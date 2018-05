Không thể mang con đến cơ quan vì công việc buộc phải đi nhiều nơi trong ngày, chị An nhà ở đường Bùi Minh Trực, quận 8, đành bấm bụng mở tivi cho cô con gái 4 tuổi xem, rồi khóa cửa ngoài để đi làm. Trước khi đi, chị không quên bày sẵn đồ ăn thức uống và các món đồ chơi, dặn dò kỹ lưỡng con nếu nghe có tiếng chuông điện thoại hoặc có ai gọi từ bên ngoài thì mặc kệ vì “trưa mẹ sẽ về ngay”. Thế nhưng chỉ đến ngày thứ hai, người hàng xóm đã gọi điện báo mẹ phải về gấp vì bé khóc rất dữ và luôn miệng kêu "con sợ gián".

Tại Sài Gòn sau ngày tổng kết năm học 28/5, hầu hết ông bố bà mẹ có con học mầm non đều đau đầu vì “không biết gửi con cho ai trông”.

Nhận được thông báo trường nghỉ đến 15/6 mới bắt đầu học hè, cậu con trai 4 tuổi bảo “con vui quá vì không phải đến trường”. Thay vì chia sẻ niềm vui cùng con, anh Hậu ở Bình Chánh (TP HCM) lại nhìn bà xã lắc đầu lo ngại, bởi cả hai vợ chồng đều phải đi làm, thằng bé không biết phải gửi cho ai.

“Bà con họ hàng đều ở xa, mấy hôm nay, vợ tôi phải xin nghỉ phép để ở nhà trông con, còn tôi chạy khắp nơi tìm nơi trông trẻ nhưng vẫn chưa có chỗ nào nhận. Không biết mấy ngày tới sẽ ra sao đây”, anh Hậu nói.

Bí thế, anh nghĩ đến giải pháp mang con về tận Cà Mau để nhờ bà trông giúp. Tuy nhiên kế hoạch không thành vì bà đang trở bệnh, các cô chú cũng đi suốt không có ở nhà. “Cứ thế này chắc hai vợ chồng phải luân phiên nghỉ phép cho đến khi nhà trường mở lớp học hè”, anh Hậu cho biết.

Các bé vui vì nghỉ hè, bố mẹ lại đau đầu vì không có người trông con. Ảnh: Thiên Chương.

Chị Xuân, nhân viên đang làm việc tại một công ty địa ốc tại quận 2 gặp tình trạng bi đát hơn vì không thể xin nghỉ phép dài ngày liên tục. Ngay sau buổi tổng kết năm học, toan tính đủ điều nhưng không có giải pháp, chị đành xin sếp được phép đưa cậu trai 3 tuổi đến luôn chỗ làm. Chuyện tưởng ổn vì hai mẹ con luôn ở cạnh nhau nhưng chỉ trong buổi đầu tiên biến công sở thành nơi giữ trẻ, bà mẹ đã phải nhờ các đồng nghiệp trợ giúp vì đang tiếp khách thì cậu bé cứ một mực đòi ăn, sau đó lại nhất định phải đi tè. Đến trưa, trong lúc mọi người đang nghỉ trưa thì cu cậu lại khóc quấy đòi ăn sinh tố.

“Biết nhiêu khê nhưng không còn cách nào khác vì vợ chồng tôi đều đi làm suốt ngày. Nếu cơ quan không cho phép mang bé đến nơi làm việc thì tôi chỉ còn cách xin nghỉ ở nhà trông cháu cho đến giữa tháng 6, khi mà nhà trường bắt đầu nhận trẻ học hè trở lại”, chị Xuân nói.

Không nỡ bỏ con ở nhà một mình cũng không thể mang con đến công sở, nhiều cặp vợ chồng trẻ có nhà ở gần chỗ làm việc đành chọn giải pháp "ngay trong giờ làm việc nhưng hễ thấy có thể được là phi về cùng con. Chồng ở nhà thì vợ đến cơ quan và ngược lại".

Một số người khác tranh thủ sử dụng luôn ngày nghỉ phép để đưa cả gia đình về quê chơi hoặc ở nhà cùng con. Tuy nhiên theo anh Khoa nhà ở quận 3, cách này cũng chỉ giải quyết được khoảng hơn 10 ngày, trong khi cu cậu phải chờ đến 20 ngày mới có nơi "ký gửi".

Đại diện Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục - đào tạo TP HCM, cho biết, thành phố có khoảng 700 trường mầm non với 250.000 trẻ đến trường. Theo quy định, các bé sẽ nghỉ hè từ 28/5 đến ngày 5/9, tuy nhiên nhiều trường mở lớp học hè nhằm mục đích giúp các bé mới vào mầm non làm quen với trường lớp; hoặc đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh.

Theo tìm hiểu của VnExpress.net, việc mở lớp học hè của các trường mầm non không giống nhau. Những trường có đông giáo viên đăng ký dạy hè, hoặc nhiều giáo viên có thời gian rảnh muốn được dạy hè để kiếm thêm thu nhập, việc nhận trẻ có thể được tiến hành ngay sau khi năm học kết thúc. Tuy nhiên hầu hết trường đều bắt đầu nhận trẻ từ ngày 15/6. Một số ít trường chỉ nhận trông trẻ từ đầu tháng 7.

Kinh nghiệm từ các phụ huynh từng gặp khó vì không có người trông trẻ , để gỡ rối, bố mẹ có thể đưa trẻ đến các các trường mẫu giáo tư thục ở gần nơi làm việc hoặc các nhóm trông trẻ gia đình, trình bày hoàn cảnh rồi gửi tạm trong vài tuần.

Thiên Chương