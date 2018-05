Những nàng 'les' giả / Thích bạn cùng giới có phải là les?

Năm nay em 17 tuổi. Mới đây em tình cờ quen được một chị gái hơn em 5 tuổi. Đó là một người con gái rất dễ thương, hiền lành, tốt tính, một người con gái chính hiệu. Chị đã yêu và mới chia tay. Em rất quan tâm đến chị. Trước nay tính tình của em rất ngang bướng, nhưng từ khi quen được chị, vấn đề nào liên quan đến chị em đều nhường nhịn. Và em cũng rất nhớ chị dù không gặp nhau chỉ vài giờ. Em luôn muốn được ở bên chị, chia sẻ mọi thứ và làm cho chị cười.

Em không biết cảm giác này có phải là yêu không, hiện tại tâm trạng rất bối rối. Em có một người bạn là lesbian. Bạn ấy bảo có cảm giác em giống một người đồng tính lắm nhưng em không tin. Em đã không suy nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng thật sự em đang dấn sâu vào mối quan hệ với chị mà không thể nào thoát ra được. Em không biết có phải mình là người đồng tính hay không? Và làm sao em có thể cân bằng lại trạng thái của mình? - (Hoa).

Ảnh minh họa: theotherteam.

Trả lời:

Hoa thân mến,

Đọc thư em, tôi phần nào hiểu được những bối rối, lo lắng mà em đang gặp phải xung quanh việc tìm câu trả lời liệu mình có phải là người đồng tính hay không cũng như làm thế nào để cân bằng lại trạng thái của mình khi dành nhiều tình cảm cho một chị gái mà em mới quen.

Không biết khi có những băn khoăn như vậy, em có tìm hiểu những tài liệu và bài viết liên quan đến vấn đề mình quan tâm hay chưa? Nếu chưa, em hãy tìm và đọc chúng để có thêm hiểu biết cũng như cái nhìn đa chiều về vấn đề này. Có lẽ em cũng biết, khi nói đến đồng tính luyến ái là nói về thiên hướng tính dục của những người cùng giới với nhau. Nói nôm na là nam có xu hướng yêu và quan hệ tình dục với nam, còn nữ có xu hướng yêu và quan hệ tình dục với nữ.

Trong thư em cho biết do tình cờ nên quen được một chị gái dễ thương, hiền lành và tốt tính. Tuy em không nói về khoảng thời gian đã quen chị nhưng để có được tình cảm như vậy, thiết nghĩ cũng cần khoảng thời gian không ngắn. Hiện tại, em hãy xác định xem việc mình dành nhiều tình cảm cho chị ấy là vì lý do gì. Phải chăng do những đức tính tốt đẹp nơi chị và do chị ấy mới chia tay người yêu nên việc em có những quan tâm, chia sẻ đúng thời điểm đã khiến cả hai có được sự đồng cảm? Sự quan tâm, nhớ nhung của em là tình cảm của một người em thông thường hay giống như tình cảm của những cặp đôi nam nữ đang yêu?

Quen chị, bản thân em có những thay đổi theo hướng tích cực khi trước đây tính tình ngang bướng, nhưng bây giờ đã biết sống nhường nhịn. Ngoài thay đổi kể trên, em còn nhận thấy mình có những biểu hiện gì khác trước khi quen với chị ấy không? Bản thân em thấy mình là người như thế nào? Có những xao xuyến, rung động về giới tính, tình yêu với người khác giới không? Gia đình, người thân và bạn bè nhìn nhận em là người thế nào? Em hãy trả lời những câu hỏi trên để bước đầu tìm hiểu xem, trước và sau khi gặp chị ấy, con người và tình cảm của mình có gì đổi khác?

Em cũng không nên quá lo lắng và bối rối về tình cảm của bản thân. Vì khi dành tình cảm cho một ai đó, việc mình nhớ thương, muốn gặp gỡ, chia sẻ và mang lại niềm vui cho người ấy là lẽ thường trong đời sống tình cảm của con người. Do đó, nếu chỉ dựa vào những biểu hiện như vậy rồi suy đoán mình là người đồng tính thì đó là kết luận vội vàng và chưa có cơ sở. Dẫu cho người bạn đồng tính của em nhận định “có cảm giác em là một người đồng tính” đi chăng nữa thì cũng không nên vì thế mà ám thị bản thân để rồi suy nghĩ theo hướng như vậy. Một khi em đã khẳng định bản thân mình không phải là người như vậy thì em cần tin vào chính mình.

Việc em lo lắng mình dấn sâu vào mối quan hệ này cũng cần xác định được giới hạn về mặt tình cảm lẫn thể xác. Nếu đó là tình cảm chị em theo lẽ tự nhiên thì em nên duy trì nó và giữ khoảng cách vừa phải. Còn nếu em dấn sâu theo nghĩa muốn có và muốn được đáp ứng những cử chỉ âu yếu, thậm chí là quan hệ tình cảm với chị ấy thì đó là lúc em cần thời gian để nhìn nhận lại bản thân để hiểu về chính con người cũng như xu hướng tình dục của mình.

Thông thường, thiên hướng tình dục đồng giới được bộc lộ rõ và ổn định ở tuổi trưởng thành. Trong quá trình tư vấn, tôi đã gặp không ít trường hợp ở tuổi em ngộ nhận mình là đồng tính nên cố gắng thay đổi cách ăn mặc, dáng vẻ bề ngoài, thậm chí thay đổi cả giọng nói để trở nên giống người đồng tính. Nói như vậy để thấy rằng, bản thân em không nên vội vàng ngộ nhận mình là người đồng tính mà hãy để mọi chuyện được tự nhiên nhằm giúp em xác định được đâu là xu hướng tình dục của bản thân.

Để cân bằng lại trạng thái của mình, điều trước tiên là em không nên hoang mang, lo lắng và bối rối vì làm như vậy, em sẽ có xu hướng nghĩ mình là người đồng tính nhiều hơn. Nếu còn đi học, em nên dành thời gian và sự tập trung chú ý cho việc học của mình. Bên cạnh đó, em cũng nên hạn chế thời gian và số lần gặp gỡ chị ấy vì nếu em dành tối đa thời gian và sự quan tâm cho chị, thì ngoài việc em không cân bằng lại được cảm xúc, tình cảm mà em còn đánh mất cân bằng trong các mối quan hệ khác nữa.

Trong trường hợp em còn những băn khoăn và lo lắng, hãy tìm gặp các chuyên viên tâm lý để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể nhé!

Mong em có được sự bình tâm để không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Và hy vọng rằng, những chia sẻ trên sẽ giúp em giải tỏa phần nào những bối rối, lo lắng của em hiện tại.

Thân mến!

Chuyên viên tâm lý Từ Tâm

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc