Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM cho biết, các món ăn mà công nhân dùng trong bữa trưa gồm cơm, sườn ram, cá ngừ chiên, gà chiên, tàu hủ, chả cá sốt cà, su xào, canh bắp cải dài.

Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trong năm 2010 liên quan đến cá ngừ. Các bác sĩ khuyên không nên chế biến loại cá ngừ không còn tươi vì rất dễ gây ngộ độc. Ảnh: Thiên Chương.

"Có 297 người cùng ăn lúc 11h30 và khoảng một giờ đồng hồ sau, hơn nửa số này phải nhập viện với cùng triệu chứng mệt mỏi, nặng bụng, đau đầu và buồn nôn", ông Hòa nói.

Đến 18h cùng ngày, gần 90 công nhân vẫn còn phải nằm viện để điều trị. Theo các bác sĩ, không có trường hợp nào quá nguy kịch.

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM cũng cho biết, thức ăn gây ngộ độc do một quán cơm tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cung cấp. Quán cơm này sau đó bị đình chỉ hoạt động do không có chức năng cung cấp suất ăn công nghiệp. Nơi chế biến chật hẹp, không đạt yêu cầu cho việc bán cơm.

Hiện các mẫu thức ăn đã được mang đi xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh. Theo nhận định ban đầu của các cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM, món cá ngừ có thể là thủ phạm.

Chi cục cũng đã yêu cầu chợ đầu mối Bình Điền phối hợp với Chi cục Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giám sát nguồn cá ngừ vốn đã nhiều lần gây ngộ độc tập thể.

Thiên Chương