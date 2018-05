Điểm G từ lâu đã được tin rằng là một vùng nhỏ trong âm đạo của nữ giới, nơi tập trung các đầu mút thần kinh. Khi được bạn đời kích thích, vùng này sẽ tạo điều kiện để tạo nên cực khoái. Các chuyên gia tình dục học thậm chí còn kỳ công chỉ cho các cô gái biết họ có thể kích thích điểm G của mình thông qua chế độ ăn uống hay luyện tập. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu từ Đại học Tổng hợp hoàng gia London lại nghi ngờ tính khoa học của câu chuyện này. DailyMail cho biết trong nghiên cứu mới đây của họ, 1.804 phụ nữ tuổi từ 23 đến 83 đã điền bảng câu hỏi. Tất cả đều là các cặp sinh đôi cùng trứng hoặc khác trứng. Nếu điểm G tồn tại, thì nhiều khả năng là người chị em sinh đôi kia - do sở hữu cùng bộ gene - cũng sẽ phải có. Nhưng trong các trường hợp được tìm hiểu, nhóm nghiên cứu nhận thấy khi một người của cặp sinh đôi nói rằng có điểm G, thì người kia lại không có. Thực tế, số lượng cặp song sinh cùng trứng cùng có điểm G không hề nhiều hơn các cặp song sinh khác trứng (vốn chỉ có chung một nửa bộ gene). Khoảng 56% phụ nữ cho biết họ có vùng nhạy cảm này, nhưng họ cũng thường là những người trẻ hơn và hoạt động tình dục nhiều hơn. "Thực tế chúng tôi hầu như không thể tìm thấy dấu vết thực của vùng nhạy cảm đó", đồng tác giả nghiên cứu Tim Spector, giáo sư về dịch tễ học gene, cho biết. "Đây là nghiên cứu lớn nhất đến nay được thực hiện về vấn đề này và nó đưa ra kết luận khá thẳng thắn rằng khái niệm về điểm G là chủ quan". Nhóm nghiên cứu cũng tin rằng "truyền thuyết" về điểm G đã khiến nhiều đàn ông và đàn bà cảm thấy không thỏa mãn về đời sống tình dục của mình. Ý tưởng về điểm G được nhân rộng bởi giáo sư tình dục hoc Beverly Whipple, giảng viên đại học Rutgers ở New Jersey (Mỹ) vào năm 1981. Bà cho biết đã tìm thấy điểm này trong một nghiên cứu trên 400 phụ nữ. T. An