". Ảnh minh họa: News.

Tôi vẫn không từ bỏ hy vọng nên tiếp tục năn nỉ cô ấy cho mình cơ hội. Tôi mừng khi Thảo nói vẫn còn tình cảm với mình. Hiện giờ chúng tôi vẫn quen nhau và hẹn hò thăm hỏi như trước đây nhưng cô ấy vẫn dành tình cảm cho bạn trai kia và cũng thường xuyên qua lại với anh ta.

Từ tận đáy lòng, tôi muốn chỉ mình tôi là người đem lại tình yêu và hạnh phúc cho Thảo nhưng khi cô ấy thổ lộ muốn lấy người giàu có để cuộc sống đỡ vất vả, tôi thấy tự ái vì mới ra trường nên thu nhập cũng chỉ đủ lo cho bản thân. Tôi đang rất đau khổ và không biết nên làm gì trong lúc này mặc dù tôi đã quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều nhưng đáp lại, Thảo vẫn dửng dưng - (Bình).

Trả lời:

Bình thân mến,

Theo những gì bạn chia sẻ, tôi được biết tình yêu bạn dành cho Thảo rất chân thành và sâu đậm. Nhưng do tính tình nóng nảy và hay ghen vì công việc nhạy cảm Thảo đang làm nên hầu hết những trận cãi vã đều do bạn gây ra. Hiện tại bạn ân hận vì trong lúc nóng giận đã nói lời chia tay với cô ấy.

Đọc thư bạn, tôi có hình dung dường như bạn là một người sống thiên về tình cảm. Bằng chứng cho thấy bạn đang trong tâm trạng buồn rầu, đau khổ và nghĩ rằng chỉ có mình mới là người đem lại hạnh phúc cho Thảo. Trong lúc này, có lẽ tâm trạng và bộ dạng hiện tại chẳng những không giúp gì cho bạn mà còn làm bạn nặng lòng hơn, thậm chí còn là nguyên nhân khiến Thảo xa rời bạn để đến với bạn trai kia. Do vậy, mạnh mẽ là điều bạn nên có cho mình để Thảo thấy an tâm, tin tưởng mỗi khi ở bên bạn.

Bạn chia sẻ nguyên nhân dẫn đến việc chia tay cũng là do tính cách nóng nảy và hay ghen của mình. Vì thế, việc tiếp theo bạn nên chú ý là học cách để biết kiểm chế cảm xúc, làm chủ được hành vi, thái độ và phản ứng của bản thân. Dẫu biết yêu là không tránh khỏi những giận hờn ghen tuông nhưng giữ được thái độ tự chủ, bình tĩnh là điều cần thiết để mọi việc không trở nên quá nghiêm trọng.

Bạn biết đấy, ghen tuông trong khi nóng nảy thì chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa”. Nên để giải quyết tình trạng trên, một mặt bạn cần có những thay đổi từ bản thân, mặt khác bạn có thể khéo léo gợi ý và đề nghị cô ấy không làm nghề nhạy cảm như hiện tại nữa. Trong trường hợp cô ấy không chịu thì liệu bạn có tiếp tục yêu và chấp nhận một người như vậy? Nếu chấp nhận thì đồng nghĩa với việc bạn cần có những thay đổi từ bản thân mình.

Hiện tại, dường như bạn cũng đang ghen tuông với người bạn trai giàu có mà Thảo đang quen. Bạn biết đấy, trong lúc Thảo cần người an ủi thì người bạn trai kia đã đến và làm thay nhiệm vụ của bạn. Nếu như bạn còn ghen tuông và không cho cô ấy thấy được sự tin tưởng cần thiết thì dù Thảo đã quay lại, liệu bạn có giữ được cô ấy ở bên mình? Thảo còn tình cảm và đã quay lại nên bạn hãy suy nghĩ làm cách nào để tình cảm hiện tại không đi vào vết xe đổ như trước đây.

Bên cạnh đó, dù muốn hay không bạn cũng nên có sự trao đổi rõ ràng với Thảo về chuyện tình cảm hiện tại. Vì nếu còn tình cảm với bạn và cả hai vẫn quan tâm thăm hỏi như trước đây thì cần thiết phải chấm dứt việc có tình cảm với bạn trai kia và không thường xuyên lui tới nữa.

Bạn cũng đang lo lắng vì suy nghĩ muốn lấy người giàu có của Thảo để cuộc sống sau này bớt khổ. Điều này đụng đến lòng tự ái của bạn vì mới ra trường, thu nhập cũng chỉ đủ lo cho bản thân. Thực ra, bạn không nên tự ái vì dù sao, Thảo cũng đã bộc lộc suy nghĩ và quan điểm của mình để bạn hiểu thêm về cô ấy. Nếu bạn muốn chứng tỏ bản thân, bạn có thể lấy đó làm động lực để phấn đấu và vươn lên. Còn nếu bạn tự ti, tự ái và tỏ ra ủ rũ, đau khổ, thậm chí áp lực thì chẳng có gì là đảm bảo cho bạn. Bạn nên nhớ rằng dù quay lại với bạn nhưng bên cạnh cô ấy vẫn còn người bạn trai giàu có và luôn biết quan tâm đến Thảo.

Bình thân mến, trên đây là một vài điều xin được chia sẻ với bạn. Hy vọng rằng bạn có được sự tự tin cần thiết để thể hiện bản lĩnh của mình cũng như có được sự tự chủ để biết cách bảo vệ tình cảm của bạn.

Thân mến!

Chuyên viên tâm lý Từ Tâm

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc