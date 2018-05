Chiều 23/2, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Thái An (Nghệ An) đã phẫu thuật gắp thành công một con đỉa nằm trong phổi của cô gái 19 tuổi người Mông ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Khi được gắp ra, con đỉa to bằng ngón tay, có chiều dài gần 15 cm.

Người nhà bệnh nhân cho biết, cách đây hai tháng, trong khi đi làm rẫy, cô gái uống nước khe suối và bị đỉa chui vào cổ. Sau một thời gian ho, ngứa rát cổ họng và khó thở, gia đình đưa cô đến trạm y tế xã. Tại đây, cán bộ y tế phát hiện một con đỉa đã lớn nằm trong phổi, nhưng không thể xử lý nên chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Thái An.

Kíp mổ đang xử lý gắp con đỉa ra khỏi phổi. Ảnh: Trường Long.

Theo các bác sĩ, khi mới chui vào phổi, con đỉa này còn bé tí. Được sống trong môi trường thuận lợi nên đỉa lớn rất nhanh, mỗi khi hút no máu gây ra hiện tượng khó thở cho bệnh nhân. Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi tốt.

Năm tháng trước, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Thái An cũng đã gắp thành công đỉa trong phổi cho một bệnh nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo, hiện tượng đỉa chui vào phổi không hiếm, đặc biệt là ở miền núi, đời sống dân cư thấp, người dân có thói quen sử dụng nước khe, suối để ăn uống và sinh hoạt. Để tránh hiện tượng này, người dân cần chấm dứt việc sử dụng nước khe suối để ăn uống, tắm giặt. Nếu có những hiện tượng như ho rát cổ họng kéo dài, khó thở, ho nhiều đờm, ho ra máu, sức khỏe giảm sút... thì cần sớm đến các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

