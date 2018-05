Vuốt ve bạn cùng giới có lây HIV / 2 năm xét nghiệm HIV âm tính vẫn chưa hết lo

Hôm đó ngón tay tôi còn bị một vết thương do gai đâm chưa khỏi. Xin hỏi vết thương tiếp xúc với dịch tiết của người phụ nữ (nhiều khả năng là gái mại dâm) có dẫn đến nhiễm HIV không? (Doc Gia).

Trả lời:

Chào anh,

Tôi xin lần lượt trả lời những khúc mắc của anh như sau:

Thứ nhất, quan hệ tình dục bằng tay (fingering), được xem là hành vi quan hệ xâm nhập do có sự tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết sinh dục của bạn tình.

Do hành vi này thường ở giai đoạn dạo đầu và không được sử dụng riêng biệt với các hành vi quan hệ sau đó nên không thống kê tỷ lệ chính xác cho khả năng lây nhiễm của hành vi nào. Tôi tạm dùng tỷ lệ ước tính của Hiệp hội quản lý bệnh tật Mỹ: Tỷ lệ lây nhiễm HIV cho một lần quan hệ tình dục không bao cao su với người nhiễm vào khoảng 0,1 đến 1% (khoảng dao động này tùy thuộc vào hành vi quan hệ qua ngả âm đạo hay hậu môn, là người nhận hay người cho). Bằng việc sử dụng bao cao su khi quan hệ ngả âm đạo, anh đã làm tỷ lệ này giảm đi đáng kể.

Tỷ lệ này không quá cao, do vậy, anh không nên quá lo lắng. Ngược lại, tỷ lệ thấp không có nghĩa là an toàn, thực tế có vài trường hợp bị lây nhiễm chỉ sau một lần “lỡ dại”. Thái độ đúng vẫn là thận trọng với những hành vi nguy cơ trong tương lai và nhanh chóng tham gia xét nghiệm kiểm tra. Theo khuyến cáo của ngành y tế, bất kể ai đang có hoạt động tình dục “nghi ngờ”, cho dù sử dụng biện pháp an toàn hay không, cũng cần làm xét nghiệm kiểm tra định kỳ với các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục nói chung và HIV nói riêng.

Thứ hai, về khả năng tồn tại của HIV ở ngoài cơ thể. HIV không “bay” trong không khí, do vậy căn bệnh này không lây qua đường hô hấp, khi người nhiễm ho hay hắt hơi. Khi ra ngoài cơ thể, virus này nhanh chóng chết đi trước các tác nhân lý hóa bên ngoài,. Tuy nhiên trong một số môi trường thuận lợi như máu, dịch tiết sinh dục, HIV có thể tồn tại lâu hơn, lên đến vài ngày đến thậm chí vài tuần.

Như trong tình huống của anh, nếu sử dụng bao cao su đúng cách (từ đầu cho đến khi hoàn tất quá trình), khả năng dây dính dịch tiết sinh dục không nhiều, Hơn nữa anh còn vệ sinh dưới vòi nước sạch, do vậy, khả năng lây nhiễm vào thời điểm này là không cao.

Cuối cùng, về băn khoăn của anh trong việc nên hay không nên sử dụng cùng lúc nhiều bao cao su trong phòng ngừa lây nhiễm HIV. Vấn đề này từng được trao đổi và tranh luận trước đây. Mặc dù không có bằng chứng khoa học chính xác, đa số chuyên gia cũng như nhà sản xuất đều không khuyến cáo sử dụng 2 hay nhiều bao cao su mà chỉ nên sử dụng một chiếc duy nhất cho một lần quan hệ.

Họ giải thích rằng khi sử dụng nhiều bao cao su cùng lúc, lực ma sát giữa các lớp làm khả năng bao bị rách cũng tăng lên. Hành vi này chẳng những không làm tăng mà còn giảm hiệu quả bảo vệ. Thực tế, chỉ cần sử dụng một bao cao su chất lượng tốt, đúng cách, hiệu quả bảo vệ của chúng đã đủ để ngăn chặn sự lây nhiễm của HIV.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ