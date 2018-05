Yêu người đồng giới là do khiếm khuyết ở não / Ước mơ hạnh phúc của nữ đồng tính / Có con - ước mơ xa vời của các cặp đồng tính

Em, chị (kết nghĩa) và một đứa bạn gái khác học chung hồi cấp 3 và cùng đỗ học vào một trường đại học. Thế là cả 3 chị em cùng thuê một phòng trọ ở. Con nhỏ bạn em đã có người yêu, chỉ còn em và chị ấy vẫn "single". Hai chị em đã kết nghĩa và chơi với nhau rất thân.

Sau 4 tháng sống chung trong khu nhà trọ, em chợt nhận ra mình có tình cảm và tôn trọng chị hơn so với những người xung quanh. Cái Tết đầu khiên khi mọi người phải về quê tới hơn 10 ngày, em đã rất nhớ chị. Trong lòng em chỉ muốn mau mau lên xóm trọ được gặp chị và sống cùng nhau như một gia đình nhỏ bé vui vẻ.

"Chị ấy luôn chiếm nhiều thời gian trong tâm trí em". Ảnh minh họa: Thi Trân.

Bây giờ đã là năm thứ 2, tình cảm của em dành cho chị còn nhiều hơn thế. Em rất muốn ngủ cạnh chị, ôm và đặt tay lên người chị, thỉnh thoảng nhìn trộm chị ngủ nữa. Có những khi em chỉ giả say để được chị quan tâm, gần gũi và hôn má chị mà không sợ bị ghét. Chị đi vắng em cũng muốn nhắn tin hỏi đi đâu, bao giờ về vì em rất nhớ chị.

Hiện tại chị đã về quê nghỉ hè được 2 ngày. Một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng làm em nhớ chị và tủi thân. Em chỉ muốn nhắn tin nói cho chị biết về tất cả thôi.

Em phải làm sao bây giờ? Ngay bản thân em cũng không biết giới tính thật của mình thế nào. Em cũng rất muốn có một gia đình, em biết bố mẹ mong đợi ở em rất nhiều khi em là con một. Xin hỏi em có thể yêu một người cùng giới tính bây giờ và mai sau rồi lập gia đình với người đàn ông bình thường được không - (Vũ Thu Hương).

Trả lời:

Chào Thu Hương,

Bạn đang yêu đơn phương người chị kết nghĩa. Bên cạnh đó, bạn đang chới với không biết về giới tính thật của mình. Trong lòng bạn vừa muốn có một tình yêu đồng giới ở hiện tại nhưng vẫn muốn có một gia đình bình thường với một người đàn ông trong tương lai.

Theo tôi, việc đầu tiên Hương nên làm trong lúc này là xác định rõ khuynh hướng tình dục của bản thân. Trước khi nghĩ đến việc nhắn tin thổ lộ tình cảm với chị kết nghĩa, Hương cần thời gian để xác định được mình là người có xu hướng tình dục dị tính, đồng tính hay song tính. Một khi bạn còn đang chới với về giới tính của mình và chưa biết mình là ai thì không nên có bất kỳ quyết định nào trong lúc này.

Dẫu biết rằng bạn rất yêu và nhớ chị, luôn mong được gặp chị và sống cùng nhau như một gia đình nhỏ bé, nhưng nếu quyết định vội vàng khi chưa hiểu rõ về bản thân, đặc biệt là về phía chị ấy, Hương không những tự làm tổn thương mình mà còn làm tổn thương nhiều người khác nữa. Khi nghĩ đến chuyện bày tỏ tình cảm, Hương đã lường hết mọi tình huống có thể xảy ra cũng như nghĩ mình sẽ được gì và mất gì không?

Mặt khác, về phía người chị kia thì sao? Đã đành tình cảm của Hương mỗi ngày một nhiều nhưng tình cảm, thái độ và phản ứng của chị ấy thế nào? Chị có phản ứng gì trước những hành động của bạn như thích đặt tay lên người chị khi ngủ, nhìn trộm chị và giả say để được chị quan tâm, gần gũi, và được hôn lên má chị mà không bị la?

Để tránh làm tổn thương mối quan hệ chị em kết nghĩa, Hương hãy tự trả lời những câu hỏi trên. Có thể trước những hành động của Hương, chị ấy chọn cách im lặng là vì không muốn làm sứt mẻ tình cảm chị em hay có ý gì khác?

Giả sử Hương xác định được mình là người đồng tính và thổ lộ tình cảm với chị, nhưng bị từ chối thì sao? Tốt hơn cả, bạn hãy để mọi chuyện được tự nhiên trong dịp hè này để có thời gian hiểu kỹ hơn về bản thân cũng như kiểm chứng lại tình cảm của mình.

Còn về suy nghĩ của Hương khi vừa muốn có một tình yêu đồng tính ở hiện tại, vừa có một gia đình bình thường ở tương lai thiết nghĩ chưa nên đặt ra khi chưa tìm được câu trả lời cho những băn khoăn kể trên. Lý do Hương nghĩ và muốn như vậy một phần bạn chưa xác định rõ mình là ai, phần khác do Hương chịu những áp lực từ gia đình vì là con một nên được bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng. Khi cả hai lý do trên còn tồn tại, thật khó để Hương có được sự thoái mái và tìm được niềm vui, hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống của mình.

Không dễ để một người vừa yêu một người đồng giới lại vừa muốn xây dựng gia đình với một người đàn ông bình thường được, trừ những người lấy hôn nhân làm vỏ bọc để che đậy một điều gì đó hoặc để làm hài lòng cha mẹ. Trong quá trình tư vấn, tôi từng gặp nhiều người đồng tính có chung mong muốn như thế nhưng kết cục mọi sự đều đổ vỡ.

Nếu tình yêu đồng giới đem lại hạnh phúc cho bạn, liệu Hương có muốn một gia đình bình thường nữa hay không? Nếu chỉ để làm hài lòng bố mẹ, liệu có công bằng với Hương, đặc biệt với người mà bạn sẽ lấy làm chồng? Hương có thể sống suốt đời với một người nhưng tình cảm lại dành cho người khác? Khi chồng tương lai biết rõ mọi việc, liệu có còn dành sự tôn trọng và chấp nhận Hương hay không? Tình yêu và hôn nhân không đơn giản như Hương nghĩ nên cần suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra những quyết định nhé.

Thu Hương mến, hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn trong việc suy nghĩ, cân nhắc và đưa ra quyết định cho những băn khoăn đang tìm cách tháo gỡ. Cùng với đó, mong Hương luôn giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt để có những quyết định đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn trong cuộc sống gia đình tương lai.

Thân ái!

Chuyên viên tâm lý Phạm Sỹ

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc