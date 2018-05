Theo lời của các công nhân, họ ăn cá ngừ, thịt gà kho, đậu bắp và canh rau dền. Khoảng nửa giờ sau khi ăn, một số người thấy buồn nôn, đau bụng, đau đầu. Đến 16h số ca có cùng triệu chứng đã gần 100, tuy nhiên những người nằm viện chỉ hơn 80.

Không có trường hợp nào nghiêm trọng, tất cả chỉ được bù nước và theo dõi. Đến 20h, hầu hết công nhân được xuất viện. Căn cứ vào triệu chứng, các bác sĩ tại Bệnh viện Sài Gòn, Bệnh viện quận 4 và quận 7 đều cho rằng, thức ăn chính là thủ phạm gây ngộ độc.

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM cho biết, thức ăn mà các công nhân dùng không do công ty Showa nấu mà do một cơ sở bên ngoài cung cấp. Để xác định chính xác nguyên nhân gây ngộ độc, nhân viên chi cục đã lấy các mẫu đưa đi xét nghiệm.

Riêng cơ sở sản xuất thức ăn, sau khi kiểm tra thấy điều kiện vệ sinh không đảm bảo, chiều cùng ngày, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã đề nghị nơi đây tạm ngưng sản xuất để chấn chỉnh.

