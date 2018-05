Số là, một ông chồng đang lên cơn ghen, đánh chửi vợ ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Mặc cho hàng xóm khuyên giải, chỉ khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng và các thành viên trong đội nữ cơ động dân phòng, anh này mới chịu “hạ hỏa”.

“May mà mình đến can ngăn kịp thời, nếu không chỉ tội chị vợ lĩnh những đòn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân của ông chồng. Là phụ nữ nên những việc này cũng dễ hiểu và giúp nhau lánh nạn”, chị Tiến bộc bạch.

Giống như chị Tiến, 20 chị em phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cũng đã và đang gác việc nhà, chăm sóc chồng con để tham gia đội cơ động dân phòng nữ Khuê Mỹ - lần đầu tiên được thành lập trên địa bàn Đà Nẵng.

Khuê Mỹ là địa bàn rộng, dân số đông, với đặc thù nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng, bệnh viện… nên tiềm ẩn nguy cơ các vụ gây rối, trộm cắp, ma túy rất lớn. Phường từng nổi lên là địa bàn nóng về băng nhóm đòi nợ thuê, côn đồ và các vụ bạo lực gia đình.

Các đội viên đội Cơ động dân phòng nữ Khuê Mỹ trao đổi công việc với lãnh đạo công an phường trước khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Phú An.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau ngày ra mắt, đội cơ động dân phòng nữ Khuê Mỹ đã ghi nhiều “chiến công”. Mới đây, chiều ngày 24/8, nhận được tin báo của nhân dân, công an phường cùng cơ động dân phòng nữ lập tức có mặt tại hiện trường - khu vực thi công khu nghỉ dưỡng Silvershore Hoàng Đạt - kịp thời bắt giữ hai đối tượng trộm cắp sắt thép công trình.

Chị Nguyễn Thị Hồng, đội viên kể lại: "Lúc ấy tôi đang chuẩn bị nấu cơm tối cho cả nhà thì nghe điện báo làm nhiệm vụ. Lúc đến hiện trường, hai đối tượng nữ bị bảo vệ khu nghỉ dưỡng khống chế nhưng không chịu khai nhận. Bằng các biện pháp thuyết phục của chị em với nhau, cuối cùng họ nhận hành vi vào lấy sắt thép phế liệu dù công trường có lệnh cấm".

“Cũng may mình là phụ nữ vừa giúp công an, công ty điều tra nhưng đồng thời phát hiện hai chị này trong lúc giằng co với bảo vệ khu nghỉ dưỡng bị đá vào 'chỗ hiểm'. Ngay lập tức, các thành viên trong đội chở đến trung tâm y tế để sơ cứu. Vừa đi, các chị em khuyên giải để họ từ bỏ việc làm sai trái của mình”, chị kể lại.

Trước đó, nửa đêm ngày 23/8, vụ gây rối do bạo lực gia đình cũng được đội của chị kịp thời hòa giải. Nạn nhân vừa bị người chồng cũ bạo hành, tâm sự: “Cũng may mà có sự can thiệp kịp thời của chị em đội, công an phường. Từ đó đến nay, ổng (chồng cũ) không còn lui tới quấy rối như trước nữa”…

Gác lại hoàn cảnh của chính mình, những người nữ cơ động dân phòng ở Khuê Mỹ tìm được những niềm vui từ việc hàn gắn mâu thuẫn gia đình cho những gia đình khác trong phường.

Chồng mất sớm, một mình chị Tiến gồng ghánh nuôi 6 người con, trong đó bé út Lê Thị Tài bị nhiễm chất độc da cam từ nhỏ, hằng ngày phải cần người chăm sóc, vệ sinh… Biết tin công an Khuê Mỹ lập đội cơ động, dân phòng nữ, chị Tiến không chút do dự, hăng hái đăng ký tham gia.

Đội Cơ động dân phòng nữ nắm bắt thông tin tình hình gây rối trật tự trên địa bàn từ nhân dân. Ảnh: Nguyễn Đông.

Mỗi lần đến phiên trực, chị sắp xếp gác công việc buôn bán tạp vụ, gửi cháu Tài cho người thân để thực hiện nhiệm vụ. “Đã không làm thì thôi, nhận nhiệm vụ rồi thì phải làm đến nơi, đến chốn”, giọng chị quả quyết. Từ khi tham gia đội nữ cơ động, dân phòng hầu như ngày nào chị Tiến cùng các thành viên cũng trong trạng thái “trực chiến". Chiếc điện thoại trở thành đường dây nóng giữ liên lạc 24/24 giờ giữa các thành viên nhằm tiếp nhận nhiệm vụ lúc khẩn cấp.

Chị Tiến bảo: “Thêm việc nhưng vui. Mỗi lần giúp ai giải quyết được cái gì, hàn gắn mâu thuẫn gia đình hay góp phần đảm bảo tình hình trật tự trên địa bàn là thấy mừng rồi”.

Ở tuổi U60, bà Hoàng Thị Hữu vẫn nhanh nhẹn với công việc lái xe, tuần tra đêm. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ở độ tuổi U60, bà Hoàng Thị Hữu được xem là thành viên “già” nhất đội, nhưng thường có mặt sớm nhất tại hiện trường. “Mấy chị em bảo mình mắt mũi kèm nhèm nhìn không rõ sao mà đi tuần nổi. Nhưng chỉ cần một lần chứng minh khả năng lái xe, độ nhanh nhẹn, ai cũng khâm phục sát đất”, bà Hữu cười nói.

Từ ngày tham gia đội, bà nhận luôn một chiếc xe máy trong nhà, giành tiền đổ xăng, chi phí đi lại. Mỗi ca trực kéo dài từ 18 giờ đến 22 giờ đêm, bố trí 3-4 người một tổ, xong việc bà tất bật lo dọn dẹp nhà cửa, lo việc gia đình. Bà cười hiền: “Chị em tham gia là vì cái chung, góp phần vào công tác xã hội nên mọi người ủng hộ tham gia. Giờ chưa có nguồn kinh phí phụ cấp nên mọi người tự tích góp thêm một ít để lấy tiền đổ xăng”.

Còn chị Trần Thị Ánh Tuyết (28 tuổi), thành viên trẻ nhất trong đội vui kể: “Ban đầu ông xã ngại không cho đi vì muốn mình có nhiều thời gian cho gia đình. Khi hiểu mục đích của công việc mình làm, ông lại hoàn toàn ủng hộ, động viên. Tối nào đi làm về, ảnh chủ động đổ đầy bình xăng để vợ và các đội viên đi tuần tra, làm nhiệm vụ, chỉ dặn mình phải làm sao an toàn nhất”.

Theo Trung tá Huỳnh Ngôn, Phó trưởng Công an phường Khuê Mỹ, đây là lần đầu tiên mô hình nữ cơ động dân phòng được tổ chức trên địa bàn phường và cả thành phố.

“Điểm mạnh của đội nữ chính là có thể tiếp cận, khai thác thông tin, kiểm tra rà soát, xét nghiệm các đối tượng vi phạm là nữ giới. Đặc biệt, trong các vụ mại dâm, ma túy nếu không có lực lượng này sẽ khó cho cả hai bên (công an và người vi phạm) trong việc kiểm soát, lấy mẫu test…”, Trung tá Ngôn nói.

Phú An - Nguyễn Đông