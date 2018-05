Hình dạng móng tay bộc lộ năng lực của bạn

Cũng như các bộ phận khác trên khuôn mặt, đôi tai tiết lộ rất nhiều điều về bạn. Theo các thầy phong thủy phương Đông, tai đại diện cho sức khỏe và sự may mắn cho trẻ 1-14 tuổi. Tai trái đại diện cho tuổi 0-7, còn tai phải từ 8 đến 14 tuổi.

Tai cũng là bộ phận duy nhất trên khuôn mặt vẫn tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời và đây là lý do tại sao một số người già có đôi tai rất to. Vì vậy khi xem bài này, cần chú ý đến tuổi tác của người đó.

1. Tai lớn, tai nhỏ và ý nghĩa

- Người có tai nhỏ là người thận trọng, chu đáo, sống nội tâm và ít tham vọng.

- Đôi tai trung bình thì đường đời cũng trung bình, tính cách, phản ứng trước rủi ro và sợ hãi cũng bình thường, trong khi những người có kích thước tai đáng chú ý khác thì thường có nhiều thách thức và thăng trầm trong cuộc sống.

- Ở Trung Quốc, đôi tai to được coi là dấu hiệu đầy sức sống và tuổi thọ. Người mang đôi tai to là người vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Họ luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, không như người tai nhỏ sẽ lo sợ. Nếu bạn sở hữu đôi tai to, chắc chắn bạn là người biết lắng nghe.

2. Hình dạng và vị trí

- Tai tròn là người luôn di chuyển, đáng tin, tích cực, hòa đồng và giàu trí tưởng tượng.

- Tai vuông các cạnh, đỉnh cũng như thùy vuông là người khôn ngoan, nhạy bén, sâu sắc, có thể làm nhiều điều cùng lúc.

- Nếu như đầu tai nhọn (như thần Hephaestus) được cho người bí ẩn, bí mật, nói chuyện có duyên. Thường phải mất một thời gian dài bạn mới nhận ra được người này rất tốt.

- Tai vểnh hẳn ra nghĩa là người độc lập và không thể bảo được họ làm theo bạn. Những người này bướng bỉnh, không chấp nhận lời khuyên của người khác. Tuy vậy, đôi tai này của họ là biểu hiệu của cái máy hút tiền.

- Những người có đôi tai cao (tai cao hơn đầu mũi và hai đầu lông mày) là người tiếp nhận thông tin rất nhanh. Ngược lại người có đôi tai thấp (thấp hơn đầu lông mày và chóp mũi thì giảm khả năng tiếp nhận thông tin.

- Tai dài (dái tai kéo dài thấp hơn đầu mũi trong khi đỉnh tai thì cao hơn lông mày) đây là dấu hiệu của thiên tài.

- Đôi tai thường hơi nghiêng (đỉnh tai nghiêng về sau hơn phần dái tai) và nếu góc nghiêng này càng lớn thì người này rất cứng nhắc và có xu hướng kiểm soát người khác.

3. Vành tai

- Những người có vành tai tròn (vành ngoài cùng) là người thích sự kích thích tinh thần. Họ tràn đầy năng lượng và quản lý tốt thời gian.

- Người với vành tai mỏng là kiểu bốc đồng, nhiệt tình và hướng ngoại.

- Nếu vành tai cực kỳ mỏng thì đó đúng là kiểu người luôn ôm mọi việc của thiên hạ vào mình.

4. Dái tai

Phúc lộc trong cuộc sống của mỗi người thường được thể hiện trên phần dái tai của người đó. Những người không có dái tai thường không được hưởng phúc lộc, phải dựa hoàn toàn vào sức lực cũng như sự phấn đấu của mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngược lại, những người có dái tai dày được hưởng nhiều phúc lộc, tính tình rất trung hậu, luôn muốn hoàn thiện bản thân. Họ cũng được nhiều người giúp đỡ trong cuộc sống và sự nghiệp.

- Dái tai là phần thịt dưới cùng của tai. Dái tai có thể bè hoặc cong. Với dái tai bè ra thì là người tự do và rộng lượng. Dái tai cong thì là người trái ngược với hai phẩm chất trên.

- Dái tai dài chỉ độ sống lâu và khỏe mạnh. Đó cũng là biểu hiện của người có tâm hồn nhạy cảm và óc phán xét. Những người có dái tai dày có nhiều bạn bè và đây cũng là chỉ số của sự chăm chỉ và giàu có. Phụ nữ mà có dái tai này sẽ mang lại nhiều vận may cho chồng.

- Đức Phật có dái tai rất to và đây là biểu hiện của lòng nhân hậu, tâm linh và địa vị cao. Nếu bạn có dái tai đã dày lại lớn, sẽ cực kỳ may mắn. Bạn luôn biết tận hưởng cuộc sống và đường đời với bạn lúc nào cũng trơn tru. Khi bạn gặp rắc rối sẽ luôn có quý nhân phù trợ.

Bảo Nhiên (Theo Chinesehoroscop)