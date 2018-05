Công trình nghiên cứu của Đại học Calgary (Canada) đã tìm hiểu 186 loại thực phẩm được bán cho trẻ em, bao gồm bánh ngũ cốc, bánh qui, sữa chua, và snack. Trong đó, hơn một nửa các loại sản phẩm có hàm lượng đường vượt quá nhiều, tức là thừa ít nhất 20% calo từ đường. "Nhiều bậc cha mẹ quan niệm sai lầm rằng những sản phẩm dành cho trẻ nhỏ đều có tiêu chuẩn chất lượng cao và trẻ dùng chúng sẽ tốt hơn là khi dùng đồ dành cho người lớn", giáo sư Charlene Elliott, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. "Thực tế, nhiều sản phẩm này so với sản phẩm tương đương của người lớn còn tệ hơn". "Nhiều sản phẩm dường như được chế ra theo khẩu vị của người lớn", Elliott nhấn mạnh trên tờ Vancouver Sun, đồng thời lưu ý rằng không có lý do gì để một đứa trẻ nhỏ phải tráng miệng bằng bánh kem dừa như người lớn cả. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng lưu ý rằng giới hạn tiêu thụ đường ở người lớn là 6 thìa mỗi ngày với phụ nữ, và 9 thìa với đàn ông, nhưng lại không có tiêu chuẩn tương tự cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các chuyên gia cũng cho biết cha mẹ cần đặc biệt lưu ý nhãn thực phẩm trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường cho trẻ. Hãy chọn các loại chứa đường tự nhiên (không bổ sung thêm đường) như nước ép hoa quả. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần kiên trì thuyết phục trẻ sử dụng các sản phẩm không, ít đường. T. An