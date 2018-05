- Xin bác sĩ giải thích rõ "Thế nào là lãnh cảm? Cảm giác cực khoái như thế nào?", để chị em chúng tôi biết mình như thế nào trong vấn đề tình dục. Xin cảm ơn! (Lê Nguyễn An Tú, 30 tuổi)

- Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Vy, nguyên Chủ tịch Hội sản khoa Việt Nam: Lãnh cảm có thể hiểu nôm na là không quan tâm đến tình dục. Trong đó, cảm nhận về giác quan, hiểu biết, tình cảm và hứng thú đều không được đáp ứng theo nguyện vọng, sở thích của mình. Tuy nhiên, thực chất đây là một vấn đề có liên quan đến thần kinh, thể dịch, cụ thể là vấn đề nội tiết, tinh thần (vấn đề thần kinh) và tâm thần (tâm trạng, tâm tư, tình cảm). Vấn đề nội tiết của chị về vật chất là buồng trứng. Hai buồng trứng chịu sự chi phối của thần kinh và ngược lại.

- Bác sĩ Bùi Thị Chút, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Tôi rất vui khi biết nhiều chị em quan tâm đến vấn đề này mà trước kia ít người dám nói ra. Người phụ nữ lãnh cảm là người không thấy hoặc gần như không có hứng thú gì trong hành vi tình dục, một số thậm chí còn cảm thấy ghê sợ với chuyện tình dục. Cảm giác cực khoái là sau khi người phụ nữ sinh hoạt tình dục cảm thấy thoải mái, hưng phấn.

- Nguyên nhân chính của lãnh cảm nữ là gì thưa bác sĩ? Vợ chồng em đang điều trị hiếm muộn, nguyên nhân do em (vợ) có chỉ số nội tiết ngày 3 là: FSH: 7,6; LH: 7,8; Prt: 235; E2: 13). Em muốn hỏi có phải do nội tiết khiến em thường xuyên không cảm thấy hứng thú khi quan hệ vợ chồng không? Em muốn cải thiện tình hình thì phải làm thế nào? Cám ơn các bác sĩ đã tư vấn. (Xuân Linh, 31 tuổi, Hà Nội).

- GS Vy: 3 nguyên nhân lãnh cảm nữ do: Người phụ nữ bị những tổn thương do giải phẫu và sinh lý ví dụ nửa tinh hoàn, nửa buồng trứng; những sang chấn về tinh thần và thể xác (bị cưỡng bức, chửi mắng, đánh đập, xâm phạm tình dục...) hoặc nguyên nhân rối loạn nội tiết sinh dục nữ (đường liên hệ giữa thần kinh trung ương tuyến yên, buồng trứng không được thuần thục).

Ngoài ra, những mâu thuẫn mắc phải trong đời sống tình dục vợ chồng cũng có thể gây chứng lãnh cảm nữ. Việc điều trị vô sinh cũng là một rào cản khiến bạn thấy không hứng thú. Các chỉ số nội tiết cơ bản của bạn hơi thấp so với bình thường. có thể vì nguyên nhân nội tiết khiến cảm hứng khi quan hệ với chồng không thỏa mãn (do estrogen thấp nên niêm mạc cơ quan sinh dục tiết dịch bôi trơn bị hạn chế và thậm chí cả yếu tố thần kinh cũng không xung mãn và hứng thú). Bạn nên đi khám sớm chuyên khoa phụ sản nội tiết để khắc phục tình trạng trên. Ngoài ra, bạn phải làm tâm lý thoải mái để thoát cảnh ức chế tình dục và lưu ý vẫn quan hệ tình dục với liệu pháp hóc môn thay thế (theo chỉ thị của bác sĩ).

- Sau một thời gian quan hệ, tôi cảm thấy không còn ham muốn tình dục, không muốn gần gũi và dù có gần gũi cũng không có cảm xúc đặc biệt. Lúc tưởng tượng cảnh quan hệ, tôi luôn có cảm xúc đặc biệt, nhưng lúc thực tế thì lại không. Có phải tôi bị lãnh cảm không? Như thế nào mới lên đỉnh? Xin bác sĩ tư vấn (Hai Lan, 32 tuổi)

- GS Vy: Với trường hợp của chị, thời gian sau quan hệ là với chồng hay với bạn tình, thời gian là bao lâu (một tháng, vài tháng hay vài năm...)? Nhờ những thông tin này tôi mới có thể trả lời được câu hỏi. Theo như trên tôi đã trả lời, trạng thái tâm trạng chị không tốt, dẫn đến lãnh cảm. Chị nên đến gặp bác sĩ sản phụ khoa để được xét nghiệm, trao đổi, khám bệnh và tư vấn. Theo tôi, chị không mắc bệnh, chỉ là yếu tố tâm lý dẫn đến mặc cảm trong quan hệ tình dục. Chị có thể sử dụng một số thực phẩm chức năng, trong đó có một số yếu tố tác động đến nội tiết của buồng trứng. Chị có thể thấy sự thay đổi sau khi dùng một thời gian.

Giáo sư Nguyễn Đức Vy trả lời trực tuyến tại VnExpress.net sáng 16/6. Ảnh: Hoàng Hà

- Em năm nay 25 tuổi, lập gia đình gần 2 năm và chưa có con (bị buồng trứng đa nang). Gần đây cứ mỗi lần quan hệ, em phải suy nghĩ đến những cảnh nóng thì mới quan hệ được. Vì vậy em làm sao có thể khắc phục? (Mai Thi Thanh Hoa, 25 tuổi)

- GS Vy: Đây là một vấn đề mà chính bạn chưa hiểu về sức khỏe tình dục trước hôn nhân. Nếu chồng bạn vẫn thực hiện những điều mà bạn cảm thấy chồng vẫn yêu mình và giúp bạn vượt qua những cản trở trên, đặc biệt là khi bạn chưa có con. Việc sinh hoạt tình dục là thực sự cần thiết để khẳng định bạn có khả năng thụ thai hay không. Nếu thực hiện tần suất giao hợp 3-4 lần một tuần, không dùng biện pháp tránh thai, sau 12 tháng thì bạn có thể mắc phải chứng vô sinh mà chưa rõ nguyên nhân. Trong đó, tuần suất giao hợp không đủ là yếu tố quan trọng dẫn tới việc vô sinh.

- Em năm nay 30 tuổi, lấy chồng một năm. Hai vợ chồng rất hạnh phúc nhưng trong quan hệ em chưa khi nào đạt cực. Em có mua thuốc Bảo Xuân để uống nhưng cũng không hề có cảm giác đó. Bác sĩ làm ơn cho em lời khuyên. (Uttieu, 30 tuổi)

- Bác sĩ Chút: Nếu bạn đã có con và đang trong thời kỳ sinh đẻ hoặc có rối loạn kinh nguyệt... thì có thể xảy ra những vấn đề sau: Sau tuổi 30 buồng trứng dần thoái hóa dẫn đến lượng estrogen, cơ thể người phụ nữ bắt đầu thay đổi, có những dấu hiệu của sự lão hóa sớm. Sự thiếu hụt estrogen dần gây đến một số rối loạn trong cơ thể, khả năng tiết dịch âm đạo, ham muốn tình dục, suy giảm khả năng tình dục, khô rát âm đạo, hay cáu gắt, bốc hỏa. Hiện nay liệu pháp hoóc môn thay thế vẫn là phương pháp chủ đạo để điều trị hội chứng suy giảm estrogen. Em đã sử dụng thuốc nhưng chưa được hướng dẫn sử dụng đúng cách, đúng liều nên chưa cải thiện được tình trạng. Em nên đi khám phụ khoa để bác sĩ biết rõ tình trạng sức khỏe tình dục và có tư vấn cụ thể.

- Gần đây chồng cháu sử dụng bao cao su trong quan hệ. Cháu có hỏi lý do nhưng anh ấy im lặng. Trước kia 2 vợ chồng sinh hoạt tốt và đều đặn, cả 2 đều đạt khoái cảm. Hiện, cháu suy nghĩ chồng thay đổi, có mối quan hệ bên ngoài nên mới bảo vệ như vậy, hoặc không còn tin tưởng mình. Do vậy, khi quan hệ, cháu không đạt được cảm giác nhưng vẫn thấy chồng đạt được. Cháu không cảm thấy thích nữa. Lâu dần cháu sợ sẽ trở nên lãnh cảm. Bác sĩ cho cháu lời khuyên (Cún, 35 tuổi, đường Thanh Niên, Hà nội)

- GS Vy: Đây là một vấn đề rất nhạy cảm bởi hai lý do: về mặt xã hội, chồng bạn có làm ở những vị trí quản lý hay không vì có thể, anh phải sử dụng biện pháp tránh thai kiên quyết để không đẻ dày, không bắt vợ phải nạo phá thai, an toàn cho cả hai phía. Điều đó rất hợp lý. Ngoài ra, vấn đề thứ 2, bạn cũng cần tìm hiểu một cách khéo léo, tế nhị, ngoài kế hoạch hóa gia đình, chồng có sợ lây nhiễm bệnh lây qua tình dục cho vợ hay không? Nếu ở lý do này, bạn có thể khuyên chồng khi nào sắp xuất tinh mới đeo bao cao su. Nếu chồng chấp nhận đã giải tỏa những vấn đề trên. Ngược lại, bạn cũng phải cởi mở, chia sẻ với chồng những vấn đề chồng thắc mắc. Bạn không nên sợ việc này dẫn đến lãnh cảm vì thực chất bạn vẫn rất hứng thú tình dục (chỉ không thích dùng bao cao su). Nếu vấn đề chưa được giải quyết, các bạn cần phải đi khám để được tư vấn, giải quyết.

- Tôi năm nay 28 tuổi, chưa lập gia đình nhưng từng quan hệ với bạn trai. Tôi không có cảm giác và không thấy thoải mái. Bạn trai tôi cũng không thể vào sâu bên trong. Vậy tôi có bị lãnh cảm không? (Loan, 28 tuổi, TP HCM)

- GS Vy: Tôi khẳng định trường hợp của bạn không phải là lãnh cảm. Trước tiên bạn phải tự hỏi cuộc sống riêng tư của hai bạn có thoải mái không, có phải giấu giếm, cản trở gì không. Về thể chất, đó là giải phẫu sinh lý, cơ quan sinh dục của hai bạn có vấn đề gì không? Về vấn đề nội tiết, buồng trứng của bạn chế tiết nội tiết estrogen có đảm bảo bôi trơn cho mỗi lần quan hệ không? Đây chính là yếu tố giúp bạn vượt qua những khó khăn này. Việc đi khám nếu đúng thầy thuốc sẽ hướng dẫn bạn sử dụng thuốc hoặc thực phẩm chức năng sẽ cho kết quả rõ rệt.

- Tuổi trẻ có bị lãnh cảm tình dục không (Nguyễn Thi Liên, 25 tuổi, 23 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận)

- GS Vy: Tuổi trẻ cũng có thể bị lãnh cảm tình dục. Tuy nhiên, bạn phải hiểu lãnh cảm tình dục là gì (như tôi nói ở trên). Đây là một bệnh lý vì vậy phải đi khám bệnh và gặp thầy thuốc, bác sĩ sản phụ khoa để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể. Tôi nghĩ bạn chưa bị lãnh cảm vì bệnh này phụ thuộc yếu tố bạn đã quan hệ tình dục chưa và phải được khám xét về nội tiết, thể chất, tinh thần và các thăm dò chức năng cũng như giải phẫu và sinh lý.

- Em có 2 con đều sinh mổ, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, kinh tế không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng trong quan hệ tình dục rất ít lần em đạt cực khoái. Khi sinh bé thứ hai hầu như em không còn cảm giác khi gần chồng, thậm chí sợ. Để khắc phục tình trạng khô rát, em có mua KY về bôi trơn, cải thiện chút ít nhưng không đạt được như mong muốn. Chồng em là người khỏe mạnh, nhu cầu cao, trong khi tình hình em “bất ổn” nên em lo sợ… Mong bác sĩ cho lời khuyên. (Hạnh, 32 tuổi)

- Bác sĩ Chút: Em đã dùng KY nhưng đó chỉ là chất bôi trơn từ bên ngoài, còn tình trạng khô rát có thể do nồng độ hoóc môn sinh dục nữ (estrogen) bị giảm. Để cải thiện triệt để thì em nên dùng hoóc môn thay thế hoặc bổ sung hoóc môn tự nhiên. Tuy nhiên, hoóc môn thay thế phải được khám, tư vấn kỹ vì có nhiều tác dụng phụ như làm tăng ung thư niêm mạc tử cung, gây béo phì, tăng phát triển u xơ tuyến vú... Liệu pháp bổ sung hoóc môn thiên nhiên ít tác dụng phụ, dễ sử dụng, không cần kê đơn. Một trong những hoóc môn thiên nhiên đó có trong tinh chất mầm đậu nành.

- Xin chào các bác chuyên gia, các bác cho tôi hỏi: Vợ tôi bị giảm cảm giác và hưng phấn tình dục khi âm đạo rộng hay bị giãn, khắc phục bằng cách nào? Hiệu quả ra sao? (Trần Văn Tuấn, 40 tuổi, Quy Nhơn).

- GS Vy: Trường hợp của vợ bạn chắc đã qua sinh nở nghĩa là đường sinh dục dưới có thể đã giãn rộng hoặc bị sang chấn mà chưa được khắc phục. Y học gọi đây là những tổn thương về giải phẫu. Do đó, dù là nguyên nhân bẩm sinh hay mắc phải, bạn cần đưa vợ đến gặp bác sĩ sản phụ khoa để được chăm sóc và giải quyết tốt nhất. Trong đó, vợ bạn có thể giải quyết bằng giải pháp nội khoa (dùng thuốc hoặc thực phẩm chức năng) hoặc bằng phương pháp ngoại khoa (chỉnh hình).

Bác sĩ Bùi Thị Chút (trái) tại tòa soạn.

- Em ít có ham muốn tình dục, mà âm đạo của em khô không ra nước, em phải làm sao? (Nguyen Thi Huong, 29 tuổi)

- Bác sĩ Chút: Tình trạng hiện tại của em bây giờ có thể có nhiều nguyên nhân, trong đó có thể do thiếu hụt estrogen. Để biết cụ thể, em có thể đi khám bệnh và được bác sĩ tư vấn. Nếu chưa có điều kiện đi khám ngay, em có thể sử dụng biện pháp bổ sung hoóc môn tự nhiên có trong một số sản phẩm như Bảo Xuân. Những sản phẩm bổ sung này chứa tinh chất mầm đậu nành là một loại estrogen thực vật, có tác dụng cải thiện tình trạng khô âm đạo, tăng hưng phấn...

- Cháu và bạn trai quan hệ chỉ bên ngoài. Sau một thời gian, cháu thấy những ham muốn giảm dần, không hứng thú gần gũi. Cháu không hiểu mình có bị lãnh cảm hay không hay chỉ do tâm lý. Nếu sau này lấy nhau, cháu sợ tình trạng của mình sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Xin bác sĩ tư vấn cháu nên làm gì để trở lại "bình thường". (Dương Nguyễn, 26 tuổi)

- Bác sĩ Chút: Em còn rất trẻ, ham muốn cao nhưng vì luôn phải kiềm chế, gây tình trạng ức chế dẫn đến việc giảm dần ham muốn. Đây không phải là lãnh cảm mà chỉ do vấn đề tâm lý bị ức chế nhất thời. Tình trạng này sẽ được cải thiện khi việc quan hệ diễn ra bình thường, không bị kiềm chế.

- Vợ tôi mới ngoài 30 tuổi, đã có 2 con, con gần 3 tuổi, nhưng gần đây thấy âm đạo thường xuyên khô, không có ham muốn dù tôi rất cố gắng chiều vợ. Tôi nghe mọi người nói phụ nữ ngoài 30 tuổi nên uống bổ sung thêm các loại thuốc để cân bằng nội tiết nữ có đúng không?(Dương Kỳ Nam, 33 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội)

- GS Vy: Điều bạn hỏi tôi cho là vấn đề khô âm đạo ở phụ nữ có thể bị thay đổi chức năng của buồng trứng (đôi khi là suy buồng trứng sớm). Do đó, nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiết dịch đường sinh dục nhất là trong quan hệ tình dục. Vì vậy dễ gây sang chấn, xây xước niêm mạc của đường sinh dục dưới, gây xót, rát, đau... Từ đó, người phụ nữ cảm giác e ngại mỗi lần quan hệ với chồng. Mọi phụ nữ ở tuổi vợ bạn đều có thể dùng các thực phẩm chức năng có chứa estrogen (thực vật), không ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như nội tiết của cơ thể. Tuy nhiên, nếu do tổn thương suy buồng trứng sớm, bạn nên đến gặp thầy thuốc để được giải quyết cụ thể (không dùng nội tiết tùy tiện vì nội tiết là con dao hai lưỡi).

- Tôi năm nay 31 tuổi, đã có 2 con, vợ chồng tôi quan hệ tần suất rất ít, khoảng 2-4 lần một tháng, có tháng cũng không quan hệ mặc dù sức khỏe của cả 2 vợ chồng tôi đều rất tốt. Nhiều khi tôi cũng có ham muốn, nhưng khi nhập cuộc thì vợ chồng không còn hào hứng nữa. Vậy vợ chồng tôi nên làm thế nào để cả 2 cùng hâm nóng lại ham muốn. Liệu vợ chồng tôi có bị vấn đề khác không? (Tuyết Nhung, 31 tuổi, Phố Cò - Sông Công - Thái Nguyên)

- GS Vy: Tôi muốn hỏi, hai vợ chồng bạn có vấn đề gì về tình cảm, áp lực công việc không? Theo tôi, nguyên nhân chính do hai bạn ở tuổi còn đang sung sức nhưng quan hệ thì quá thưa thớt (2-4 lần trong một tháng). Điều này khiến phản xạ trong sinh hoạt tình dục bị giảm (cả 2 phía). Theo tôi, vấn đề luyện tập chu trình sinh học đều đặn sẽ giúp các bạn vượt qua trở ngại này. Mặt khác, nếu sinh hoạt tình dục khô rát (cả vợ và chồng), hai bạn có thể dùng gel bôi trơn hoặc thực phẩm chức năng có estrogen thay thế. Nếu những giải pháp này không giải quyết được, hai bạn cần đến gặp bác sĩ sản phụ khoa để tư vấn, khắc phục.

- Khi mới kết hôn tôi rất hứng thú trong việc chăn gối. Do không biết cách phòng tránh thai nên tôi đã có thai trong lúc đang uống thuốc tránh thai khẩn cấp, đành bỏ. Từ đó đến nay tôi luôn bị ám ảnh, sợ hãi và không còn hứng thú chuyện chăn gối. Tôi có đọc sách báo và thử vài cách như để tâm lý mình thoải mái hơn, nghĩ đến chồng nhiều hơn... Nhưng không có kết quả. Mong cho tôi lời khuyên. (Ngọc Thảo, 30 tuổi)

- Bác sĩ Chút: Có thể do ám ảnh từ lần phá thai khiến em cảm thấy sợ hãi, dẫn đến không còn hứng thú chuyện chăn gối. Để cải thiện tình trạng này, em nên đi khám và tư vấn tránh thai nếu chưa có nhu cầu sinh con. Khi tâm lý đã ổn định thì việc sinh hoạt tình dục sẽ dần trở lại bình thường.

- Xin hỏi bác sĩ dùng sữa đậu nành thường xuyên có cản thiện tình trạng khô âm đạo không ạ (Phạm Thoa, 37 tuổi, 34 Định Công, Hà Nội)?

- GS Vy: Các nghiên cứu của Mỹ, Trung Quốc hay ở Việt Nam như Bệnh viện Phụ sản TW cho thấy mầm hạt đậu nành có thành phần của dược chất tương tự estrogen nên việc sử dụng sữa đậu nành cho phụ nữ hay bất cứ đối tượng nào đều có lợi cho sức khỏe, không gây ảnh hưởng tới đến sức khỏe tình dục của phái nữ.

- Chào bác sĩ. Vợ tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ đạt được cực khoái trong sinh hoạt vợ chồng mặc dầu tôi luôn luôn có màn dạo đầu khá hoàn chỉnh. Tôi không biết tại sao xin bác sĩ cho ý kiến. Ở TP HCM có nơi nào tư vấn và kiểm tra chuyện tế nhị này không, nếu có xin bác sĩ cho biết địa điểm (Tung, 32 tuổi)

- Bác sĩ Chút: Nếu vợ anh chưa bao giờ đạt được cực khoái trong quan hệ tình dục, dù anh đã dạo đầu hoàn chỉnh, thì có thể do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân đó là thiếu hụt estrogen dẫn đến khô âm đạo, khi quan hệ gây đau rát. Nếu ở TP HCM, anh có thể đưa vợ đi kiểm tra sức khỏe sinh sản tại Bệnh viện Từ Dũ hoặc tới các phòng khám chuyên về sản phụ khoa.

- Tại sao khi quan hệ, dù chồng làm rất nhẹ nhàng nhưng cháu vẫn có cảm giác đầy hơi và tức bụng, đôi khi còn đau quặn bụng. Vì vậy cháu dần không muốn quan hệ nữa. Cháu nên làm gì để khắc phục tình trạng này? (Phạm Thị Thanh, 26 tuổi, Phú Thọ)

- GS Vy: Trường hợp của bạn không phải nguyên nhân do chồng quan hệ nhẹ nhàng hay mạnh mẽ. Điều quan trọng là bạn nên đi khám sức khỏe tình dục ở các cơ sở sản phụ khoa. Tôi e rằng, bạn có thể bị những hội chứng về phụ khoa khác ở vùng tiểu khung (như giải phẫu, lạc nội mạc tử cung...) hoặc những tổn thương khác mà chưa phát hiện ra (cũng có thể từ bẩm sinh hoặc mới mắc phải vì tôi chưa rõ bạn đã sinh nở hay chưa?). Bên cạnh đó, thời gian và sự chuẩn bị cho mỗi lần quan hệ tình dục của hai người đã đạt ở mức nào cũng là yếu tố rất cần thiết để khắc phục vướng mắc trên.

- Phụ nữ ngoài 40 tuổi, âm đạo thường khô rát, nên dùng loại thuốc gì, thức ăn gì để bổ trợ, tăng nội tiết tố? (Lê Cát Đằng, 41 tuổi)

- Bác sĩ Chút: Trên 40 tuổi là độ tuổi tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Thời kỳ này, lượng estrogen trong cơ thể phụ nữ giảm dần sẽ gây ra các triệu chứng như âm đạo khô rát, bốc hỏa, đau đầu, hay cáu gắt... Bạn có thể sử dụng hoóc môn thay thế hoặc hoóc môn tự nhiên, là sản phẩm được bào chế từ tinh chất mầm đậu nành, bổ sung estrogen thực vật để giúp cân bằng nội tiết tố nữ an toàn. Ngoài ra, bạn nên dùng thêm các loại thực phẩm có mầm các loại đậu.

- Sinh em bé được 2 tháng thì vợ chồng cháu bắt đầu quan hệ lại. Nhưng cháu thấy mình không muốn gần chồng. Và bây giờ em bé đã được 8 tháng cháu vẫn có cảm giác không muốn gần chồng. Những lần gần nhau như thế thì cháu chỉ chiều chồng thôi. Mỗi lần quan hệ xong cháu đi tiểu bị rát. Như thế cháu có bị lãnh cảm không. Nếu bị cháu phải làm gì. (Nguyen Mai Phuong, 25 tuổi)

- Bác sĩ Chút: Sau khi sinh, lượng estrogen tiết ra từ buồng trứng giảm dẫn đến dịch tiết âm đạo giảm gây ham muốn tình dục giảm theo. Cuộc sống thay đổi do có con nhỏ cũng ảnh hưởng đến tâm sinh lý của vợ chồng. Ngoài ra, trong thời kỳ cho con bú, lượng prolactin cao cũng gây giảm ham muốn tình dục. Vì thế, những hiện tượng bạn miêu tỏ không phải là lãnh cảm và sẽ giảm dần khi hết thời kỳ cho con bú, kinh nguyệt trở lại bình thường.

- Thưa bác sĩ, em mới cưới được gần một năm. Cảm giác ham muốn thì vẫn có, nhưng khi vào cuộc được một lúc thì lại thấy nhàm chán, em lại không muốn tiếp tục hành trình nữa. Tuy nhiên, tới khi xong việc, ham muốn lại trỗi dậy. Xin bác sĩ tư vấn giúp em. Rất cám ơn bác sĩ! (Kim Hằng, 27 tuổi, quận 7, TP HCM).

- GS Vy: Tôi cho rằng bạn đã bị ức ngay trước khi vào cuộc hoặc từ phía đối tác chưa đồng cảm với bạn. Sau khi ngừng quan hệ, bạn vẫn còn trỗi dậy cảm xúc có nghĩa ngay lần quan hệ đầu, bạn chưa thỏa mãn, có thể hai phía chuẩn bị thời gian quan hệ tình dục chưa tốt (tiết dịch, cương cứng và cảm xúc thần kinh...). Phương tiện tránh thai (nếu có sử dụng) chưa phù hợp hoặc sức khỏe chưa tốt cũng có thể là những nguyên nhân gây chán chường. Nếu vẫn còn tái diễn hiện tượng này, bạn cần tìm hiểu về phía bạn trai và ngược lại (từ mình), sau đó nên gặp bác sĩ phụ sản khoa để được tư vấn và hướng dẫn cách khắc phục tốt nhất. Tôi tin bạn không bị bệnh lý, mà chỉ do yếu tố thần kinh bị ức chế. Ngoài ra, nghỉ ngơi, giải trí, du lịch... cũng là yếu tố giúp hai bạn hâm nóng cảm giác tình dục.

- Tôi 36 tuổi, có bầu 5 tháng, nhưng từ lúc có bầu đến giờ tôi không gần chồng được vì không có cảm giác mặc dù vẫn có ham muốn, tôi không biết có phải do tâm lý hay không. Mặc dù tôi và ông xã đã cố hết sức nhưng vùng kín vẫn bị khô và ông xã cũng không làm gì được. Mong bác sĩ tư vấn đây có phải là do thời gian mang thai tôi bị thiếu hormon hay tôi đang bị lãnh cảm. Chân thành cám ơn. Hoang (Hoang, 36 tuổi)

- Bác sĩ Chút: Khi có thai, nội tiết có thay đổi nhưng không thay đổi ham muốn tình dục. Tuy nhiên, do tâm lý sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên bạn không thoải mái khi quan hệ và không đạt được khoái cảm. Khô âm đạo trong thời kỳ này cũng là hệ lụy do tâm lý quá lo lắng của bạn, chứ không phải do lãnh cảm hay thiếu hoóc môn.

- Tại sao cháu không thấy có gì cuốn hút từ những người con trai? Khi nói chuyện với các bạn nữ, cháu thấy rất vui. Thỉnh thoảng cháu lại rủ bạn Hằng, cô bạn thân đến ngủ cùng. Những hôm ngủ một mình cháu thấy nhớ bạn, mong được ôm bạn cho đỡ nhớ. Vậy cháu có bị làm sao không ạ? (Nguyễn Thanh Lan, 20 tuổi, Tân Tên - Bắc Giang)

- GS Vy: Theo tôi, dấu hiệu em nêu lên có thể do bị ảnh hưởng khi xem chương trình sex. Em có thể tìm hiểu thêm nhiều bạn trai, thay đổi cách sinh hoạt với bạn bè cả hai giới để thay đổi nhận thức, giúp khắc phục suy nghĩ chỉ muốn sinh hoạt đồng giới. Việc kéo dài tình trạng trên sẽ không có lợi cho sức khỏe tình dục. Em cần phải gặp các chuyên gia tâm lý và bác sĩ sản phụ khoa để nhận những lời tư vấn giúp thay đổi, có phương pháp trong cách sống của một vị thanh niên lớn.

- Tôi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung đã chữa đỡ nhưng chưa khỏi hẳn, vợ chồng tôi rất ít quan hệ, một tháng chỉ khoảng 4 lần trong khi đó chúng tôi mới có 27 tuổi, mà chưa có con. Nhiều lúc quan hệ tôi không có cảm giác gì cả, âm đạo khô và hơi đau. Có khi tôi chỉ muốn quan hệ bên ngoài vì như thế tôi mới có cảm giác. Xin hỏi bác sĩ có cách nào khắc phục hiện tượng đó (Ntngoc, 27 tuổi, Hung yen)

- Bác sĩ Chút: Ở tuổi 27 quan hệ tình dục một tháng 4 lần là hơi ít so với bình thường. Nhưng vì bạn có bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung, tuy đã chữa nhưng chưa khỏi, làm tâm lý của bạn lo lắng, không dám sinh hoạt bình thường vì sợ bệnh nặng lên. Bạn nên đi chữa triệt để bệnh để tâm lý được thoải mái và cải thiện tình trạng hiện tại.

- Em muốn hỏi, việc bị trầm cảm có ảnh hưởng đến ham muốn quan hệ hay không? Bên cạnh đó, mỗi lần quan hệ tình dục em hay bị đau ở trong tận cùng âm đạo. Gần đây, em rất khô và khi quan hệ tình dục lại bị rát nên thường ngưng giữa chừng (Misa Nguyen, 22 tuổi, TP HCM)

- GS Vy: Trầm cảm là một bệnh lý có hai thái cực (hưng phấn quá độ hoặc mức độ tự kỷ ám thị đến mức vô cảm). Trường hợp của bạn cần phải xác định có phải trầm cảm không? Việc quan hệ tình dục đau ở sâu cần phải đi khám để được xác định cả hai lĩnh vực: Nếu do giải phẫu và sinh lý thì bác sĩ sẽ có phương hướng giải quyết; nếu do trầm cảm, việc khắc phục sẽ được tư vấn bằng các giải pháp thay đổi phương thức sinh hoạt và cách sống hàng ngày. Chuyên gia tâm lý cũng như các hỗ trợ trong sinh hoạt tình dục sẽ giúp bạn khắc phục trình trạng trên. Trước mắt, bạn nên thử dùng các sản phẩm có hướng sinh dục như estrogen thực vật.

- Hồi nhỏ em đã bị người hàng xóm cưỡng hiếp, nhưng khi đó em nhỏ quá không biết gì và không nói với ai, bây giờ em đã có bạn trai, những lúc âu yếm nhau hay khi thủ dâm cho nhau em không thoải mái và rất khó có cảm giác như mọi người. Em chưa quan hệ tình dục với bạn trai, liệu em có bị sao không ạ? Em xin cảm ơn bác sĩ (Miu, 24 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Chút: Ám ảnh bị xâm hại từ nhỏ là một rào cản khiến bạn thường xuyên lo lắng và không thoải mái khi gần bạn trai. Để khắc phục tình trạng này, bạn cần hiểu đó chỉ là một sự cố không mong muốn. Bạn hãy dần xóa đi mặc cảm đó để tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình.

- Em năm nay 27 tuổi, đã có chồng 2 năm và một cháu 1 tuổi. Trong quan hệ vợ chồng, em chưa bao giờ lên đỉnh. Tuy nhiên, em cũng không có cảm giác ghê sợ khi gần chồng, cũng không thấy đau rát, chỉ thấy không được thỏa mãn như mong muốn. Xin hỏi em có bị lãnh cảm tình dục không? Em có nên đi khám và tìm ra biện pháp để cải thiện tình hình này không? Bệnh này có để chữa không thưa bác sĩ? (Quyên, 27 tuổi, Hà Nội)

- GS Vy: Tôi khẳng định bạn không bị lãnh cảm tình dục, chỉ là do chưa đủ ngưỡng hưng phấn. Trường hợp của bạn dễ khắc phục. Bạn nên tâm tình và trao đổi với chồng về sở thích của mình và giúp chồng thay đổi những hành vi tình dục tế nhị. Ngoài ra, nếu cảm thấy có khô và thiếu trơn, ướt, bạn nên bổ sung estrogen thực vật hoặc thêm gel bôi trơn (cho cả hai phía). Đặc biệt, hai vợ chồng nên chú ý khúc dạo đầu. Mặt khác, nếu các cách giải quyết trên chưa khắc phục được, bạn nên cùng chồng đi tham khảo, nhận sự tư vấn của chuyên gia nam học và sức khỏe tình dục.

- Tôi đã kết hôn được 3 tháng nhưng chưa quan hệ thực sự được lần nào vì mỗi lần chồng tôi cho vào lại thấy rất đau. Chúng tôi phần lớn là chỉ quan hệ bên ngoài. Âm đạo của tôi rất khô, gần như không có chất nhờn, chính vì thể, tôi gần như không có ham muốn ở chồng. Bác sĩ có thể giới thiệu cho tôi một loại thuốc để khắc phục tình trạng đó được không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn (Khánh Dung, 28 tuổi, Hưng Yên)

- Bác sĩ Chút: Thông thường, thời kỳ mới cưới, nhu cầu quan hệ tình dục cao gấp 2-3 lần so với bình thường. Nếu bạn mới cưới 3 tháng mà chưa quan hệ thực sự lần nào, có thể do trục trặc nào đó ở bộ phận sinh dục hoặc vì tâm lý bạn quá căng thẳng, hoặc do vấn đề nội tiết ảnh hưởng tới sự tiết dịch âm đạo. Bạn nên đi khám và tư vấn ở các bệnh viện chuyên khoa để hiểu rõ vấn đề sức khỏe sinh sản của mình. Nếu bạn bị khô âm đạo do nội tiết thì có thể khắc phục tình trạng khô âm đạo bằng cách sử dụng các hoóc môn tự nhiên.

- Làm sao để biết được phụ nữ có thỏa mãn thật sự hay không khi chỉ dựa vào phản ứng của họ. Có cách nào khoa học hơn giúp người đàn ông có thể cảm nhận được? Vợ tôi rất thụ động trong quan hệ, dù tôi hết sức chiều chuộng và dạo đầu rất lâu. Cô ấy luôn nói hạnh phúc, nhưng tôi lại cảm thấy không hoàn toàn như vậy. Xin cảm ơn! (Thanh, 38 tuổi, Binh Thanh, TP HCM)

- GS Vy: Bạn có thể biết vợ đã thỏa mãn hay chưa trong quan hệ tình dục bằng các biểu hiện: ở sắc mặt, đôi mắt, hành vi, đặc biệt là hành vi không muốn buông rời bạn khi đạt được đỉnh điểm. Tuy bạn nói, vợ có biểu hiện như trên nhưng bạn vẫn chưa tìm được những dấu hiệu như tôi nói ở vợ thì cần xem lại lúc quan hệ tình dục có vấn đề căng thẳng giữa hai bên? Ngoài ra, bạn có bị rơi vào trạng thái xuất tinh sớm hay không trong khi vợ bạn chưa đạt ngưỡng đỉnh điểm. Bạn nên thay đổi hành vi tình dục đối với vợ hoặc giải quyết những vấn đề tình cảm, gia đình căng thẳng (nếu có).

- Bác sĩ chỉ nói rằng sữa đầu nành tốt cho sức khoẻ, không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ tình dục của phái nữ. Nhưng em muốn bác sĩ trả lời rõ sữa đậu nành có cải thiện tình trạng khô âm đạo và có giúp tăng khả năng ham muốn cho phái nữ không? Xin cảm ơn bác sĩ (Hai Trang, 31 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Chút: Trong đậu nành có chứa estrogen thực vật, tập trung nhiều nhất là phần mầm. Sữa đậu nành làm từ hạt đậu nành nên cũng có thành phần estrogen nhưng nồng độ thấp hơn các sản phẩm làm từ mầm đậu nành. Bởi vậy, mức độ cải thiện tình trạng khô âm đạo và tăng ham muốn của sữa đậu nành không cao.

- Tôi đã lấy chồng được hơn một năm. Chúng tôi không thể quan hệ bình thường. Chồng tôi không thể cho vào sâu khi quan hệ vì tôi thấy rất đau. Chúng tôi đã thử màn dạo đầu tốt và cũng đã thử dùng gel bôi trơn nhưng không có hiệu quả. Tôi có nên làm phẫu thuật để mở rộng cơ vòng ở âm đạo cho dễ quan hệ hơn hay không (chuyện vợ chồng của chúng tôi một tháng một lần, phải dùng tay để làm chuyện đó). Tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ! (Hoa Dai, 29 tuổi, Hà Nội).

- GS Vy: Trước tiên, tần suất giao hợp của vợ chồng bạn quá thưa do đó phản xạ về sinh lý tinh dục bị hạn chế (đôi khi còn bị co thắt). Điều này dẫn tới những phản xạ không có lợi của cơ quan sinh dục cũng như yếu tố thần kinh, nội tiết bị khống chế. Bạn không nên nghĩ cần can thiệp phẫu thuật để mở rộng đường sinh dục, vì người bị dị dạng đường sinh dục dưới (màng trinh dày, âm đạo hẹp, nông, ngắn...) và các tuyến tiết nhờn ở âm đạo không hoạt động hoặc hạn chế mới cần phẫu thuật. Do đó, bạn nên cùng chồng thay đổi hành vi, tần suất sinh hoạt tinh dục (2-3 lần một tuần). Ngoài ra, khúc dạo đầu cần có hành vi hợp lý và đủ thời gian để không gây phản cảm cả hai phía. Nếu vẫn chưa giải quyết được, bạn nên tới bác sĩ để được tư vấn, giải quyết.

- Nếu bị tắc vòi trứng thì có ảnh hưởng đến chất lượng quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng không ạ? (Phương Hà, 30 tuổi, Bắc Ninh)

- Bác sĩ Chút: Tắc vòi trứng là tình trạng bệnh thực thể, có nguyên nhân cơ học, không liên quan đến nội tiết và không ảnh hưởng tới chất lượng quan hệ tình dục, nhất là khi bạn mới 30 tuổi. Tuy nhiên, khi bị tắc vòi trứng, nhất là nếu bạn chưa có con, có thể làm cho tâm lý bạn lo lắng dẫn đến không thoải mái trong sinh hoạt tình dục. Nếu bạn đã sinh đủ con thì bạn không cần lo lắng về tắc vòi trứng, còn nếu chưa sinh con, bạn nên đi khám và chữa hiếm muộn.

- Tôi 30 tuổi, đã có 1 con gái 11 tháng tuổi. Tôi mong quan hệ với chồng nhưng không hề có bất cứ cảm giác nào, mặc dù chồng tôi có phút dạo đầu rất công phu. Cơ bản là cơ thể tôi không phản ứng lại những va chạm cơ thể hay vuốt ve âu yếm của chồng bất cứ chỗ nào trên cơ thể và tôi hoàn toàn không có một chút chất nhờn nào. Vậy tình trạng của tôi là thế nào? Bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi để cải thiện tình trạng hiện tại được không? (Ruby, 30 tuổi)

- Bác sĩ Chút: Thông thường phụ nữ sau sinh hoặc đang cho con bú thường trải qua giai đoạn bất thường về nội tiết dẫn tới sự sụt giảm hoóc môn estrogen. Điều này sẽ khiến giảm tiết dịch âm đạo, giảm ham muốn tình dục, giảm cảm giác và sự khoái cảm. Để cải thiện tình trạng này bạn nên đi khám tại các bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn về sức khỏe sinh sản hoặc bạn có thể sử dụng sản phẩm bổ sung estrogen thực vật giúp cân bằng nội tiết tố, để cải thiện chất lượng sinh hoạt tình dục.

- Tôi đã có 3 con, thường xuyên ham muốn quan hệ với chồng nhưng chồng tôi lại yếu quá. Vậy tôi phải làm thế nào để kiềm chế cơn ham muốn chồng. Hầu như ngày nào tôi cũng có nhu cầu và tôi phải làm gì thưa bác sĩ? (Lan Dung, 35 tuổi, Ciputra Hà Nội)

- GS Vy: Tình cảm vợ chồng chị như vậy là rất tốt. Chị nên khuyên chồng cùng đi khám tại các trung tâm nam học hoặc sản phụ khoa. Tại đây, vợ chồng chị sẽ nhận được những lời tư vấn, hướng dẫn hợp lý cả về phương diện tâm lý, tình cảm, cách sử dụng thuốc hay thực phẩm chức năng (Isoflavon chiết xuất từ mầm đậu nành - một estrongen thiên nhiên) để khắc phục tình trạng trên.

- Tôi mới cưới vợ được hơn một tuần, chuyện quan hệ không suôn sẻ, mỗi lần đưa vào vẫn bị đau. Cách đây vài ngày, tôi và vợ có đi khám phụ khoa, Bác sĩ nói là vợ bị viêm âm đạo và âm đạo nhỏ. Tôi nghĩ viêm thì uống thuốc có thể khỏi, còn âm đạo nhỏ thì cách giải quyết thế nào, mỗi lần đưa vào thì làm vợ bị đau, ảnh hưởng đến quan hệ chăn gối. Bác sĩ có thể trả lời giúp tôi được không? (Hùng, 28 tuổi, Đà nẵng)

- GS Vy: Tôi muốn hỏi vợ bạn bao nhiêu tuổi? Nếu dưới tuổi 22, các cấu trúc giải phẫu và sinh lý còn chưa hoàn chỉnh. Bạn mới cưới một tuần nhưng trước đó chưa quan hệ tình dục thì đây là giai đoạn thử thách sau tân hôn (vợ có thể bị đau, rát, đái buốt, viêm màng âm đạo...). Theo tôi, trường hợp của bạn cần đi khám lại, chưa chắc bị âm đạo nhỏ (nên đi khám sau 1 tháng xây dựng gia đình). Việc điều trị viêm âm đạo (nếu có) phải đúng chỉ định của bác sĩ sản khoa. Đôi khi, những biểu hiện này chỉ có thể là những dấu hiệu bình thường sau đêm tân hôn của người phụ nữ mới quan hệ tình dục lần đầu. Nếu vẫn quan hệ, bạn có thể tăng thời gian dạo đầu, sử dụng gel bôi trơn, bao cao su... để tránh các sang chấn.

Đời Sống