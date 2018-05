Đến dâng hương và đọc kinh làm nghi lễ dâng sao tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP HCM), chị Xuyến cho biết, năm nào chị cũng xem tử vi cho ông xã, mấy năm trước toàn là sao "lành" nên không đáng lo, đến năm nay chồng gặp phải sao "dữ" chiếu mệnh, báo hại chị vừa ăn Tết xong đã phải chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy cúng giải hạn hy vọng vượt qua năm "đen" này.

"Mà trên đường chỉ tay - đường sống của ổng bị đứt gãy giữa chừng nên mình càng lo thêm. Cầu trời khấn Phật cho mọi sự tai qua nạn khỏi. Thầy cũng dặn ổng hạn chế mặc đồ màu trắng và phải làm phúc thật nhiều mới mong an toàn", chị nói.

Đầu năm nhiều người đến chùa dâng hương và làm lễ dâng sao giải hạn. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Cũng tâm trạng lo lắng vì bị sao xấu chiếu mạng, Hùng, sinh viên năm 3 Đại học Thủy Lợi đến chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10) đăng ký làm lễ giải hạn, than thở: "Mới đầu năm em bị cảnh báo là sao gặp phải sao 'ác', sẽ bị mất đồ đạc và bệnh tật, em cũng chẳng để ý lắm. Nhưng hôm qua em dính đòn đầu tiên rồi, bị tông xe ngã đau lại còn hỏng cả laptop nữa. Bình thường thì không nghĩ lung nhưng nhớ lại lời trên thế là đâm lo nên hôm nay nghe lời mẹ đến chùa gỡ hạn".

Hùng cho biết, nhiều người mách làm lễ chưa đủ, còn phải đốt hình nhân thế mạng mới yên tâm. "Nói gì thì nói có thờ có thiêng, chả biết đúng sai tới đâu nhưng đã nhiều người đúng thì phải làm theo thôi. Họ cũng bảo em nên kiêng ra đường vào tháng 5 âm lịch, xui lắm", nam sinh này băn khoăn bày tỏ.

Mới sáng sớm ngồi vào bàn làm việc, Linh, nhân viên marketing tại quận 1, TP HCM lên facebook giật ngay status: "Năm nay dính Kế Đô rồi, chả dám ra đường nữa. Mới sáng nay trên đường lên công ty, mình xi nhan rồi tắp vào lề nghe điện thoại, ai dè bị hai tên thanh niên đi sau tông giờ vẫn còn ê ẩm hết người...hic đúng là xui".

Chủ đề này ngay lập tức thu hút nhiều thành viên tham gia. Nick name langtuphunui quả quyết: "Sao này là hung tinh của nữ giới, thường đem lại tai nạn, hao tán, tang khó, bệnh tật....nhất là các tháng 3 và 9 âm Lịch. Mỗi tháng vào ngày 18 âm bạn nên thành tâm cầu nguyện trước bàn cúng giải sao hạn".

Mua lá tử vi trước cổng chùa. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Một số bạn trẻ khác thì tỏ vẻ bán tín bán nghi: "Không biết chuyện này có đúng không hay chỉ là mê tín. Hai năm nay mẹ mình đều đi lễ giải hạn đầu năm, cầu an, làm lễ dâng sao giải hạn ở chùa gần nhà. Mình thì không đến nỗi mê tín lắm, nhưng là người duy tâm, luôn nghĩ mình có tâm, có đức thì trời đất, thần linh phù hộ cho", Thuychi viết.

Trên một số diễn đàn mạng khác, các bà mẹ thì tỏ ra băn khoăn khi quyết định làm ăn lớn, mua nhà hay tậu xe trong năm sao xấu chiếu mạng. "Các mẹ ơi, vợ chồng em đang tính mua nhà đất nhưng năm nay chồng em dính sao Thái Bạch, có nên mua không nhỉ? Mẹ chồng em bảo là nên mua để giảm bớt hạn đi, có đúng không, nhờ các mẹ thông thái tư vấn giúp với", nicknam mebebong Tâm sự.

Trao đổi với VnExpress.net về đề vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Đệ, Giảng viên khoa Văn hóa học, Đại học Văn hóa TP HCM cho biết, khoa học Tử Vi Đông Phương chỉ ra rằng, mỗi năm, theo chu kỳ vận chuyển của vũ trụ, mỗi người sẽ chịu ảnh hưởng của một vài sự kiện tốt hoặc xấu mà người xưa gọi là "sao". Tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Trong đó, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật... gọi là vận hạn. Cùng một tuổi, một năm, nam giới và nữ giới lại có sao chiếu mệnh khác nhau.

Để giảm nhẹ vận hạn này, người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm cầu xin Thần Sao phù hộ cho được khoẻ mạnh, bình an, vạn sự tốt lành. Việc giải hạn không làm triệt tiêu xấu nhưng cũng phần nào giúp giảm thiểu sự không maỵ.

Những ngày đầu năm, hàng nghìn người tranh thủ đến chùa khấn vái giải hạn, cầu an. Ảnh: Ngoan Ngoan.

"Cuộc sống vật chất càng đầy đủ thì người ta có xu hướng tìm đến những giá trị tinh thần để chủ động đón điều may lành, tiết chế tai ương. Tuy nhiên xét cho cùng Tử vi cũng chỉ là ngành khoa học 'chẩn đoán tương lai' mà kết quả của nó đúng hay sai chỉ có tương lai mới kiểm chứng được, hoặc đôi khi đúng cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi trên thực tế có người năm đó gặp phải sao xấu mà vẫn bình an vô sự và ngược lại. Ở đây, ranh giới giữa khoa học và mê tín là rất mong manh vì thế đòi hỏi ở người dân một sự sáng suốt đừng quá để ý mà đâm bất an", ông nói.

Một hòa thượng có uy tín ở chùa Việt Nam Quốc tự tại TP HCM cũng khẳng định, trong kinh Phật không đề cập đến việc cúng sao có thể giải được hạn.

Giáo lý đạo Phật cũng dạy, không có thần thánh hay thế lực siêu nhiên nào gây vận hạn cho con người mà tất cả là do con người tạo ra ở "tiền kiếp. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, muốn được phúc thì phải làm phúc".

Riêng tập tục cúng sao giải hạn, nhà sư cho rằng, tập quán này bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Nhà chùa làm lễ dâng sao cũng cốt để giải quyết về phần tâm lý cho người dân giúp họ có được sự bình an, thanh thản. Vì thế nếu quá bày vẽ, thêu dệt nghi thức tốn kém sẽ vô tình làm cho tập tục này trở thành mê tín dị đoan và bị thương mại hóa.

