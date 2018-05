Cách ngày cưới vài hôm, cô dâu Mary Hall trở về nhà và thấy một hộp quà đặc biệt trên bàn bếp. Vị hôn phu của cô, anh Chuck Neese, đang chờ về cùng khám phá. Đôi uyên ương ở bang Indiana (Mỹ) mở ra thì thấy một lá thư chúc mừng đám cưới từ gia đình Felker, sống tại Illinois, cách nơi họ ở hàng trăm dặm. Điều đáng nói hai bên chưa từng quen biết nhau.

"Khi chúng tôi mở ra và anh ấy đọc lá thư, tôi run run và đã thực sự sốc", Mary kể với 14 news.

Chị Marry nhận được món quà bất ngờ vì tên chị và chồng giống tên một đôi vợ chồng đã sống hạnh phúc với nhau. Ảnh: NTD.

Trên hộp quà viết: "Vui lòng hãy mở ra trước ngày cưới". Bên trong là một bức thư và một đôi ly uống champagne cổ được khắc chữ: "Let me dance with you forever - Mary & Chuck" (tạm dịch: Hãy để anh nhảy cùng em mãi mãi - Mary & Chuck).

Nội dung bức thư là: "Gửi Chuck và Mary. Chúc mừng ngày cưới sắp tới của các bạn. Các bạn không biết gia đình tôi, nhưng chúng tôi tìm thấy các bạn trên google. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi tìm được địa chỉ của các bạn và gửi đến món quà này”, lá thư giải thích.

Hóa ra Chuck và Mary cũng chính là tên của bố mẹ quá cố của họ, ông bà Chuck và Mary Felker đã có 62 năm sống bên nhau rất hạnh phúc, cùng với 7 người con. Ngoài những lời chúc, còn có sự trùng hợp nữa là món quà trên được gửi trong hộp giày cũng chính là loại giày mà cô dâu Mary dự định sẽ đi trong ngày cưới.

Chiếc ly và ảnh của đôi vợ chồng hạnh phúc, mang đến niềm vui cho đôi uyên ương trong ngày cưới.

Chuck và Mary đã gửi thư mời gia đình Felker tới dự đám cưới. Họ cũng lên kế hoạch sẽ đến thăm gia đình này. Hai chiếc ly sẽ sử dụng uống champagne vào ngày trọng đại. Tương lai, họ dự định vào lúc con gái của họ kết hôn sẽ truyền lại đôi ly cho cặp vợ chồng nào cùng tên khác (hiện Mary và Chuck đã có con gái), như một cách tiếp nối cử chỉ đẹp của nhà Felker.

Bảo Nhiên