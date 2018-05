Đau gần 'cậu nhỏ' có đáng lo / Bị bạn gái chê 'cậu nhỏ' ngắn

Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Chào em,

Trước khi dậy thì, dương vật của bé trai phát triển chậm hơn so với các cơ quan khác như não, tim, cơ, xương. Nói một cách khác em thấy mình cao lớn nhiều hơn trong khi “cậu bé” vẫn chỉ nhỏ xíu. Thực tế thì cậu bé vẫn tăng kích thước nhưng so với các bộ phận khác không nhanh bằng, dẫn đến việc em thấy “dường như nó chẳng hề to ra”.

Đến khi em vào độ tuổi tiền dậy thì và dậy thì, kích thước dương vật phát triển mạnh kèm theo các thay đổi của cơ thể như mọc lông mu, lông nách, vỡ giọng... Kể từ sau khi dậy thì, kích thước dương vật sẽ hoàn toàn không thay đổi.

Độ tuổi dậy thì của nam trung bình là 12-17. Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn, với những sự phát triển thay đổi về mặt tâm sinh lý. Nếu ở bé gái, tuổi dậy thì bắt đầu từ khi có kinh nguyệt ngày đầu tiên, còn bé trai là từ khi bị xuất tinh (mộng tinh) lần đầu tiên, thể hiện các em bắt đầu có khả năng sinh sản.

Như vậy, tình huống của em chưa thể xem là bất thường, vì có thể em vẫn chưa bắt đầu vào giai đoạn dậy thì. Việc cắt hay không cắt bao quy đầu không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam giới sau này. Trừ trường hợp hẹp bao quy đầu hay bao quy đầu quá dài, bác sĩ mới đề nghị phẫu thuật.

Em nên thổ lộ lo ngại này với cha mẹ hay anh chị trong nhà, họ có thể sẽ cho em những lời khuyên cũng như theo dõi và hỗ trợ em. Nếu thấy cần thiết, chính phụ huynh sẽ dẫn em đến khám ở các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm. Em không nên tự tìm tòi trên mạng, nhất là đừng thử các biện pháp làm tăng kích thước cậu bé, điều này là vô cùng tai hại.

Chúc em nhiều sức khỏe và học tập thật tốt.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn tấn Thủ