Vị này cho biết, ngay sau khi nhận được đề nghị điều tra của Trường mầm non và tiểu học Vietkids, công an phường Ô Chợ Dừa đã tiếp xúc với các bên liên quan nhưng vì cả hai bên đều khẳng định trái ngược, lại không có bằng chứng cụ thể nên không thể tiếp tục điều tra. "Vụ án đã dừng lại và không có kết luận gì", ông nói.

Chị Thanh Phương - mẹ bé gái cho biết, công an phường từng tới gia đình chị một lần, lấy ý kiến của phụ huynh, chứ chưa tiếp xúc với con gái chị. Tới giờ, chị cũng chưa biết diễn biến của cuộc điều tra này. Mới đây, gia đình chị đã có cuộc gặp gỡ với đại diện trường, cùng cán bộ phòng giáo dục quận Đống Đa, nhưng chị không tiết lộ nội dung.

Hơn tuần trước, chị Phương gửi thư phản ánh việc con gái 4 tuổi bị cô giáo trường Vietkids (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) dán băng dính vào chỗ kín. Điều này do con gái kể với mẹ, và chị cũng thấy vùng kín của con bị hăm đỏ. Tuy nhiên, nhà trường khẳng định không có chuyện này. Để làm sáng tỏ sự việc, ngày 25/11, trường đã gửi đơn đến công an phường Ô Chợ Dừa nhờ can thiệp.

Vương Linh