Ảnh: Seveniber.

Hơn 10 năm lấy chồng là bằng đấy năm chị Như luôn có cảm giác như sống trong địa ngục, bị chồng của mình "cưỡng hiếp". Sau một thời gian đi làm ăn ở xa về, anh ta bị nghiện và lại càng hành hạ vợ dã man hơn.

Không cần biết vợ có muốn quan hệ hay không, cứ có nhu cầu là anh ta xấn tới. Sau mỗi lần như thế trên cơ thể chị lại có không biết bao nhiêu vết bầm tím, nhiều lần còn bị chảy máu âm đạo.

Thế nhưng điều khiến chị khổ sở hơn cả là cái chết đang treo trên đầu vì chị đã bị nhiễm HIV. Sau nhiều lần bị cưỡng ép quan hệ mà không sử dụng bao cao su, chị đã bị lây căn bệnh thế kỷ từ chồng.

Cũng là nạn nhân của bạo lực tình dục, chị Vân, 43 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại bị nỗi ám ảnh sau nhiều lần phá thai giày vò. 15 năm lấy chồng, 2 lần sinh con nhưng chị phải nạo hút thai đến 10 lần, hậu quả sau những lần cưỡng bức của chồng.

Hồi chị mới sinh đứa con đầu lòng được 20 ngày chồng đã đòi quan hệ, 3 tháng sau chị lại mang bầu. Nhờ chồng đưa đến cơ sở y tế để phá thì anh ta nhất quyết không chịu. Nghĩ tức lại thương em bé trong bụng nên chị để đấy và sinh con thứ 2 khi cô con gái đầu mới được hơn một tuổi. Thế nhưng 25 ngày sau khi chị sinh con thứ 2, chồng lại ép quan hệ. Kết quả là chị bị băng huyết phải đi cấp cứu.

Chị cũng thử đi đặt vòng nhưng được một thời gian lại phải tháo vì bị ra máu liên tục do cách quan hệ quá mạnh của chồng. Nhưng việc bị chồng hành hạ cũng không thấm tháp gì so với với nỗi đau mà chị chịu khi phải đành bỏ con.

"Mỗi lần đi phá thai tôi đều tự nhủ đây là lần cuối cùng mình làm việc thất đức này thế mà đã không biết bao nhiêu lần tôi đã phải làm đi làm lại điều này. Không thể chịu cảnh sống như thế mãi, tôi đã quyết định ly hôn chồng và cùng hai con ra ngoài sống", chị Vân nói.

Câu chuyện về những chị em là nạn nhân của bạo lực tình dục trong xã hội ngày nay không còn là chuyện quá hiếm. Theo báo cáo của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội vào năm 2006 thì có khoảng 30% phụ nữ Việt Nam bị bạo lực tình dục.

Thực tế, trong khi bạo lực gia đình vốn bị coi là chuyện trong nhà "vợ chồng đóng cửa bảo nhau" thì bạo lực tình dục còn bị giấu kín hơn vì đụng đến cả hai vấn đề tế nhị là tình dục và bạo lực gia đình.

Điều đáng báo động là bạo lực tình dục làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV của phụ nữ. Bạo lực tình dục được xác định là ngòi nổ căn bệnh AIDS đối với chị em.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Y tế, trong 5 năm trở lại đây tỷ lệ người nhiễm HIV do lây nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn đang có xu hướng tăng dần theo từng năm. Nếu như năm 2004 tỷ lệ này chỉ chiếm 12% so với các đường lây khác (đường máu, mẹ sang con...) thì 5 năm sau đã tăng lên đến 29% (gấp 2,5 lần).

Một nghiên cứu về mối quan hệ giữa cưỡng ép tình dục và nguy cơ nhiễm HIV/AIDS đã được Viện nghiên cứu phát triển xã hội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên tiến hành trong năm 2009. Gần 300 người, cả nam và nữ, từ độ tuổi 15 đến 60 tại huyện Vị Xuyên (Hà Giang), huyện Uông Bí (Quảng Ninh) và quận Gò Vấp (TP HCM) đã tham gia.

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện Trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội cho biết, một phát hiện chính của nghiên cứu là nhận thức sai lầm của cộng đồng về bạo lực tình dục, đặc biệt là chị em. Nhiều người không hiểu thế nào là bạo lực tình dục, rằng bạo lực không xảy ra giữa những người đã biết nhau (như quan hệ vợ chồng...).

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến bạo lực tình dục, nhiều người đưa ra các lý do có xu hướng "giảm nhẹ" lỗi của nam giới và "đổ lỗi" cho phụ nữ hoặc chất kích thích. Có chị em cho rằng vì mình “yếu” hơn, không đáp ứng được nhu cầu của chồng nên mới bị ép quan hệ tình dục hoặc do chồng bị bức xúc phải sinh con trai, vì rượu chè…

Về phía những người chồng, họ đều cho mình có quyền quan hệ với vợ và chỉ cần sử dụng bao cao su với người ngoài, không cần thiết trong quan hệ tình dục vợ chồng. Chính vì vậy, họ hoàn toàn không có ý thức về nguy cơ lây nhiễm HIV qua con đường tình dục

Theo tiến sĩ Hồng, chính những nhận thức sai lầm như vậy đã cho phép người chồng có quyền bạo hành tình dục với vợ. Còn người vợ, vì không biết lỗi của chồng nên vẫn âm thầm chịu đựng, không dám nhờ chính quyền, đoàn thể can thiệp vì sợ không có bằng chứng, lại thường xảy ra vào ban đêm, vì sỹ diện, vì con cái...

Hậu quả từ những lần bị bạo hành về tình dục là những tổn thương về thể chất, tinh thần kéo dài như sợ quan hệ tình dục, mang thai ngoài ý muốn, nạo hút, mắc các bệnh phụ khoa. Đặc biệt, hành vi quan hệ thô bạo làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV của phụ nữ. Có người chồng đi quan hệ "bên ngoài" về rồi đổ bệnh cho vợ hoặc cố tình lây cho bạn đời để cùng chết...

Chị Giang, bị lây HIV từ chồng, ở Hòa Bình chia sẻ: "Em có nói với chồng dùng bao cao su nhưng chồng em bảo 'Bây giờ có lây thì đã lây rồi, đến ngày hôm nay chả còn cái gì nữa rồi. Nếu em sợ lây thì nó đã lây rồi'. Chắc chắn, anh ấy biết bị bệnh từ lâu rồi nhưng anh ấy không nói với em".

Vì thế, theo các chuyên gia cần sự tuyên truyền nhiều hơn nữa để nâng cao kiến thức của cộng đồng về giới, tình dục, bạo lực gia đình và mối liên hệ giữa bạo lực tình dục và nguy cơ nhiễm HIV.

Hải Phong

* Tên nhân vật đã được thay đổi