Các bác sĩ nhi khoa cho biết "không có bằng chứng" nào cho thấy những chương trình tivi cho trẻ dưới 2 tuổi, được quảng cáo là mang tính giáo dục, thực sự giúp chúng về mặt ngôn ngữ hay xã hội, vì trẻ đơn giản là không thể hiểu chúng. Các sản phẩm đĩa DVD như Baby Einstein được quảng cáo nhằm trực tiếp vào đối tượng các bé sơ sinh và trẻ chập chững, trong khi những chương trình khác như In the Night Garden nhằm vào một dải nhóm tuổi. Một số chương trình của BBC trong đó có lặp lại một cách đơn giản các con số và các cụm từ, dù không được quảng cáo là nhằm mục đích giáo dục, nhưng cũng xếp vào nhóm này. Các nhà nghiên cứu cho biết trẻ dưới 2 tuổi không học được gì từ tivi, mà việc xem quá nhiều có thể làm chậm sự phát triển ngôn ngữ của chúng, khiến chúng có hành vi xấu. Họ cho biết các bậc cha mẹ đã quá vội vã khi chấp nhận giá trị giáo dục của các chương trình này, mà thực tế chưa hề kiểm tra xem con họ có học được gì từ đó không. Tiến sĩ Ari Brown, giám đốc điều hành lĩnh vực truyền thông của Học viện Nhi khoa Mỹ ở Boston (Mỹ) cho biết: "Nhiều chương trình video cho trẻ sơ sinh và trẻ chập chững được quảng bá như là 'công cụ giáo dục', tuy nhiên các bằng chứng lại không ủng hộ điều này". "Các chương trình chất lượng chỉ có tính giáo dục cho trẻ khi chúng hiểu được nội dung và bối cảnh của video. Nhưng các nghiên cứu trước sau tìm thấy rằng trẻ trên 2 tuổi mới hiểu được điều này". Ngoài ra, "những giờ chơi tự do giúp ích cho não phát triển hơn là các công cụ điện tử. Trẻ sẽ học cách nghĩ sáng tạo, giải quyết vấn đề và phát triển kỹ năng lập luận, vận động ở giai đoạn đầu thông qua các trò chơi tự do", ông nói. "Việc chơi tự do cũng dạy trẻ cách để tự mình tìm thấy sự giải trí". T. An