Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật đô thị Bắc Kinh, tỷ lệ lây truyền HIV trong nhóm MSM (đàn ông sex với đàn ông) đã bùng nổ mạnh mẽ từ năm 2003, và trở thành "một trong những thách thức nổi cộm lớn nhất" trong nỗ lực kiểm soát căn bệnh nguy hiểm này. Số liệu của Bộ Y tế Trung Quốc cho biết đến cuối năm ngoái, tỷ lệ lây HIV trong nhóm gay chiếm 32,5% trong tổng số ca nhiễm ở nước này, tăng vọt so với con số 0,4% của năm 2005. Tiến sĩ Ray Yip, giám đốc chương trình Qũy Bill and Melinda Gates tại Trung Quốc đã yêu cầu dân gay phải có trách nhiệm trong việc ngăn ngừa bệnh lây lan. Theo tiến sĩ, sex mất an toàn trong nhóm đàn ông gay đã góp phần làm gia tăng nhanh chóng số người nhiễm HIV, bởi đa số các gay có nhiều bạn tình, và không thường xuyên sử dụng bao cao su. "Các nhóm MSM cần tham gia vào công cuộc ngăn chặn bệnh này", tiến sĩ Yip cho biết trên Xinhua. Mục tiêu là sex an toàn, xét nghiệm sớm và giúp đỡ những người đã nhiễm HIV. Tiến sĩ Yip cũng cho biết áp lực xã hội đã buộc nhiều người mang HIV ẩn danh, và nhiều người từ chối thú nhận mình đang mang bệnh thế kỷ. "Họ cần công khai danh tính và được mọi người lắng nghe, thấu hiểu", ông nói. Quan hệ đồng giới, gái mại dâm, người tiêm chích ma túy và người hiến máu bí mật đều thuộc nhóm nguy cơ cao bị nhiễm bệnh và là mối nguy hiểm lớn nhất với người khác. Tiến sĩ Yip cũng cho rằng những người mang bệnh mà không biết mình có bệnh là nhóm nguy hiểm, và cần tìm ra họ. T. An