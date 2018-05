Một trường hợp hiếm gặp bị biến chứng viêm não - màng não do sốt siêu vi đang điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nam Phương.

Riêng tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày tiếp nhận 30-50 trẻ bị sốt phát ban, gấp 2-3 lần ngày thường. Trong đó, mỗi tối cũng có hàng chục bệnh nhi đến khám dù thời gian này chỉ nhận những ca cấp cứu.

"Lý do là vì nhiều người sợ con bị sốt phát ban dẫn đến biến chứng ở não. Tuy nhiên, cha mẹ không nên lo lắng thái quá vì không phải trẻ nào bị sốt, nổi ban cũng để lại hậu quả nguy hiểm. Phần lớn trẻ đến khám đều được cho về nhà điều trị, chỉ một số rất ít cần phải nhập viện", phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Theo ông, phát ban là triệu chứng của nhiều bệnh, trong đó bệnh sởi thì nguy hiểm hơn nhiều so với rubella và các dạng sốt có nổi ban do virus khác vì dễ dẫn đến biến chứng nặng. Dịch sốt phát ban ở trẻ hiện nay tại Hà Nội đa phần là sốt do virus, không phải sởi và thường không gây biến chứng ở não.

Vì thế, khi trẻ bị sốt có nổi ban, cha mẹ chỉ cần điều trị triệu chứng, hạ sốt khi cần, nghỉ ngơi, tăng cường chế độ ăn. Ngoài ra, tuyệt đối không được tự ý cho trẻ uống kháng sinh. Nhiều cha mẹ cứ thấy con ốm là cho uống kháng sinh cho yên tâm, tuy nhiên việc này vô tình lại làm khó cho bác sĩ trong việc chẩn đoán vì không biết ban do bệnh hay do dị ứng thuốc.

Cha mẹ có thể dựa vào những biểu hiện lâm sàng của bệnh để phân biệt giữa sởi và các dạng sốt có nổi ban khác.

Cụ thể:

1. Sởi:

- Sốt cao đột ngột

- Ban mọc không dày, theo quy luật từ đầu, mặt xuống đến người, chân

- Ban nào mọc trước thì sẽ bay trước, để lại vết thâm trên da sau 1-2 tuần mới hết

Giai đoạn các ban lặn có thể để lại biến chứng. Trẻ em hay bị viêm nhiễm đường hô hấp, với người lớn là viêm não.

2. Sốt có nổi ban

- Sốt nhẹ, ít khi sốt cao

- Phát ban dày toàn thân, mọc lộn xộn, không theo quy luật

- Các ban bay lộn xộn, thậm chí cùng lúc, khi bay không để lại vết thâm ở da

Bên cạnh đó, đối với bệnh này, điều quan trọng là không nên kiêng tắm rửa. Lý do là nếu không được vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là các hốc tự nhiên như: mũi, mắt, miệng sẽ gây bội nhiễm, dẫn đến các biến chứng sưng khớp, viêm não, xuất huyết giảm tiểu cầu...

Ngoài ra, phó giáo sư Dũng cũng khuyến cáo, khi thấy trẻ sốt quá cao, trên 39 độ, có biểu hiện mệt mỏi, khó thở, khó chịu, trẻ kêu đau đầu nhiều thì cha mẹ nên đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế vì bệnh có dấu hiệu nặng.

Nam Phương